Trening for alle uansett form

Ketil Hegdalsaunet har trening som sin store lidenskap. En lidenskap som etter hvert også skulle bli en levevei. Da han som daglig leder for Family Sportsklubb i Moss fikk tilbud om å ta over hele virksomheten, valgte han å realisere drømmen om sitt eget treningssenter.

I desember 2016 åpnet han dørene til treningssenteret Toppform Fitness, som han eier sammen med kona Tove Eliassen Hegdalsuanet.

– Jeg har alltid gått med en liten drøm om å starte for meg selv og kunne gjøre ting på min måte. Det har funket veldig bra for meg, og Toppform Fitness har vært en solskinnshistorie siden vi åpnet, sier Hegdalsaunet fornøyd.

Selv om de åpnet for bare to og et halvt år siden, har de allerede utvidet to ganger, med henholdsvis 500 og 1000 kvadratmeter. I dag er Toppform Fitness et topp moderne treningssenter på totalt 2800 kvadratmeter.

– Vi har flotte fasiliteter med alt av utstyr, delikate garderober og god takhøyde. Kombinert med god aircondition og ventilasjon, er det veldig behagelig å trene her selv på varme sommerdager, forteller Hegdalsaunet.

Men det er ikke bare fasilitetene som har vokst i omfang. Medlemsmassen har også blitt betydelig større. Da de startet hadde de 400 – i dag er det mer enn 2700 personer som har Toppform Fitness som sitt foretrukne treningssenter.

Ketil Hegdalsaunet mener ulike faktorer som kvalitet, pris, tilgjengelighet og service har vært avgjørende.

– Vi har gode fasiliteter og lange åpningstider. I tillegg ligger vi på et prisnivå som kundene liker. Sist, men ikke minst, har vi veldig kompetente og godt likte instruktører, sier Hegdalsaunet.

Ved Toppform Fitness får du god hjelp hvis du vil løfte treningen til nye høyder.

Treningssenteret med noe for alle

Han mener de mange dyktige instruktørene har bidratt sterkt til å skape et unikt treningsmiljø med stor bredde.

– Yngre og eldre. Trente og utrente. Førstegangstrenere og konkurranseutøvere. Vi har klart å skape et miljø der det er plass til alle, sier Hegdalsaunet.

Toppform Fitness har i dag et av byens mest moderne treningssentre med magasinapparater, tredemøller og utstyr høyeste kvalitet. De har også tre crossfit racks, to løpebaner med kunstgress og en løpebane av gummidekke på hele 51 meter.

– Vi har lagt vekt på høy kvalitet i utstyrsparken kombinert med lang løpebane og stor plass til crossfit trening. Totalt sett et veldig flott lagt opp treningssenter til fri utfoldelse til mange forskjellige treningsarter i åpent landskap, sier Hegdalsaunet.

Toppform Fitness er et sertifisert Les Mills-senter. Det betyr at de er godkjent for å kunne tilby ulike konsepter som Bodypump, Bodystep, Sh'Bam, RPM, Grit og Bodybalance.

– Alle våre instruktører må gjennom kvartalsutdanninger to ganger i året for å kunne beholde lisensen sin og få lov til å holde treninger i de ulike grenene. For oss er dette et kvalitetsstempel, understreker Hegdalsaunet.

Han forteller at de har over 30 gruppetimer i uken med alt fra crosstraining og slyngetrening til sykling og dans. Selv om mange driver med frivektstrening og egenvektstrening, er det fortsatt mange som innom apparatparken og tar en og annen isolert øvelse i tillegg.

– Vi føler hele tiden på hva kundene etterspør og hva markedet vil ha. Personlig er jeg ofte ute på gulvet og snakker med folk for å finne ut hva de ønsker. Der gjør at vi kan tilby det aller meste når det gjelder trening, der det ofte kun er fantasien setter grenser, sier Hegdalsaunet.

Toppformen innen rekkevidde

For mange kan det være tungt å sette i gang treningen. Er du en av dem som sliter med den berømte dørstokkmila, er det ikke nødvendigvis så mye som skal til.

– Det er viktig å ikke tenke for stort i første omgang. Du trenger ikke et detaljert treningsprogram fem dager i uka som du må følge. Finn noe som du synes er morsomt! Da er det lettere å trene regelmessig over tid, oppfordrer Hegdalsaunet.

Det gjelder bare å finne et treningssenter som kan hjelpe deg på vei. På Toppform Fitness er alle velkommen uansett form!

– Du trenger aldri føle noe press når du kommer til Toppform Fitness! Her er du alltid velkommen for en prat eller en omvisning. Alle medlemmer får i tillegg en gratis introduksjonstime med personlig trener for å finne hva som passer for deg, sier Hegdalsaunet.

Hos Toppform Fitness kan du ikke bare finne treningsformen som passer for deg. Du kan også trene når det passer deg. Med betjente åpningstider 9-21 på hverdager og 10-14 på lørdager, har du mange muligheter. Fra september i år skal til å utvide bemanningen til klokka 23 fra mandag til torsdag.

– Du kan du også få adgangsbrikke som gir deg tilgang til treningssenteret 05-24. Det gjør at du kan trene akkurat når det passer deg for å gjøre det mest mulig lystbetont. Likevel har vi så store og luftige lokaler at det sjelden føles fullt selv om det er mange der, understreker Hegdalsaunet.

Han mener at det sosiale miljøet også er en viktig del av det å trene. Derfor har de også et eget område hvor mange slår av en prat med en kopp kaffe eller lunsj.

– For mange er det sosiale på et treningssenter minst like viktig som selve treningen, og for mange er det et trivelig avbrekk i en hektisk hverdag, sier Hegdalsaunet.