Tradisjon for trivsel

Øre Villa Kro

Med en 50 år lang historie, er Øre Villa Kro sannsynligvis den eldste puben i Moss som fortsatt eksisterer. De tradisjonsrike lokalene i Ryggeveien 46 har tidligere huset både fengsel, bank og gartneri. Kanskje ikke akkurat det de fleste forbinder med et sted hvor stemningen står i taket.

I dag er det derimot annerledes. Siden Lewi Solli tok over som eier av den ærverdige puben i 2014, har stemningen blitt stadig bedre. Han er helt tydelig på hvorfor.

– Ambisjonen var å gi publikum det de vil ha, og samtidig skape et hyggelig miljø for de ansatte. Det har vi til de grader fått til, med stadig flere stamgjester og en stab som har jobbet hos oss lenge, sier Solli.

Øre Villa Kro har blitt et naturlig samlingspunkt for mossinger mellom 30 og 70 år. Solli mener det er et resultat av ulike aktiviteter som fenger mange kombinert med ansatte som har det gøy på jobb. Slikt blir det god stemning av!

– Vi har mange faste aktiviteter, blant annet karaoke hver fredag og DJ hver lørdag. I tillegg har vi som mål å ha konserter en gang i måneden utenfor sommersesongen. Da har vi gjengjeld utekonserter annenhver lørdag, forteller Solli.

Den tradisjonsrike puben er også samlingspunkt for dartentusiaster så vel som fotballfans. I tillegg til å huse Norges største dartklubb, er Øre Villa Kro også et naturlig møtested for fotballfans.

– Med beliggenhet nær Melløs stadion, er vi et naturlig møtested både før og etter kamp. I tillegg har vi storskjerm både inne og ute på de største kampene i europacupen og andre store mesterskap, sier Solli.

Når Liverpool spiller kamp er det alltid stor stemning på Øre Villa Kro.

Mye på plakaten fremover

I sommer er det som vanlig full rulle på Øre Villa Kro, med hektisk konsertvirksomhet i flere måneder. Det er mange populære navn på plakaten – fra norske og svenske storheter til lokale helter. Felles for alle er at de trekker fulle hus og skaper topp stemning.

– Det største trekkplasteret i sommer er nok Rune Rudberg med band. Populær er også svenske Claes Lindberg, som pleier å spille hos oss to ganger i året. I tillegg får vi besøk av en rekke lokale Østfold-band som har konserter flere ganger i året, forteller Solli.

Øre Villa Kro er også stampuben til Moss’ store sønner, Torgeir & Kjendisene, som selvsagt jevnlig holder konserter her. Torgeir selv er en god venn av Lewi, og sammen arrangerer de alt fra musikkvelder til pølsefestival.

– Vi har noe som heter Vårslippet, vanligvis onsdag før Kristi Himmelfartsdag. Dette en slags minifestival, der vi får vi besøk av flere lokale band. Første lørdag i august har vi pølsefestival. Alt fra spisekonkurranser til konserter skaper hyggelig aktivitet fra tidlig kveld til midnatt, forteller Solli.

Nå er det ikke bare rockeband som skaper trøkk og stemning på Øre Villa Kro. Den er absolutt ikke mindre når storlaget Liverpool er i aksjon, ei eller når det er andre store idrettsarrangement på TV.

– På kampene til Liverpool i Premier League og europacupen benker 60 ivrige fotballfans fra den lokale supporterklubben seg foran storskjermene både ute og inne. Vi bruker samme lydanlegget som på konsertene våre, så jeg kan love at både trøkket og stemningen ikke står tilbake for noe, sier Solli.

Puben hans er også hjemmebanen til Øre Dartklubb, som forøvrig er Norges største.

– Klubben har i dag over 100 medlemmer, og inkluderer både norgesmestere og europamestere, forteller Solli.

På Øre Villa Kro er det jevnlig konserter gjennom hele året.

En god filosofi

Han er opptatt av å skape trivsel og god stemning, ikke bare blant gjestene. For at Øre Villa Kro skal være et sted folk ønsker å gå, er det viktig at de ansatte byr på det lille ekstra.

– Fornøyde medarbeidere yter gjerne litt mer og byr mer på seg selv. Da er det viktig at de trives, mener Solli.

Filosofien er at alle som jobber i Øre Villa Kro skal være synlige, hjelpsomme og by på seg selv. Sammen med gjestene ønsker de å skape en atmosfære som gjør omgivelsene til et bedre sted å være.

– Vår jobb er ikke bare å helle opp i øl i glasset. Vi skal også skape et sted der folk kan være seg selv og trives i hverandre selskap. Et sted der folk treffer både gamle kjente og stifter nye bekjentskaper, sier Solli.

Nettopp denne filosofien har gjør at Øre Villa Kro har blitt et populært møtested for den voksne delen av befolkningen i sitt nærområde.

– Våre stamgjester inkluderer alle fra musikkelskere til sportsinteresserte og alle imellom. Øre Villa Kro skal ha noe for de fleste, ikke bare om sommeren men også resten av året, sier Solli.

Kombinert med staselige lokaler, stor uteservering og god beliggenhet, ligger alt til rette for at stadig flere skal få øyene opp for den flotte puben.

– Det skjer stadig mer i Moss, både på Jeløya og i sentrum. Med vår strategiske plassering og gode atmosfære, har vi alle muligheter til å bli det nye favorittstedet for enda flere, mener Solli.

Dette skjer på Øre Villa Kro i sommer! Konserter utescene

Søndag 9/6: Pub Floyd

Lørdag 22/6: Vegar Iversen Band

Lørdag 29/6: Essence of Smokie

Lørdag 3/8: Pølsefestivalen med Torgeir og Kjendisene, Katalysator, Åge Aleksandersen Tribute og Karsten Andre Olsen

Lørdag 17/8: Claes Lindberg Band

Lørdag 24/8: Rune Rudberg Band Konserter inne

Lørdag 21/9: Lucky Bastards

Lørdag 19/10: The Irish Vikings