Ytre Hvaler nasjonalpark feirer 10 årsjubileum!

Ytre Hvaler nasjonalpark

Besøkssenteret til Ytre Hvaler nasjonalpark, for øvrig Europas første marine nasjonalpark, holder til i tredje etasje i Kornmagasinet ved Skjærhalden torg.

– Vi åpnet Besøkssenteret i 2009, og det er blitt meget populært, både hos fastboende og sommergjester, sier Thomas Holmen Olsen fornøyd.

Ytre Hvaler nasjonalpark dekker et område på 354 kvadratkilometer, hvorav 340 kvadratkilometer er under vann.

Nasjonalparken har store verneverdier knyttet til flora og fauna, strand- og kysttyper, kystbarskog, lyngheier og det intakte storslagne kystlandskapet.

På grunn av Glommas utløp har området spesielle marine egenskaper, og en meget variert undersjøisk topografi og bunnforhold.

Under vann er mangfoldet stort, blant annet i form av korallrev med en rik fauna og sjeldne dyrearter.

Daglig leder på Besøkssenteret Thomas Holmen Olsen (t.v.) og naturveileder Randy Gunnar Lange er stolte av det spennende sommerprogrammet i anleding at Ytre Hvaler nasjonalpark feirer 10 år!

Hele 96 prosent av parken ligger under vann. Mesteparten av det som er vernet i parken er ikke tilgjengelig å se.

Derfor spiller Besøkssenteret en sentral rolle. Her kan man vise frem og formidle den delen av parken som er vernet.

Senteret er en opplevelse for både små og store hvor du kan lære om livet over og under vann.

Her er det en fast utstilling som tar for seg temaer som er knyttet til nasjonalparken og dens særegenheter og det som er verdt å verne om. Noen av utstillingene er temabasert mens andre er mer permanente.

Uansett alder så kommer du til å kose deg med utstillingene, filmen om nasjonalparken, et besøk i barnekroken eller skattejakten som avholdes ute.

Olsen forteller at Havforskningsinstituttet følger kysttorsken i Ytre Hvaler og senteret har fått en film om hvordan livet er under vann.

- Ved gjestehavnen ligger Lilleputtsenteret, som er vår uteavdeling. Her har vi et akvarium og krabbekummer i drift om sommeren. Målet er å vise frem fiskearter som folk blir overrasket over eksisterer i Norge. Det er en del fargerike fisk som vi gjerne forbinder med tropiske områder, men de er altså norske, forteller Thomas.

Besøkssenterets åpningstider Høysesong (medio juni til medio august)

Alle dager klokken 10.00 – 20:00 Mellomsesong (Palmehelgen til medio juni og medio august – til og med uke 40)

Mandag – fredag: Klokken 10:00 – 15:00

Lørdag og søndag: Klokken 10.00 – 16:00 Lavsesong (januar til påske og uke 41 til 50)

Tirsdag – fredag: Klokken 10:00 – 15:00

Kjekt å vite om Lilleputtsenteret Hver fredag mellom klokken 13:00 – 18:00 i tidsrommet fra 15.juni til 17.august mates fiskene i akvariet. Det er ulike aktiviteter og konkurranser på brygga. I år vil også Kong Neptun gjeste nasjonalparken og Skjærhalden. Årets forestilling og Kong Neptuns trone er ved Lilleputtsenteret. Forestillinger

Tirsdag 2.juli: Klokken 16:00 og 18:00

Fredag 5.juli: Klokken 16:00 og 18:00

Tirsdag 9.juli: Klokken 16:00 og 18:00

Onsdag 10.juli: Klokken 16:00 og 18:00

Naturveileder Randy Gunnar Lange ønsker små og store velkommen til Besøkssenteret.

Bli med ut i naturen!

Siden åpningen av Besøkssenteret i 2009 har det vært en tradisjon å arrangere en rekke familie- og barnevennlige aktiviteter flere ganger i uken. I anledning 10-årsjubileum i sommer er det duket for enda flere nye og spennende aktiviteter, og en forlenget arrangørperiode. I år var aktivitetsprogrammet i full gang allerede i mai, og ut i september.

– Vi startet feiringen med et arrangement på Akerøya den 16.juni. Så går det slag i slag gjennom sommeren. Lørdag 7.september rundes det hele av med en stor feiring på torget i Skjærhalden. Vi har invitert en rekke naturorganisasjoner til å være med på ulike aktiviteter på dagtid og ettermiddag og kveld blir det arrangementer på scenen. Det er åpnet for alle, og blir meget spennende, lover Thomas.

Også i år tilbyr Besøkssenteret de kjente aktivitetene Undring i fjæra, som tar barna med ut i fjæren for å utforske havet der. Med seg har de kikkert, bunnskraper og små akvarier. Her skal det plukkes, undersøkes og læres. Inspektør Insekt har samme opplegg, men da er det naturens små skapninger – insektene – som står i fokus.

For de litt eldre barna (8 år og oppover) tilbys Marinebiolog for en dag. De kjører samme opplegg som de to overnevnte, men etter endt tur ute i naturen er det tilbake til Besøkssenteret hvor de ser nærmere på hva de har funnet.

