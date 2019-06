Vi tar håret ditt på alvor!

Jeløy Frisørsenter

Jeløy Frisørsenter er velkjent for flere generasjoner mossinger, og har en historie som går nærmere 70 år tilbake i tid. De siste 45 årene har salongen vært drevet av Ellen Andreassen, men fra 1.juli 2019 er det Irene Selmer Bakken som tar over den daglige driften.

– Jeg har alltid drømt om å drive min egen frisørsalong, men har både ventet på det rette tidspunktet og ikke minst den rette salongen. Når jeg fikk høre at Ellen skulle gi seg, var jeg ikke i tvil om at det var nå eller aldri, sier Bakken.

31-åringen ikke helt ukjent med Jeløy Frisørsenter fra tidligere. Det var her hun tilbrakte læretiden og tok svennebrevet tilbake 2008. Etter å ha jobbet der i et drøyt år, gikk ferden videre til en salong i Rygge. Da hun etter noen år fikk helseproblemer, var det på tide å prøve noe annet.

Hun tok en bachelor som yrkesfaglærer ved Høgskolen i Oslo, og jobbet deretter en periode ved en frisørsalong i Ski, der hun hadde ansvaret for lærlingene. Mens Bakken hadde fødselspermisjon kom hun i kontakt med Andreassen, som fortalte at hun skulle selge.

– Tidspunktet kunne ikke vært bedre. For meg har det aldri vært aktuelt å ta over noen andre salonger. Jeløy Frisørsenter er en veldrevet og godt etablert salong i Moss. Jeg kjenner jentene som jobber der og hva de er gode for, skryter Bakken.

Irene Selmer Bakken gleder seg til å ta over en av byens eldste frisørsalonger.

Godt hår er ingen tilfeldighet

Selv om Jeløy Frisørsenter nå får ny eier, vil det ikke bli store forandringer for de som kjenner salongen fra tidligere. Bakken akter å fortsette i samme ånd som sin forgjenger, som i sin tid lanserte mottoet «Godt hår er ingen tilfeldighet».

Det akter den nye eieren å ta med seg videre.

– Jeg ser ikke noe poeng i å endre et konsept som er så godt drevet. Det er et veldig trygt sted å være kunde. Her vil du alltid føle deg ivaretatt av dyktige frisører i en hyggelig atmosfære, understreker Bakken.

Hun forteller om et godt fellesskap blant de fire frisørene som en god aldersspredning fra 25 til 60 år. I tillegg til at alle har svennebrev, holder de seg hele tiden oppdatert på det som skjer i bransjen.

– Min forgjenger var veldig opptatt av at alle de ansatte skal kurses regelmessig, minst en gang i året. Som ny daglig leder er veldig opptatt av å videreføre denne tradisjonen. Bransjen endrer seg i raskt tempo, og det er viktig å henge med på nye trender og teknikker, sier Bakken.

Selv om Jeløy Frisørsalong stort sett vil være som før, er det likevel noen ting den nye eieren ønsker å bli bedre på.

– Som et ledd i at vi hele tiden på følge med i tiden, er målet mitt at vi skal bli mer synlige med tips og nyheter på sosiale medier. I tillegg vil snart være mulig å bestille time på våre nettsider, forteller Bakken.

Det er viktig å beskytte håret mot den sterke sommersolen. Jeløy Frisørsenter har produktene du trenger.

Beskytt håret mot solen!

Sommerferien er like rundt hjørnet, og i disse dager er det er mange som kommer innom Jeløy Frisørsenter for å ta sommerklippen. Selv om sommeren alltid kommer, er hårtrenden aldri den samme.

– Det har lenge vært en trend at særlig unge jenter farger håret i grått, men dette er på vei ut. I år skal det håret være langt og naturlig solbleket, sier Bakken.

Hun forteller at de tilbyr alle typer hårbehandling, fra vanlig klipp til farging og bleking. I tillegg utfører de napping og farging av øyenbryn og vipper. Kundene er i alle kjønn og aldre.

– Vi jenter går oftest til frisøren, så vi har naturlig nok flest kvinnelige kunder. Men vi har også en del menn som kommer innom, forteller Bakken.

Selv om det er viktig for mange å fikse sveisen før ferien, er det noe som er enda viktige å tenke på om sommeren – å beskytte håret mot UV-stråling! Hos Jeløy Frisørsenter får du både gode råd og et bredt spekter av anbefalte produkter til de fleste hårtyper.

– På samme måte som du må bruke solkrem, er det viktig å beskytte håret mot UV-stråling. Bader du mye i klor, er det også viktig å få vasket ut dette. Hvis ikke kan du få et lett grønnskjær, særlig hvis du er blond. Spør oss om råd, anbefaler Bakken.

Hos Jeløy Frisørsenter er det stort sett alltid mulig å få time på kort varsel, enten du bestiller på forhånd eller velger drop-in. Selv om de vanligvis holder åpent seks dager i uken, er det viktig å huske på at det har lørdagsstengt i juli.

– Vi tilbyr alltid drop-in så lenge vi har ledige timer. Har vi satt ut skiltet, er det bare å komme innom. Du kan også ringe oss for å avtale, sier den nye eieren, som gleder seg til å bli kjent med både nye og gamle kunder.