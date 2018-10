Slik kjører du bedre på vinterføre

Like sikkert som at dagene blir mørkere og temperaturen faller, er det at kjøreforholdene kan bli vanskeligere i månedene som kommer.

2018 har vært et værmessig rekordår på mange måter, først med enorme snømengder, så med langvarig varme. Mange gruer seg kanskje til en ny vinter, men er du godt forberedt er det ikke så mye å bekymre seg over.

Semitrailer på glattføre

Heidi Ophus får prøve seg som semitrailersjåfør.

– Jeg er glad i å kjøre bil, men til tider kan det bli utfordrende på glattføre, sier Heidi Ophus.

Hun er fra Oslo, og er en av Continentals dekktestere. Hun er en erfaren sjåfør som har hatt lappen i 36 år, men er spent på å lære mer.

– Jeg håper å lære mer om dekk ikke minst, for det kan jeg ingenting om. Og om det kan bedre kjøringen på vinterføre, sier hun.

Hun og de andre dekktesterne får blant annet prøve seg bak rattet på en semi-trailer, skodd med nye vinterdekk. Selv på den islagte banen har de full kontroll på de voldsomme kreftene.

– Fy søren så lett! Selv når du bråbremser så gikk bilen bare rett fram. Det var lett selv første gangen, sier hun.

Dermed merket Heidi viktigheten av at bilen er godt rustet for vinteren, og legger til at det var en morsom opplevelse.

Ønsker du også å bli en bedre sjåfør på vinterføre? Her er 5 tips til hvordan du kan få en enklere vinter bak rattet.

1. Ha gode dekk

Som Heidi og de andre dekktesterne merket, har gode vinterdekk utrolig mye å si for hvordan bilen reagerer på underlaget. Continental jobber kontinuerlig for å forbedre sikkerheten i sine dekk.

– Uten gode dekk spiller det mindre rolle hvor mye elektronikk og hjelpesystemer bilen har, sier produktsjef i Continental, Knut Knudsen.

Norge har utfordrende vintre, der vær og føre varierer mye gjennom sesongen. Det er ikke uvanlig med en temperaturendring på 10-20 grader på ett døgn. Continental jobber hele tiden for å lage det mest optimale dekket for de spesielle norske forholdene. Foran vintersesongen er nye VikingContact 7 årets testvinner blant piggfrie dekk. Dette er et dekk som presterer bra på alle fører, også is.

– Norge kan være utfordrende, siden vi kan ha alle årstider gjennom en sesong. Om du velger pigg eller piggfrie dekk er en smakssak, og kommer an på hvordan forholdene er der du ferdes. Men vi anbefaler først og fremst å velge et velbalansert dekk som presterer under alle forhold, sier Knudsen.

Gode dekk er viktig for å ferdes trygt på vinterføre.

2. Kjør etter forholdene

Det er viktig å kjenne seg fram på føret når man er ute på vinterveier. Avpass farten, og gjør gjerne en bremsetest om mulig. Hold god avstand, og husk at det ofte er glattere inn i kryss og rundkjøringer. Det er også viktig å ha fokus på veien. Bruk av mobiltelefon uten handsfree er forbudt, likevel er det mange som synder. Ha blikket på veien, og les trafikken et stykke foran deg.

3. Ikke vær passiv

Sørg for at bilen er klar til å ferdes på veien. Børst av snø – ikke glem taket -og skrap ruter og lykter helt fri for is. Det er påbudt å sørge for at du har god sikt. Følg også nøye med på at alle systemer i bilen fungerer som det skal og vær obs hvis en varsellampe begynner å lyse. Sørg også for å ha premium dekk fra en anerkjent leverandør på bilen. Men det viktigste er at du er oppmerksom på veien og ikke lener deg for mye på moderne teknologi.

– Mye elektronikk og hjelpesystemer kan bli en falsk trygghet. Å være en passiv sjåfør på vinterføre er ingen god idé, påpeker Knudsen.

Sørg for at bilen er fri for snø og is.

4. Frisk opp glattkjøringen

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk under kjøreopplæringen i Norge. Men noen timer på en bane én gang gjør deg ikke automatisk til en god vintersjåfør. Føler du deg litt usikker, kan du kontakte en av de mange øvingsbanene rundt om i landet. Her kan du friske opp kunnskapene ved å ta sikkerhetskurs på glatt føre, og lære å bli bedre kjent med hvordan bilen og dekkene dine reagerer når det er glatt.

5. På svært vanskelig føre

Continental har i over 100 år bidratt til økt trafikksikkerhet, og har satt seg et mål om Vision Zero – null dødsfall, null skader og null ulykker i trafikken. Et av målene er å informere så mange sjåfører som mulig om de sikkerhetsmessige fordelene ved bruk av premium dekk – med riktig lufttrykk og tilstrekkelig mønsterdybde.

Men krevende kjøreforhold som mye snø eller underkjølt regn kan være vanskelig uansett hvor mye teknologi du har.

– Føler du deg utrygg er det bedre å la bilen stå. Det er ikke bra å være for nervøs når man er ute på veien, sier Knudsen.