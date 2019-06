Stian og Kristina flyttet fra Oslo til Sørumsand: - Her får vi og dyra frihet

Føler seg velkomne

For Stian og Kristina er Sørumsands identitet Tertitten og Stomperud, rikt dyreliv og gode turmuligheter. Paret er langt over gjennomsnittet aktive og glad i friluftsliv. De er skjønt enige om at dette bør dyrkes og videreføres inn i historien til Lillestrøm kommune.

I tillegg har folk på Sørumsand noen felles verdier som man ikke finner overalt, ifølge paret.

- Jeg har inntrykk av at folk her oppe hjelper hverandre når det trengs. De er veldig omgjengelige. Vi har fått mye hjelp av naboene allerede nå det første året, sier Kristina.

De har følt seg velkomne på Sørumsand, fått kaker og blomster av folk rundt seg, og den nærmeste naboen har måket snø for dem med traktoren sin.

- Den første tiden her har vært fin. Det er jo en stor forandring, vi ser kontrastene til storbyen. Det er veldig deilig når du har vært en dag i byen og komme opp her, det er rolig og harmonisk. Så jeg gleder meg til årene fremover, sier Kristina.

Vakker natur og rikt dyreliv

Ekteparet er allerede godt kjent med turområdene i nærmiljøet.

- I Oslo hadde vi Østmarka, men der er det så mange mennesker. Plutselig kom det syklister i full fart. Her ute er man nesten alene, her går vi stille og rolig, og møter kanskje på et rådyr, forteller Stian drømmende.

Han forteller om rådyr som tusler over jordet utenfor stuevinduet om kvelden, og om rovfugler ved Glomma - elva som han allerede har blitt så glad i.

- Vi har kajakker, så vi har tenkt mye på å ta kajakken fra Sørumsand og helt ned til Lillestrøm. Også bare følge strømmen nedover, og fiske og sånn. Men så ble hun gravid da, så det blir jo litt vanskelig, ler han.

Kristina understreker at det kommende barnet ikke skal bli noen hindring for parets eventyrlyst.

- Når ungen kommer skal vi ta med oss den rundt også. Vi er veldig aktive og glade i naturen, derfor er det veldig deilig å kunne gå rett opp i skogen her, så er du på en tursti med en gang.

Selv om begge er vokst opp på trangere arealer i henholdsvis leilighet og rekkehus midt i byen, er ikke det et liv de ønsker å ha - verken for seg selv, kommende barn og sine firbente familiemedlemmer.

- Jeg savnet friheten ved å gå ut i naturen og leke i oppveksten, forteller Kristina.

Stian påpeker at mulighetene innen idrett og kultur virker bedre for barn og unge på Sørumsand enn han selv opplevde i oppveksten i Oslo.

- I Oslo er det flere folk og mer konkurranse. Jeg gikk på fotball på Haugerud, og det var et veldig stort lag men mange spillere. Det er vanskelig å komme fram da. Mens her får alle en sjanse.

Kristina sier seg enig med ektemannen.

- På et mindre tettsted er det lettere å bli kjent med folk. Jeg synes det var krevende selv å gå på en skole hvor det var veldig mange elever. Jeg ser de gjør mye bra på idrettsfronten på Sørumsand, de satser veldig høyt på tilbud og gjør mye for barna her. Kulturlivet her er bra. Man har mange muligheter på landet.

- Jeg tror han trives her også, smiler Stian og nikker bort mot hunden Thunder. Han krøller seg fornøyd sammen i fanget til matmor.

- Det tror jeg også, istemmer Kristina.

- Det er det som er deilig. Her kan vi bare slippe dyra ut. Det har vært litt deilig med å flytte hit, den friheten både vi og dyra får.