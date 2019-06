Slik oppnår du best mulig pris på eiendomsmegleren for deg - på 1, 2, 3

Det norske boligmarkedet har de siste årene vært en av landets heteste poteter. Ifølge boligpriskalkulateren til Smartepenger.no, har boligprisene økt med hele 15 prosent bare siden 2015. I kjølvannet av den vanvittige utviklingen i markedet har det oppstått en utfordring for boligselgere landet over: Hvordan skal man finne den beste megleren til å selge akkurat din bolig?

En eiendomsmeglers hovedoppgave er å selge boligen din til høyest mulig pris med lavest mulig kostnad for deg. Uheldigvis er det ikke alltid slik at lav pris betyr best mulig megler. Så hvordan skal du finne frem til riktig megler?

Frykt ikke. Tjenesten Avtalbefaring.no har gjort denne jobben enkel for deg. For mange bransjer er det umulig å gi deg et ordentlig og seriøst prisforslag før de vet omfanget av jobben som skal gjøres - enten det gjelder eiendomsmeglere eller håndverkere. Og det er nettopp her Avtalbefaring.no skiller seg ut fra andre nettsteder som tilbyr anbudstjenester. Avtalbefaring.no gir deg nemlig mulighet til å få en befaring av erfarne fagfolk før de kommer med et prisoverslag. På denne måten kan du hente inn flere tilbud før du bestemmer deg for veien videre.

LENKE TIL AVTALBEFARING

Mye å tenke på ved boligsalg

Spesielt ved boligsalg er det mange faktorer utenom pris som spiller inn på valget av megler. Noe av det viktigste er å alltid hente inn flere tilbud før du bestemmer deg for eiendomsmegler. Ikke la deg blende av lavt meglerhonorar, da totalprisen raskt kan øke når man begynner å se nærmere på hva som er inkludert i oppdraget. Kanskje ligger boligen din øst i byen, mens det laveste tilbudet kommer fra en megler som har flest oppdrag i vest. Er det kanskje smartere å betale litt mer for en eiendomsmegler med lokalkunnskapen du trenger for å oppnå best mulig salgssum?

LENKE TIL AVTALBEFARING

Gir megleren deg lovnader om en høyere prisantydning enn andre meglere, kan det være en pekepinne i negativ retning. Hvor mye markedsføring er inkludert i totalprisen? Hvor mange visninger vil vedkommende holde før prisen øker? Er fotografering og styling av boligen inkludert?

Stol alltid på magefølelsen. Hva slags inntrykk får du av megleren i det vedkommende kommer inn døra - er dette noen som kan selge boligen din enkelt?

Husk at du alltid kan forhandle om pristilbudet som blir gitt på oppdraget.

LENKE TIL AVTALBEFARING

Helt gratis

Avtalbefaring er enkelt og raskt å bruke: Du legger bare inn jobben du ønsker å få utført. Så vil fagpersoner eller selskaper kontakte deg for å avtale tidspunkt for befaring. Etter dette mottar du et prisanslag på jobben fra de forskjellige selskapene og du kan sammenligne tilbudene før du eventuelt bestemmer hvilken leverandør som er best for deg og ditt behov.

Det er helt gratis å registrere en forespørsel om befaring på Avtalbefaring.no. Det medfører heller ingen forpliktelse overfor selskapet eller fagmannen som utfører befaringen. Tjenesten er tilgjengelig over hele landet. Foruten å få tilbud om befaring, er det mulig å legge igjen vurdering og en kort kommentar om din opplevelse som kunde.

En av fordelene med tjenesten er du nå kan få kontakt med selskaper som du kanskje ellers ikke ville vurdert på grunn av pris. Trygghet og ekspertise er viktig for oss og, ikke minst, deg som forbruker.

LENKE TIL AVTALBEFARING