Vi tegner og bygger drømmehytta!

Firmaet Byggmester Geir Morten Olsen AS ble stiftet i 2003 og er en ekte Hvaler-bedrift. Grunnleggeren er selv fra Søndre Sandøy, og øyriket har en stor plass i hjertet hans.

I dag er det 15 ansatte og en lærling, som tilbringer arbeidsdagen med å oppfylle hytte- og boligdrømmen på Hvaler, Fredrikstad og ellers i Østfold.

– Alle våre ansatte er lokale gutter med fagbrev. Erfaringen varierer fra 30 til 3 år i bransjen. Vi har alltid med oss en lærling siden det er en utmerket måte å rekruttere på, sier Jørgen Hansen, partner i Byggmester Geir Morten Olsen AS.

Rollene mellom de to partnerne er godt fordelt: Geir Morten er byggmesteren som er ute i felten og Jørgen tar seg av det administrative, salg og kunder.

Firmaet har spesialisert seg på øyene i Østre-Hvaler. Dette er øyer som ikke har fastlandsforbindelse, og ferge eller båt er eneste transportmiddel. Opp gjennom årene har de bygd opp en unik kompetanse på å sette opp bygg under vanskelige forhold, som ved og i vann, og på svaberg.

Jørgen forteller at de har to egne båter, ATV, traktor og annet nødvendig utstyr tilgjengelig slik at de kan jobbe på øyene.

– Vi har tatt en del jobber som andre ikke vil påta seg på grunn av at det er problematisk med transport og logistikk. Innimellom har det til og med blitt noen flyvninger med helikopter. Det hender stadig at vi må være kreative og løsningsorienterte for å jobbe her ute, smiler Jørgen.

Jørgen Hansen (t.v.) og Geir Morten Olsen har bygd hytter på tradisjonelt vis på Hvaler i mange år.

Et hytteparadis - bygd på tradisjonell måte

Med 833 øyer, holmer og skjær er Hvaler det perfekte sted å tilbringe sommeren. Da er det herlig å ha sin egen hytte å slappe av på.

For det er ingen tvil om at hytter er i vinden for tiden. Hos Byggmester Geir Morten Olsen blir mange av hyttene tegnet av dem eller en arkitekt. Byggingen står de naturligvis også for. Her er ingen halvferdig elementer eller moduler. Alt bygges på tradisjonelt vis fra bunn av. Dermed vedlikeholdes det tradisjonelle håndverkerfaget, som alle de ansatte er stolte av å være en del av.

Nå er det lokale firmaet i gang med en arkitekttegnet hytte på Søndre Sandøy. Hytta har et moderne preg med mange vinduer og smarte løsninger. Her handler det om å slippe inn mest mulig lys og natur, så vinduene går helt ned.

– Store vinduer og mye lys er viktig for de aller fleste som skal bygge hytte. Det er også viktig å finne løsninger i tråd med kommunes krav med tanke på glassfelt. Vi finner løsninger som er tilpasset kundens ønsker, samtidig som løsningene faller i smak hos kommunen. Vi hjelper også til med søknadsprosessen, så hos oss får du en komplett pakke fra A til Å, forklarer Jørgen.

Firmaet har også et tett og godt samarbeid med bedrifter som driver innen grunnarbeid, elektro, rør, mur og blikk. Byggmester Geir Morten Olsen er den eneste av aktørene du trenger å forholde deg til, og du trenger ikke gjøre mer enn å glede deg til å overta nøkkelen.

De har også et tett samarbeid med arkitektene. Alle som er involvert i tegne- og byggeprosessen er flinke til å sette seg inn i hva som passer eier og område. Sammen finner de den beste løsningen.

Arne Markus Spanien (t.v.) og Marius Pettersen er godt fornøyd med å jobbe på hytter - spesielt om sommeren når solen skinner! Her er de igang med en hytte på Søndre Sandøy.

Hyttene brukes året rundt

Standarden på hyttene har steget betraktelig siden de første hyttene så dagens lys på Hvaler. Nå er hyttene nærmest en enebolig, med komfort, isolasjon, kvalitet og moderne innretning. De er så bra at de kan brukes året rundt.

Nye hytteeiere er bevisste på plassering og planløsning. Beliggenhet skal være slik at de får mest mulig ut av solen.

Mange prioriterer god plass, gjerne et ekstra soverom og mindre kjøkken eller stue, slik at de kan ønske familie og venner velkommen.

Så foretrekker de fleste vedlikeholdsfri kledning på sin nye hytte. Det går mye av Royalimpregnert tre, et vakkert og stabilt trevirke i furu med lang levetid. Dette er også mer miljøvennlig og krever mindre vedlikehold enn annet impregnert trevirke.

Jørgen understreker at det er ingenting som er totalt vedlikeholdsfritt; huseier må fortsatt vaske hvert år og holde det rent slik at man unngår angrep av sopp, fukt og råte. Dette er informasjon hver kunde får før materialvalg og bygging settes i gang.

Royalimpregnert tre trenger altså langt sjeldnere vedlikehold enn materialer som er ubehandlet eller trykkimpregnert. Treet er mer stabilt og danner mindre sprekker enn annet trevirke. Bare det ytterste laget på Royalimpregnert tre vil over tid bli bleket av vær og vind. I hovedsak vil vedlikehold bestå i å friske opp fargen.

Byggmester Geir Morten Olsen AS står bak oppføringen av to nyoppførte sjøbodene på Nedgården, Søndre Sandøy.

En brygge som er eksponert for både bølgeskvulp, havis og stekende sol vil trenge vedlikehold oftere enn en garasje som står i skyggen i innlandet. Varme farger blekes også raskere i sola enn kalde farger.

Byggmester Geir Morten Olsen tilbyr en rekke tjenester innen tømrer- og snekkeryrkene. De er også opptatt av å bevare historien vår, og har egen bygningsverntekniker. Dermed kan de utføre tilstandsanalyser, utarbeide kostnadsoverslag og utføre rehabiliteringsjobber og reparasjoner i tråd med antikvariske prinsipper og teknikker.

Firmaet har kontor og lager på Kråkerøy, og påtar seg oppdrag over hele Østfold.

Er du på jakt etter den perfekte hytten i øyparadiset, står erfarne tømrere fra Byggmester Ole Morten Olsen klar til å oppfylle drømmen. De gjør det på den tradisjonelle byggemåten!

Siste prosjektet til Byggmester Geir Morten Olsen er denne nyoppført enebolig med anneks og garasje/verksted på Søndre Sandøy.