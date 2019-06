Smaken av Italia – midt i Sandefjord!

Ristorante del Mare

Duften sprer seg fra kjøkkenet. Kokkene baker deiger så melspruten står. Pizzabunnen får seg et par sving i luften, rundt og rundt, før den fanges elegant av den drevne bakeren. Et tykt lag med tomatsaus, ost, skinke og kjøttdeig legges på og pizzaen settes i vedovnen.

Ut av ovnen og ned på tallerken. Ikke lenge etterpå hentes flere ulike pizzaer av en smilende servitør som plasserer maten på bordet foran en sulten familie.

BENVENUTO A NOI!

Det betyr ”velkommen til oss” på italiensk – og det skal ikke mer enn å komme innenfor døren før du føler deg velkommen.

Eier og daglig leder, Ilir Krueziv, sørger for å være tilstede for sine gjester og er ofte den første du møter når du kommer for å spise.

Iliv Krueziv, daglig leder og eier av Ristorante Del Mare, ønsker deg velkommen med en liten aperitiff.

Terningkast 5 førte til utvidelse

– Jeg jobbet på et slakteri her i Sandefjord i 20 år, men så ble det lagt ned. Da måtte jeg finne på noe annet å gjøre. Jeg kjenner jo restaurantbransjen godt og da jeg så dette stedet så tenkte jeg at det måtte jeg kjøpe. Konen min var helt enig, så da ble det restaurant da, smiler han.

Det var ti år siden. Ilir legger ikke skjul på at det var en tøff periode – både før og under oppstarten. Han fikk mange kommentarer om ”at dette ikke lønner seg” og ”kommer aldri til å fungere”. Han forteller at mange var litt negative med tanke på plasseringen i Kilen. Men iherdig og sta som han er; lykkes skulle han.

Det har den tidligere slakteren virkelig gjort!

Med god hjelp og støtte fra konen og familien ble restauranten en realitet. Så hjalp det jo naturligvis at det har vært en stor utbygging i nærområdet og at beboerne er flinke til å spise på Ristorante Del Mare.

– Vi har hatt god vekst i alle de årene vi har drevet. Rett før påske så fikk vi terningkast av Sandefjords Blad, og da tok det helt av. Aj aj aj, ler han.

Nå har han og resten av mannskapet fått så mye å gjøre at de faktisk må utvide – både lokalene og antall ansatte.

– Det er ikke noe gøy når vi må si nei til rundt 30 mennesker om dagen. Så det må vi gjøre noe med. Derfor skal vi lage et større uteområde og så må vi ha flere kokker og servitører. Men det skal vi klare. Vi kan ikke si nei til mennesker som vil spise hos oss, fastslår han og rister litt på hodet.

Christina Bentzrød kan garantere for at indrefileten er ekstra saftig og mør.

Søker kokk med smak for italiensk mat

Ilir forteller at han er på jakt etter en kokk – ikke nødvendigvis fra Italia, men en som kan lage italiensk mat.

– Vi har også hatt lærlinger hos oss. Det er en som er ferdig med fagbrevet nå. Jeg synes det er veldig bra at mange unge, både jenter og gutter, satser på kokkefaget slik at vi kan videreføre faget vårt. Hos oss er det nå behov for en dyktig kokk, sier han.

Daglig leder understreker at de er en restaurant hvor alle er velkomne. Hit kommer familier, par, vennegjenger og større selskaper for å spise godt og kose seg i en avslappet atmosfære. Om sommeren er det ypperlig å sitte ute. Om vinteren er det lunt og trivelig inne med peisvarme.

Det er godt ti år siden Ristorante Del Mare serverte sin første pizza. Hemmeligheten bak suksess fordeles på mange punkter. Først og fremst er det gode råvarer. Ifølge Ilir handler det om å gi det beste til kundene. Så må du jobbe hardt og være tilstede.

– De ansatte er veldig dyktige, blide og hyggelige. Her er det god stemning blant alle. Som eier må jeg gå foran som et godt eksempel. Derfor tar jeg imot gjestene, sjekker varene og maten på kjøkkenet å vite hva som serveres. Det er også viktig at gjestene blir gjenkjent når de kommer. Mange er stamgjester og de føler seg som en del av familien. Det er hemmeligheten, avslører Ilir.

Så forsvinner han ut på kjøkkenet. Det er fullsatt ved bordene, mat som skal kontrolleres og gjester som skal ønskes velkommen.

Alle veier leder til Roma, men bor du i området trenger du ikke annet enn å følge veien – og duften – til Ristorante Del Mare. Et lite stykke Italia på brygga i Sandefjord…

Bursdagsfest? Ristorante Del Mare sørger for at det er plass ved bordet - uansett størrelse på venninneflokken!

