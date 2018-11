Stem på årets kuleste julegenser

Stygge julegensere har tatt nordmenn med storm de siste årene, og butikkene renner over av gensere med morsomme sitater, glitter og stas. Hvert år overgår produsentene seg selv og andre, og det finnes til og med en egen nettbutikk dedikert til morsomme julegensere.

Julegenserbutikken.no har et stort utvalg for både menn og damer. Her finner vi gensere med blinkende LED-lys, sitater fra kjente julefilmer eller gensere med praktiske festfunksjoner og juggel.

Ta en titt på kandidatene til årets morsomste julegenser og stem på din favoritt nederst i artikkelen!

1. Julegenser med lysende peis

Med en blinkende peis, julestrømper og sløyfe blir dette en klassisk glorete julegenser!







2. Julegenser med vinholder Hvorfor ta sjansen på at noen andre skal drikke vinen din på fest? Vær sikker, og bær vinen din med deg hele kvelden med denne lekre genseren! Baksiden er fylt med humor: "Dreaming of a white (or red) christmas".





3. Julegenser med sitat fra The Julekalender Olaf, æ står under misteltein! Finn din utkårede på julefesten og lokk med et kyss!





4. Kle deg som en julegave Hva er vel bedre enn å gi seg selv i gave til julefesten? Denne genseren oser amerikansk familiebilde fra 80-tallet, og vil virkelig sette deg i sentrum med sin gigantiske gullsløyfe!





5. Make it rein med blinkende LED-lys Ingenting er som norsk språkhumor, og når vi legger til blinkende LED-lys i geviret blir det en innertier. Genseren finnes også i grønn og blå!