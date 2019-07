Slik vil Aud bygge framtidas Hamar

- Jeg skal bo i Hamar resten av livet. Det er plassen for meg!

Lykke for Aud Riseng, ordførerkandidaten til Hamar Arbeiderparti, er ikke ekstragavante vaner, dyre innkjøp, avanserte gourmetmåltider eller fancy reiser over verdenshav.

Lykken er lange skiturer i Vangsåsen med obligatorisk appelsinpause på Appelsinhaugen.

Det er de daglige turene rundt Domkirkeodden med hundene Quincy og Ramsey. Luftige turer på el-sykkel. Det er å følge engasjerte unge på fotballkamp. Eller å synge med på utendørs ZZ Top-konsert med venner og familie i ruskevær.

Det er de enkle tingene.

Moderne og bærekraftig

For den sivilingeniørutdannede ordførerkandidaten er det ingen

10 løfter fra Hamar AP Gode og trygge velferdstjenester i kommunal regi og motarbeide privatisering Vi skal øke den gjennomsnittlige stillingsandelen i kommunale omsorgsyrker fra 61,2 % til 70 % Innføre Aktivitetsskole på barnetrinnet Ha sosiallærere og helsesykepleiere i alle skoler for å ivareta sårbare barn som i perioder trenger ekstra støtte (Hamarhjelpa) Etablere utstyrsbibliotek og styrke frivilligheten økonomisk Bygge ny turnhall/flerbrukshall. Hamar skal jobbe for å bli sykkelby nummer 1 i Norge Bygge bofellesskap for eldre i Øvre Vang Forby bruk av unødvendig plast i kommunen Utvikle Hamar flyplass for å skape flere arbeidsplasser og ivareta god beredskap

motsetning mellom de enkle, nære ting og visjoner om det gode liv i et moderne og framtidsrettet Hamar.

- Jeg er veldig opptatt av å bygge framtidas Hamar, et moderne Hamar. Det vil jeg være med på. Jeg vil sitte i førersetet når vi skal utvikle byen videre. Jeg har lyst til å gjøre Hamar til det nye Stavanger, med nye spennende og bærekraftige arbeidsplasser, sier Aud og legger til:

- Forskning og utvikling synes jeg er utrolig spennende, det er nok i forhold til utdannelsen jeg har.

Vil snu trenden

Aud er opptatt av å snu trenden med at Hamar står alene i Mjøsregionen. Den beste utviklingen for Hamar er den som skjer i samarbeid med nabokommunene.

Og i motsetning til dagens ordfører som representerer By- og bygdelista, har Arbeiderpartiet i Hamar nasjonale muskler gjennom god kontakt med partiets stortingspolitikere og Arbeiderpartiet sentralt. Det gjør det enklere å få i gang de større prosjektene.

Aud har hele Arbeiderpartiet i ryggen. Jonas Gahr Støre har vært flere ganger i Hamar det siste året.

Auds metode

Opp gjennom årene er det mange prosjekter langs veinettet på Innlandet som har blitt sett på som umulige å gjennomføre. For Aud Riseng er det lite som er umulig, det handler om å gjøre ting riktig, jobbe hardt og ikke gi seg.

- Hva er din metode?

- Når jeg skal ha ting gjort, så kartlegger jeg hvem som er mine medspillere og hvem som er mine motspillere. Hvem er det som vil drive prosjektet fremover, og hvem er det som ikke ønsker det? De må jeg snakke med. For summen av det vil løfte prosjektet slik at det blir bedre. Å snakke med motstandere er veldig lurt.

- Er ikke det litt uvanlig i politikken?

- Det er mulig, men det kan gi deg veldig mye innsikt. Det er ikke sikkert at alt du driver med er så genialt selv om du tror det sjøl. Folk som er uenig med deg er gode rådgivere, og kan fungere som djevelens advokat. Det er en rolle jeg inntar selv også iblant, smiler ordførerkandidaten.

Saklighet og respekt

Det er mulig det er mangelen på politisk erfaring som gjør det, men Aud Riseng er svært lite opptatt av det politiske spillet, lokalpolitisk kjekling og karakteristikker av politiske motstandere.

Hun legger sin ære i å møte alle - også motstandere - med saklighet og respekt. Ikke først og fremst for sin egen samvittighets skyld, men fordi hun helt oppriktig mener at det er den beste framgangsmåten for å gi hamarsingene bedre muligheter og en bedre hverdag.

- Hvis jeg blir ordfører blir det viktig å få til ting sammen med andre. Det kan være offentlige etater, organisasjoner, fylkesting og nabokommuner. Vi må løfte oss, og da må vi tenke region og hele Innlandet. For når det blir vekst i Innlandet, blir det vekst i Hamar.

3 om Aud:

Einar Rønnes, ektemann (og inhabil): - Med Aud som ordfører får Hamar en god ambassadør. Hun snakker med alle, er blid, varm og omsorgsfull.

Marianne Mittet Solbraa, eks-kollega og regionleder Trygg Trafikk Innlandet: - Aud er utrolig kunnsapsrik, har humor og er en person som ser det beste i folk og er flink til å motivere andre til å yte sitt beste. Jeg er veldig glad i Aud. Hun er den beste sjefen jeg har hatt.