På programmet står også Fugletitterturer med ornitologer og Blomstertur med biologer.

Barna synes det er veldig spennende å være med på naturveiledning med Grethe Hillersøy.

📷 Haakon Braathu Haaverstad.

Visste du at det er løver på Hvaler?

Riktignok ikke de store kattedyrene som bor i Afrika, men strandmaurløve! Ørekroken på Hvaler har den største bestanden av strandmaurløve (myrmeleon bore) i Norge, og er rødlistet som sterkt truet.

Disse insektene går ikke rundt på stranda og sprader. Her er det snakk om lurejakt! Strandmauren ligger og lurer i bunn av små, kjegleformede sandgroper. Med store, fremover-rettede kjever griper de tak i de maurene som måtte rutsje ned i gropa deres. Prøver mauren å kave seg opp, får den seg en sandsprut så den glipper taket – og vips er den fanget av maurløvelarvens lange kjever.

– Vi arrangerer en tur ut i naturen for å lete etter strandmaurløvene samt et flott informasjonshefte med tegninger som barna kan ta med seg. Jeg er sikker på at dette kommer til å bli en populær tur, sier Thomas.

Om du er glad i å være ute i naturen om kvelden og ikke frykter flaggermus, så anbefales det å bli med Mette Klann på jakt etter de fascinerende skapningene – som slett ikke er så fryktinngytende og blodtørstige som mange tror!

Thomas gleder seg til å vise frem og fortelle om alt den vakre nasjonalparken og Besøkssenteret har å by på. Han gleder seg til å vise frem alt mellom havbunn og himmel. Enten det gjelder delfinskjelett på Besøkssenteret eller strandmaurløver, flora og fauna eller sommerfugler ute i naturen.

– Dette er flotte tiltak som vi er stolte av, og har stor suksess med, forteller han fornøyd.

En fornøyd seksåring trasker fornøyd nedover trappen i Besøkssenteret, med hånden godt festet i mammas. Han spør om de kan se fiskene og krabbene i akvariet der ute "bare én gang til"...



Mamma sier naturligvis ja…

Det er mye spennende å lete etter under havoverflaten i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Her kan du se et lite utvalg av sommerens aktiviteter Det fantastiske havet

Kristian Schumacher er naturfotograf og biolog. Han kaller seg selv en generell naturnerd. Kristian vil vise bilder og film fra dyrelivet i Oslofjorden. Dato: 3.juli og 20.juli

Klokken: 14:00

Oppmøtested: Besøkssenteret

Pris: 50,- per person (kontant eller VIPPS) Maurløvesafari

Sommer på Hvaler betyr at hver eneste dag kryper solen litt lenger end i sanden. Varmen vekker maurløva fra vintersøvnen. Det er lenge siden hun har spist, men hun har ingen hast. Kom til Besøkssenteret og lær mer om strandmaurløven. Etterpå går vi ut i naturen og leter etter strandmaurløvene! Dato: 16.juli

Klokken: 12:00

Oppmøtested: Besøkssenteret

Pris: Gratis arrangement Flaggermusnatt

Foredrag av Mette Klann om flaggermus på Besøkssenteret. Deretter går vi ut for å «lytte» etter flaggermus med spesielle flaggermusdetektorer.

Lær mer om nattens mystiske skapninger.

Spennende for både små og store! Dato: 21.juli og 4.august

Klokken: 22:00

Oppmøtested: Besøkssenteret

Pris: 50,- per person (kontant eller VIPPS) Sommerfuglsafari

Sammen med Rune Aae skal vi fange inn sommerfugler og lære mer om de vakre skapningene. Dato: 11.august

Klokken: 12:00

Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Ørekroken

Pris: 50,- per person (kontant eller VIPPS) Nasjonalparken 10 år

Lørdag 7.september inviterer vi til jubileumsmarkering og et stort familiearrangement på Skjærhalden! Det blir ulike aktiviteter og stands med fokus på natur og friluft fra klokken 12:00 – 16:00.

Her blir det mulighet til å delta på krabbefiske, natursti, konkurranser, undring i fjæra og mye mer!

Vi benytter torget, Lilleputtsenteret, brygga og «Bystranda» til de ulike aktivitetene.



Fra klokken 16:00 blir det familiearrangement fra scenen på torget.

Med oss på scenen har vi Kong Neptun, konferansier Alexander Hermansen, PLOPP med underholdning for barna og Johannes Lindrupsen med show for hele familien.

Richard Burgess og Patrik Wingård avslutter det hele med viser og folkemusikk. Klikkfor komplett program





VELKOMMEN TIL YTRE HVALER NASJONALPARK!

Søt krabat koser seg i morgentimene. 📷 Haakon Braathu Haaverstad

Ta gjerne turen til Torbjørnskjær fyr.

📷 Haakon Braathu Haaverstad

Måker er et sikkert tegn på at sommeren er kommet!

📷 Haakon Braathu Haaverstad