Ut på (buss)tur – aldri sur!

Arne Johans Bussreiser



Fra Nordkapp i nord til Roma i sør. Fra Minsk i øst til Island i vest.

En titt på reisene til Arne Johans Bussreiser gjør at det rykker i reisefoten, og det er vanskelig å bestemme seg for hvilken tur som skal legges inn i kalenderen.

Allerede da han var skolegutt visste Arne Johan Fossum at det var bussjåfør han skulle bli. Han satt på skolebenken og tittet ut mot E6, hvor store busser suste av sted.

Det er nå 30 år siden Arne Johan kjørte sin første busslast.

– Vi har hatt litt forskjellige driftsteknikker gjennom årene. I begynnelsen var det charterbuss hvor jeg kun kjørte buss som ren transport for lag og foreninger. I 1994 startet jeg firmaet Arne Johans Turistbusser og produserte mine egne turer med fullt opplegg, sier han.

Hverdagen består av å lage spennende turer til firmaer, lag, foreninger og ungdomsgrupper. Katalogturene, som ble iverksatt i 2008, er påmeldingsturer for de som ønsker å reise under trygge og organiserte forhold med andre deltakere.

Den drevne bussjåføren og turplanleggeren tilbyr komplette reiser som inkluderer transport, overnatting, opplevelser og kunnskapsrike guider.

Arne Johan Fossum har arrangert bussreiser i Norge og Europa siden 1994. Han stortrives når han er på tur med gjestene sine.

Reis tilbake til 1000-tallet

Om du drømmer om sommer i Tyrol, vinsmaking i Bourgogne, Islands vakre landskap, julemarked i Rostock, storbyene Praha og Berlin eller shoppingtur til Ullared, så finner du turen hos Arne Johan.

– Jeg har lang erfaring og har reist en del. Nå bruker jeg kunnskapen til å sette sammen spennende turer som gir flotte opplevelser.

I den fristende reisekatalogen er det rundt 40 turer totalt i året. Rundreiser er blant favorittene, siden disse turene inkluderer en rekke interessante og flotte opplevelser på ulike steder.

To av mest etterspurte reisene, som står på programmet år etter år, er turen «Stiklestad. Spelet om heilag Olav, Den gyldne omvei og teatret Elden».

Reisen varer i seks dager og inkluderer billetter til utendørsspillene Elden på Røros og Spelet om heilage Olav i Trondheim. Det blir også besøk på Aukrustsenteret samt omvisning i både Røros og Trondheim. Deler av strekningen kjøres på Den gyldne omvei.

Les mer om turen og meld deg på her



Spelet om Heilage Olav er en favoritt på reiselisten!

Skål 984 ganger for Bremen

Omtrent like populær er turen «Freimarkt Bremen», som tar deg med på Oktoberfest. Turen gir deg mulighet til å oppleve Tysklands eldste folkefest, som i år arrangeres for 984 gang.

Denne fem dager lange turen gir deg dans og musikk samt et opptog med 50 kreasjoner, inkludert veteranbiler og musikkorps.

Bremen er klar til fest og feiring, og den tidligere Hansabyen er et yndet sted for en skikkelig Oktoberfest, eller Freimarkt, som tyskerne kaller det.

– Hovedgruppen av våre reisende er 60 pluss. Men det er noen turer som er for de litt yngre. Oktoberfesten trekker reisende i alderen 40 til 60. Vi er fornøyd med at turene våre er så etterspurt. Men det er jo en behagelig måte å reise på, og alt er ordnet på forhånd. Det er bare å gå om bord i bussen hjemme, nyte turen og så går du av hjemme igjen, smiler Arne Johan.

Les mer om turen og meld deg på her



Oktoberfest i herlige Bremen står naturligvis på programmet. Så hev glasset og bli med på moroa!

Belgia rundt på 9 dager

Nytt for året er en rundreise i lille Belgia. Som nasjon er landet relativt ungt (1830), men når det gjelder historie og kultur er herlige Belgia ett av Europas eldste og mest betydningsfulle områder. I løpet av ni dager skal dere blant annet oppleve byene Gent, Brugge og Brussel. Også på programmet står besøk på en sjokoladefabrikk, ølbygging og en båttur på kanalen med middag.

Siden Belgia ikke er så stor, geografisk sett, betyr det mange severdigheter på én tur. Det er jo ikke snakk om lange kjøreavstander i et land som kun dekker rundt 30 000 kvadratkilometer!

Les mer om turen og meld deg på her



Atomium ønsker deg velkommen til Brussel. Det kjente monumentet forestiller et jernatom forstørret 165 milliarder ganger ble bygget til verdensutstillingen i 1958.

- Vi har en rekke faste gjester som reiser med oss år etter år. Da er det viktig at vi har noe nytt på programmet å friste med. Det er ikke mange som tenker at Belgia egner seg til en rundreise, men det gjør det så absolutt, forsikrer Arne Johan.

Foruten katalogturene kan reiseentusiasten skreddersy opplegg for lag og foreninger. Det gjelder både dagsturer og reiser som strekker seg over flere dager.

På turene med Arne Johans Bussreiser kan du lene deg tilbake i en Beulas Glory toppdekker. Dette er den eneste bussen i Norge av dette merke.

Mens bussen tar deg fra by til by, og vakker natur suser forbi vinduet, kan du strekke ut beina og lene deg tilbake mens du nyter turen. Det er romslig avstand mellom setene, nesten en meter mellom hver stol. Dermed har du gode reguleringsmuligheter på seteryggen. Det er selvfølgelig sikkerhetsbelter, som justeres automatisk etter passasjerens høyde.

Bussen er utstyr med minikjøkken, DVD- og CD-spiller, toalett og WiFi.

Da er det bare å finne turen som frister mest – og melde seg på! Med et så bredt spekter av opplevelsesreiser er det ikke vanskelig å finne reisen som passer for deg.

For med Arne Johans Bussreiser går hjulene rundt og rundt. Mens du slapper av i setet og nyter turen, kjører de deg fra den ene spennende severdigheter til den andre…

La deg friste av våre spennende bussturer i Norge og Europa!