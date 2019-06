Østfold kollektivtrafikk

Øyloffing på Hvaler er en rundreise i opplevelser, og det er ingen hindring at du ikke har egen båt. Eventyret starter på Skjærhalden og avsluttes på nest siste stopp på Makø.

Peter Parmer er daglig leder i Hollungen, og han er klar på at det er viktig å gjøre den delen av Hvaler som ikke har veiforbindelse, tilgjengelig for publikum.

Hvaler tar imot et stort antall besøkende hver eneste sommer, og det er slett ikke alle som har båt.

– Da er Hvalerferga et utmerket alternativ til å komme seg rundt på de ulike øyene. Billetten varer i 24 timer og du får tilgang til tre øyer, sier Parmer.

For ikke-båteiere innebærer dette at de kan besøke tre øyer uten særlig biltrafikk, og som alle har ulike kvaliteter.

Velkommen om bord!

For de som ikke har egen båt er Hvalersambandet en utmerket måte å komme seg fra øy til øy.

Tre perler i Skjærgården

Den eventyrlige reisen starter på Kirkeøy, hvor du finner "hovedstaden" Skjærhalden.

Første stopp er Nordre Sandøy, hvor det ikke er biltrafikk eller kommersiell virksomhet. I stedet finner du flotte turstier.

Historien sier at Tordenskiold hadde sitt gjemmested her i 1716, da han lå med flåten sin og ventet på svenskene. Derav navnet Tordenskiold-bukta, nord på øya.

Loff videre med båten til Søndre Sandøy, hvor herlige sandstrender, gode sykkelstier og et rikt planteliv venter deg. Innta lunsj på kafeen ved Nedgården og stikk innom keramikkutsalget før ferjen setter kurs mot Herføl.

Herføl er den sørligste bebodde øya. I dag er den et levende senter med spisesteder, havn, kiosk og en lang historie som strekker seg tilbake til bronsealderen.

Tilbake til Skjærhalden, etter en uforglemmelig reise mellom Hvalers flotte øyer.

Hvalersambandet betjenes av passasjerbåten M/S Olava og bilfergen M/F Gravningen med til sammen 18 daglige avganger.

For en komplett ruteoversikt, klikk her

Peter Parmer, kapteinen som har tatt kontroll over øyloffing på Hvaler.

Kapteinen som tok kontroll

Parmer startet seilasene med Olava i 2001. Året før han overtok var det under 40 000 passasjerer, et tall som ikke akkurat hadde steget med årene. I 2018 hadde mer enn 115 000 passasjerer vært om bord, til tross for at hverdagstrafikken var en annen.

– Ting har endret seg her ute de siste årene. Skole, butikker og arbeidsplasser har forsvunnet fra alle øyene her ute, sier Parmer.

Da Parmer overtok styringen, gjorde han om på ruter, konsepter og driftsplanene. Målet var å kjøre så mye de klarte innenfor arbeidstidsbestemmelsene, øke frekvensen og dermed også bruken.

– Jeg føler forpliktelser ovenfor passasjerer, bedriften og de ansatte, ikke bare ovenfor kommunen og fylket, understreker den entusiastiske skipperen.

Parmer har fortsatt kontroll på den daglige driften, mens ansvaret for informasjon, priser og markedsføring er overtatt av Østfold kollektivtrafikk.

- Vi ønsker å skape mer oppmerksomhet om dette flotte tilbudet på Hvaler, og kanskje spesielt for lokalbefolkningen på Hvaler og i Nedre Glomma som har kort vei til dette flotte øyriket. For de som ikke har mulighet til å reise på egen hånd til Skjærhalden, så stopper ekspressbussen Vy linje 6 like ved kaia, sier markedssjef i Østfold kollektivtrafikk, Kjetil Gaulen.

Peter Parmer kjenner øyriket godt, og deler gjerne sin kunnskap.

Peters beste øyhopping-tips Til informasjon…

… Øyene er forskjellige og har sitt eget særpreg. På hver og en er det variasjon i geologi og planteliv. … Sjekk rutetabellen slik at du får med deg alle holmene etter ønske. Sett av tid til å spise, utforske og kose dere. … I sommersesongen byr flere spisesteder på servering. Ellers er piknikkurv et godt alternativ. … Øyloffing passer for alle, uansett alder, enkeltpersoner, familier eller vennegjengen på tur. Det er også blitt populært for firmaturer/grupper. Husk å gi beskjed på forhånd slik at vi kan bemanne med nok personal. ☀️ Når solen skinner…

… Da er Herføl på sitt flotteste! Når det blåser mye, er ikke dette mitt valg. 🌬 Når det blåser…

… Søndre og Nordre er gode alternativer. Her er man mer i le.

Seilte sin egen sjø

Det er historie som seiler mellom øyene, og vi må helt tilbake til 1871 for å finne den første seilturen. Da la en liten rutebåt ut fra Halden til Hvaler. Den ble etter hvert for liten, og året etter kjøpte de en større båt, som fikk navnet Olava. Gjennom årene møtte Olava motgang, både i form av enorme svingninger i markedet og krig om pengestøtte.

Parmer forteller at i starten var vannveien en viktig del av infrastrukturen for å frakte varer og gods. Så kom fastlandsveien, og det var takk og farvel til et selskap med over 30 ansatte.

– Tilbake satt bare 8-10 personer, og dette er bare ett eksempel på hvordan næringen kjente presset, fortsetter han.

Dårlig økonomi har spilt en rolle i driften, hvor både private selskaper og aksjeselskaper har overtatt rorene. Etter hvert fikk man offentlig støtte til driften av Hollungen.

– Det var likevel trang økonomi og liten forståelse for at det koster penger å drive båt, sier Parmer.

Men selv om det blåste hardt fra nord og bølgene skvulpet langt over båtripen, var Parmer med på at historien nok en gang snudde- denne gang i positiv retning. Han kan trygt styre Olava, som er den tredje båten som bærer det ærefulle navnet, ut mot Hvalers herlige øyer.

Fremgang og oppdrift kommer når du velger å seile din egen sjø…

