Tid for velvære

Nye Klinikk Adine AS

For et friskt og attraktivt utseende er daglig pleie av huden like viktig som å ta vare på håret og resten av kroppen. Hudtype er individuelt og varierer fra person til person. Noen har fetere hud, mens andre har tørr. Behov for hudpleie forandrer seg dessuten ofte med årene, og kan også variere i takt med årstidene.

Klinikk Adine tilbyr alle typer behandlinger som skal hjelpe deg med alt fra forebygging av rynker og andre aldringstegn til hudfornyelse. Blant tjenestene omfatter alt dyprens og aknebehandling til oppstramming av aldrende hud, fjerning av arr og behandling av solskadet hud.

De tilbyr også ulike typer behandlinger for blant annet hårfjerning, figurforming og permanent make-up.

– Vi tilbyr det aller meste, og kan skreddersy en behandling som passer akkurat din hud og din kropp. Hos oss blir du alltid tatt hånd om av terapeuter med lang erfaring på en rekke fagområder, forteller eier og daglig leder Bente Grinde.

Bente har jobbet med hud og hår i snart 30 år, og har drevet sin egen hudklinikk siden 1992. I tillegg til utdanning som hud- og kroppsterapeut ved Norsk Hudpleiefagskole er hun også epilasjonsterapeut. Ved Klinikk Adine har hudpleie, vipper og bryn, gelenegler, fotpleie og hårfjerning som spesialfelt.

– Jeg hadde egen klinikk på Ringerike i mange år. I 2006 begynte jeg å jobbe hos Klinikk Adine, de siste sju årene som eier og daglig leder, forteller hun.

Med seg på laget har hun Elin Ødegaard og Ann Cecilie Isaksen, to dyktige damer med bred erfaring på sine respektive fagfelt.

– Elin jobber med negler, permanent make-up og vipper. Hun er utdannet negledesigner med erfaring fra flere neglesalonger, i tillegg til vippekurs. Ann Cecilie jobber som kosmetisk sykepleier og har behandling med botox, restylan og fillers som noen av sine spesialområder, forteller Grinde.

Sammen kan de tre damene gi gode råde og utføre behandlinger for de aller fleste behov knyttet til hud og hår.

Her blir du sommervakker!

I disse sommertider er hudpleierens beste råd å være forsiktig med sola. Bente Grinde anbefaler alle å sole seg med måte og sørge for å ikke bli solbrent. Å smøre seg med nok solkrem ofte nok er regel nummer én!

– Det er viktig å være raus med solkremen, og smør deg gjerne to ganger. Vent noen minutter og ta en omgang til. Du bør heller aldri gå under solfaktor 15. Husk også på å smøre deg flere ganger gjennom dagen, fordi du svetter mer og kanskje bader, påpeker Grinde.

Det er også viktig å tenke på at det er forskjellige solkremer for ansiktet og resten av kroppen.

– Vanlige solkremer er tyngre typer krem med andre basisstoffer, som blant annet kan føre til kviser. Derfor bør du bruke en egen solkrem til ansiktet, anbefaler Grinde.

I tillegg til å velge riktig solkrem, er det også viktig å ta regelmessig ansiktsbehandling om sommeren. Dette innebærer å bruke skrubb for å rengjøre huden etterfulgt av en god fuktighetskrem.

– Vi er veldig glade i produktene fra Environ. Det er fordi de inneholder A-vitamin, som bidrar til å reparere eventuelle solskader, sier Grinde.

Har du lett for å få soleksem eller vanskelig for å bli brun, har hudpleieren løsningen også for deg.

– Solkapsler inneholder betakaraten. Det er et naturlig stoff som både demper soleksem og styrker brunfargen. Hvis du begynner med det 2-3 uker før sesongen vil du bli raskere brun, påpeker den erfarne hudpleieren.

Som fotpleier har hun også løsningen for deg som ønsker å gjøre litt ekstra stas på føttene om sommeren.

– De stakkars føttene har jo vært innestengt hele vinteren og trenger litt ekstra pleie før de kan slippes ut! Vi hjelper deg med alt fra fjerning av hard hud til klipp og lakk av negler. Blant annet kan vi påføre en UV-lakk som varer i flere uker og holder gjennom hele ferien, forteller Grinde.

Mange ønsker også fjerne skjemmende hårvekst før bikinisesongen setter inn for fullt. Ved Klinikk Adine tilbyr de hårfjerning med ulike metoder som voksing og alkaline.

– Når du har vokset kroppen må du vente i 72 timer før du er ute i sola. Hvis ikke kan det oppstå pigmenteringer, understreker hun.

Den beste gaven du kan få – og gi!

For deg som ønsker hjelp med sommerkroppen har de også løsningen for deg. Ved Klinikk Adine tilbyr de ulike former for figurforming – blant annet ved bruk av ultralyd, elektrolyse og fettfrysing.

– Det er mange normalvektige som har problemer med områder som de aldri greier å slanke vekk, uansett hvor mye de trener. Med våre behandlinger kan du få sommerkroppen innen 3 måneder. Det er viktig å se det i et langtidsperspektiv, mener Grinde.

Til Klinikk Adine kommer ikke bare kvinner i alle aldre som ønsker å se best mulig ut i ferien. De har også mange menn som kommer dit. Da går det først og fremst i hårfjerning.

– I dag har det blitt nesten like naturlig for menn å ta vare på hud og kropp. Vi vokser mange mannerygger, forteller Grinde.

Fornyelse og velvære er den beste gaven du kan få – og gi! Hos Klinikk Adine kan du velge om du ønsker å gi en spesiell behandling eller et valgfritt beløp i gave. De hjelper deg også med å sette sammen en pakke om det er ønskelig.

– Vi selger stadig flere gavekort. Det er den perfekte gaven til de som har alt! Det er en veldig personlig gave, som mange setter stor pris på. Du velger den summen du ønsker. Da er det helt opp til mottakeren om hun eller han vil bruke gavekortet på behandling eller produkter, sier Grinde.