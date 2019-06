Unike opplevelser i sentrum

Alle som kjenner Moss vet at byen har fantastisk beliggenhet, med vann på alle kanter. Med over 40 strender er sjansen stor for å finne en badeplass – enten du foretrekker sjø eller ferskvann, svaberg eller sandstrand.

Moss i Sentrum

Men det som kanskje er aller mest unikt med Moss er de to badestrendene ved Sjøbadet og Nesparken, som begge ligger i sentrum.

– Moss er den eneste byen i Østfold som har to strender midt i byen. Med rusleavstand til sentrum er det faktisk mulig å både og shoppe med kun få meters mellomrom. Det er helt unikt, sier Kristin Utakleiv, daglig leder for byutviklingsselskapet Moss i Sentrum.

I tillegg til Tronvikstranda er Sjøbadet og Nesparken såkalte Blått Flagg-strender. Blått Flagg er en internasjonal sertifisering med strenge krav til miljø, vannkvalitet og sikkerhet. For å få Blått flagg må det blant annet være maks tre søppelenheter per kvadratmeter strand, gode toalettfasiliteter og riktige ph-verdier i badevannet.

Med andre ord er Blått flagg symbolet på en strand av god kvalitet, der du må gjennom en årlig godkjenning for å beholde statusen. I 2018 var det totalt 17 norske strender som fikk status som Blått Flagg. Av fem strender i Østfold, ligger tre av dem altså i Moss.

– Vi er stolte av blåflaggstrendene våre, jobber hardt for å opprettholde dem! Det utføres regelmessig tilsyn og vedlikehold for å sørge for at alle kriteriene oppfylles, sier Utakleiv.

Fra strand til strand – midt i sentrum!

Midt mellom strendene Sjøbadet og Nesparken ligger selve bykjernen i Moss. Her finner du også Østfolds flotteste lekeplass, rett ved Kirketorget. Siden den åpnet for to siden, har dette blitt et yndet utfluktsmål både for mossinger og tilreisende – blant annet barnehager og småbarnsfamilier.

– Her om dagen møtte jeg en hel barnehage fra Horten, som pleier å være her flere ganger i året. De tar først Bastø-ferja over fjorden, før de går videre opp til lekeplassen. Det blir en god kombinasjon av både cruise, lek og moro, sier Utakleiv.

Ved Nesparken finner du en av flere bystrender i sentrum av Moss. Her kan du både ta deg et bade og padle kajakk.

I nærheten av lekeplassen ligger det både flotte kafeer og benker for de som har med egen matpakke. I gågata finner du også mange lekeapparater og ti store stoler hvor det både er mulig å sitte, leke og klatre. Her finner du også flere forfriskende fontener som er populært å løpe gjennom på varme sommerdager.

– Moss har blitt et sted mange barnehager velger å reise på utflukt. Du kan rusle i rolig tempo og gå gjennom bykjernen på bare en drøy halvtime. Likevel er det så mye å gjøre og se på at turen kan flere timer dersom dere ønsker det, forteller Utakleiv.

Midt i sentrum finner du også både museum og bibliotek. Begge ligger nær hverandre i gamle Møllebyen, som er et område som har blitt totalrenovert i gammel stil de senere årene.

– Det er byvandringer hver dag om sommeren, hvor du kan lære deg mer om byen vår. Det store biblioteket er også et veldig populært samlingspunkt for både store og små, sier Utakleiv.

I Moss kan du få mange unike turopplevelser, både til fots og på sykkel.

Turist i egen by

Som daglig leder for byselskapet Moss i Sentrum, er Kristin Utakleiv opptatt av å vise frem Moss som en by som byr på mange gode sommeropplevelser – ikke bare på stranda. Her har du alle muligheter til å kunne vært turist i egen by, som kan tilby alt fra kafeliv og shopping til kunst og kultur.

– Butikkene flytter ut i gatene, det er små konserter, allsang og kviss. Reketråleren ligger også inne to ganger i uka, der du kan hente ferske reker. Og så må du selvfølgelig besøke Galleri F15, som har besøkende fra hele Norge og verden, sier Utakleiv.

Hvis du mot formodning føler at du har utforsket hele Moss, er det blant annet mange sykkelveier som gjør det enkelt å bevege seg utenbys, for eksempel til Rygge eller Larkollen.

– Du trenger bare å sykle en liten mil, så har du masse nye muligheter! Har du ikke egen sykkel, kan du låne el-sykkel på biblioteket. Du kan også leie kano eller kajakk på stranda ved Nesbyen, forteller Utakleiv.

Moss er en by full av natur, mat, kultur og historie. Kort sagt – det aller meste mange også setter pris når de reiser på ferie andre steder. Forskjellen er at du nå kan du få alle opplevelser i din egen hjmeby!

– Jeg vil oppfordre alle til å bli bedre kjent med byen sin! Her har du alle muligheter til kunne få en innholdsrik, kortreist ferie, understreker Utakleiv.

Med alle sommerbyer med respekt for seg selv, er det viktig kunne la humla suse. Derfor har Moss en egen humleplan, som skal legge til rette for humlene skal få best mulige levekår.

– Det er ikke alle som tenker over det, men humlene er viktige for oss mennesker. Derfor har vi som mål at alle blomster som settes ut i byen skal være humlevennlige. Det betyr at også alle som selger blomster har måttet lære om humler og humlevennlige blomster, sier Utakleiv.