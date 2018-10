Thüringen: Opplev Tysklands historiske hjerte

I midten av Tyskland finner man Thüringen, som både kulturelt og historisk har hatt en sentral plass i tysk historie. Delstaten er hjemstedet til noen av Tysklands største kulturpersonligheter og er dessuten hjørnestein i tysk demokrati. I tillegg er byen Weimar, tross sin etter tyske forhold beskjedne fremtoning, ikke til å unngå. Byen ga jo navn til den berømte Weimar-republikken.

- Weimar er spennende fordi byen rommer alle aspekter innen Tysklands nyere historie – hjemstedet til Johan Wolfgang von Goethe og Friedrich Schiller. Her ligger også Nationalteatret der Weimar-forfatningen ble til i 1919. Dette fordi det var for urolig til å legges i Berlin. Følgelig er Weimar den symbolske fødebyen for det tyske demokratiet, forteller historiker Thomas Wegener Friis ved Syddansk Universitet.

Opplev tre byer og tre severdigheter Reiser man rundt i Thüringen passerer man én eller flere av delstatens hovedbyer. Her får du en liten guide til spennende opplevelser i Erfurt, Wartburg og Weimar. 1) Erfürt og Krämerbrücke Erfürt er Thüringens hovedstad og byr på vakker, klassisk tysk arkitektur, åpne plasser og pulserende byliv. Når du først er her, må du besøke historiske Krämerbrücke; den store, vakre og bebygde broen midt i byen, som kan dateres tilbake til år 1325. Les mer om Erfurt her. 2) Eisenach og Wartburg Slott Det store, romerske Schloss Wartburg må absolutt besøkes når man er i Eisenach. Slottet kan dateres nærmere tusen år tilbake i tid og står i dag på UNESCOs verdensarvliste. Det var på Wartburg Martin Luther oversatte det nye testamentet fra gresk til tysk. Les mer om Wartburg slott her 3) Weimar og Biblioteket Anna Amalia Det er blitt kalt et av verdens vakreste biblioteker, og den iøynefallende rokokkostilen lar seg ikke overse. Biblioteket er blant de viktigste i Tyskland og huser mer enn én million bøker og to tusen historiske manuskripter fra Middelalderen. Les mer om Anna Amalia Biblioteket her

Weimar-republikken, som det tyske riket ble kalt for fra 1919 til 1933, ble ikke et hundre prosent lykkelig demokrati etter nederlaget i første verdenskrig. Etter annen verdenskrig ble Weimar-tiden heller ingen inspirasjonskilde for den neste utgaven av tysk demokrati. Ikke langt fra byen finner man en av de beryktede konsentrasjonsleirene fra annen verdenskrig, Buchenwald, som kan besøkes av turister.

- På den måten syns jeg Weimar på godt og vondt er et interessant symbol på det moderne Tyskland. Det nye tyske demokratiet bygger jo i høy grad på historisk lærdom fra denne tiden – bl.a. ved at man skal holde ekstremister i ørene, mener Thomas Wegener Friis.

I byen Eisenach ligger Wartburg, som også står på UNESCOs verdensarvliste. Borgen er en av de best bevarte fra middelalderen. Source: DZT. Foto: Herdt - Christof Herdt

Er du interessert i arkitektur og DDR?

Det er ikke bare på den storpolitiske scenen Weimar har spilt en hovedrolle, byen har også spilt en stor rolle i nyere tysk historie. På designfronten har Weimar stått i første rekke. Det var her Bauhaus-arkitekturen så dagens lys i 1919. Den ble forbudt av nazistene, men står den dag i dag som en av modernismens aller viktigste strømninger.

Thüringens store personligheter Listen over viktige, tyske personligheter fra den lille delstaten er lang. Men her følger info om tre som har satt sitt tydelige preg på landets kultur. 1) Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Få forfattere har etterlatt seg et så tydelig avtrykk i tysk litteratur og også i verdenslitteraturen, som ham – bl.a. med den udødelige romanen ”Den unge Werthers lidelser” fra 1774. Goethe kom riktignok til verden i nabostaten Hessen, men bodde senere i Weimar og er en viktig del av Weimarklassikerne. Ønsker man å besøke Goethes hjem, så er Goethehaus åpent for gjester. 2) Friedrich Schiller (1759-1805) Kjent dramatiker, født i Baden-Würtemberg, men uløselig knyttet til Weimar der han døde i 1805. Sammen med vennen Goethe grunnla han Weimar Theater, det nåværende Deutsche Nationaltheater og Staatskapelle Weimar. 3) Johann Sebastian Bach (1685-1750) En av gigantene innen barokken og generelt innen klassisk musikk. Johann Sebastian Bach var opprinnelig fra byen Eisenach og ble spesielt godt kjent for sine orgelkomposisjoner. Den som vil oppleve mer av Bach, bør besøke Bach Haus i Eisenach.

- Mange vil gjerne reise ens ærens til Weimar for å beundre Bauhaus-arkitektur, og det fins et Bauhaus-museum i byen, forteller Thomas Wegener Friis.

Museet åpnet i 1995 og stiller ut verker og design av flere toneangivende personer fra Bauhus-skolen – blant dem Marcel Breuer og stifteren Walther Gropius.

Etter annen verdenskrig endte Thüringen på den østre siden av Jernteppet. Selv om en del østtyske delstater kom relativt fornuftig og økonomisk helskinnet gjennom den tyske gjenforeningen etter Murens fall, så har tiden som en del av DDR satt sine spor.

Thüringen grenser til tre vesttyske delstater og var følgelig innesperret på tre sider. Likevel er Thüringen en av de delstatene som kom relativt lett og helskinnet gjennom gjenforeningen.

- Stedet ble brukt først av det ene diktaturet, så av det andre. Folk husker fremdeles den harde overgangen fra kommunisme til det nye, forente Tyskland. Det preger fortsatt folks bevissthet, avslutter Thomas Wegener Friis.

