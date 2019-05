Slik får Lindum Drammen til å blomstre

Noe har skjedd i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Fra å være en grå og trist flaskehals i bybildet, er det blitt en frodig firefeltsvei og gangvei. 15 november 2018 ble veien offisielt åpnet, men selve utformingen kommer bedre til sin rett i sommerhalvåret.

Trær, prydbusker, blomster og stauder titter frem og gjør enhver gå - og kjøretur hakket mer behagelig. Men hvordan kan noe leve så tett på trafikken - der du ikke skulle tro at noe kunne gro? Svaret er forskning på jord.

- Vi har jobbet lenge med å finne den perfekte blandingen av sand, silt, leire og kompost i vårt laboratorium. Her var det et behov for jord som holder på vann og tåler forurensning og salt, sier Tom Inge Hole, markedssjef jord - og kompostprodukter ved Lindum, som har levert alt av jordprodukter til veiprosjektet.

Om de har lykkes får de svar på i disse dager. Spirer det godt nok? Trives plantene? Som tilskuer til et seigløpet maraton, følger jordentusiasten på Lindum nøye med. Hole har jobbet med jord, grønt og grått siden han var 15 år.

- Det er utrolig spennende det som skjer i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. All vår kompetanse er brukt her, i tillegg til tett samarbeid med Statens vegvesen og Nibio, forteller han.

Spesiallaget jord fra Lindum

Lindum har gjenbruk som mål og satser tung på jordforskning. De jobber målrettet for å kunne rense og rehabilitere jord, så mindre masser deponeres. Og de selger egenprodusert jord til befolkningen i Drammensområdet basert på det som gjenvinnes.

Egen kompostering av organisk materialet, som hageavfall og husdyrgjødsel, er en viktig del av det Lindum gjør i dag. Jordproduktene de lager og selger er ikke basert på et fnugg av tilfeldigheter.

For hos Lindum er ikke jord bare jord.

- Til Bjørnstjerne Bjørnsonsgate-prosjektet måtte vi få til en jord med rett PH-verdi for å ta vare på mikroorganismene. Dette er et regnbed, spesialutviklet til å holde på vann. På den måten kan jorda være med å hindre oversvømmelser under kraftig regn og er et flomdempende tiltak. Denne jorden er første av sitt slag, sier Hole.

20 forskjellige jordtyper ble testet ut før de fant den rette. I tillegg ble det gjort en jobb med å finne ekstra robuste planter, som tåler mye - både frost, vann og forurensning.

Den trafikkerte gaten på Strømsø er ikke det eneste i bybildet som blomstrer på forskningsbasert jord. Elevparken og nye grøntområder på Kjøsterud skole er noen av de mange plassene der spesialtilpasset jord skaper frodige rom. Om sommeren blomstrer det i små og store krukker rundt torgene - også i jord fra Lindum.

- Det er her fremtidens produkter blir laget. Vi har egen lab og drivhus og utvikler produktene våre kontinuerlig - både til store prosjekter og til din og min hage, påpeker Hole.

Les mer om Lindums jordprodukter her.

Tom Inge Hole, markedssjef jord - og kompostprodukter ved Lindum, viser frem deres torvfrie gartnerjord som kan kjøpes i sekker. I tillegg har de jord du kan hente med henger på Jordtorget.

Kompostjord til bed og hager

Ditt hageavfall, som leveres til gjenvinning, bidrar til denne gode og næringsrik jorden. På Lindum er det små fjell av kvister og grener, som kvernes og komposteres - og blir til nyttig kompostjord.

Kompostering er en prosess som forekommer naturlig i jorden, og har gjort det i all tid, og er en svært effektiv måte å holde viktige næringsstoffer i omløp. Løvet løsner fra treet på høsten og faller til bakken der det råtner, og blir der kompostert og tilbakeført til jorden. Og det er nettopp det kompostering handler om: å tilbakeføre viktige næringsstoffer og organisk materiale til jorden så planter og vekster kan dra nytte av de igjen.

- All komposten vi bruker lager vi selv. Vi kverner hageavfall, legger de i ranker og madrasskomposterer. Dette tar ca. halvannet år, og er en nøye prosess. Vi vender massen med jevne mellomrom, vanner og tester temperatur. Også sjekker vi modenhet. For eksempel bruker vi karsefrø. Spirer fire av fem frø, så har komposten god modenhet og er klar for salg, forteller Hole.

I 2017 valgte Lindum å gjøre jordproduktene sine torvfrie. Torv er ikke en utømmelig ressurs, og har en unik evne til å fange opp store mengder vann og forhindrer dermed oversvømmelser i naturen. Lindum velger istedet å finne andre miljøvennlige løsninger, som bruk av kompostjord i blandingene sine.

På Lindum har de Jordtorget. Her kan du selv hente deres egenproduserte jord med henger.

Bruk Lindum-jord i egen hage

Lindum produserer en rekke jordprodukter til bruk i hage og park, som du finner på Jordtorget deres. Blant annet til underlag for ferdigplen, etablering av ny plen, hyttetak, grønnsakshager, blomsterkasser, krukker, bed, hekk, busker, stauder, roser, blomster og de fleste ute- og inneplanter. Dette har de gjort helt siden 1998. Deres jordprodukter er nøye sammensatt og har alle den viktige Lindum-forskningen i bunn. Det gjør godt for hagen din.

- Trenden er tydelig. Folk vi ha bedre jordprodukter. Vi jobber kontinuerlig med å lage de beste produktene folk kan benytte i egen hage. Vi har noen hemmelige oppskrifter på lur, sier Hole med et glimt i øyet.

I Lindums sortiment finner du hagejord, parkjord, kompostjord, torvfri gartnerjord, anleggsjord, dekkbark, prydbark og mulch. Så er spørsmålet; hva skal du bruke hvor?

På Lindums egne nettsider har de en nyttig jordkalkulator - som hjelper deg meg å finne hva slags jord som passer ditt bruk og hvor mye du trenger. Sjekk jordkalkulatoren her.

Jorda kan du bestille og få levert, hente selv med henger eller kjøpe utvalgte jordprodukter i sekk.

- Er du smart, så henter du et lass med jord samtidig som du leverer noe til gjenvinning. På den måten slår du to fluer i en smekk, sier Hole.

Les mer om Lindums jordprodukter her.

På Lindum har de forsket på jord i mange år for å utvikle gode jordprodukter til hage, plen og potter.

De gode jordtipsene

Men selv med de nyttigste jordproduktene og de stødigste plantene, så er det likevel ikke alle som lykkes.

- Det er noen typiske ting folk bør huske på for å lykkes i hagen. Det ene er å gjødsle rett etter at jorden er lagt på. Det er som mat til plantene som får de til å trives ekstra godt. Bruk helst naturlig gjødsel, sier Hole.

Det andre er vanning. Man skulle kanskje tro at det største problemet er at jorden tørker ut, men det er tvert imot.

- De fleste planter dør av overvanning. Folk vanner for mye eller bruker en jord som ikke er egnet for sitt bruk. Eller at jorden er for tett. Da drukner plantene, forteller han. Og skal du bytte jord, er det viktig at du sørger for at underlagsjorden er fri for ugress. Legger du ny jord på gammel jord, så kommer ugresset opp.

- Vår jord er fri for ugress, men det hjelper ikke om jorden den skal dekke, ikke er det, påpeker Hole.

Velger du riktig jord til sitt bruk, samt gjødsler og vanner fornuftig, kan mange ha sin egen grønne suksess.

Så gjelder det å se om Bjørnstjerne Bjørnsom holder på sin frodige fasade denne sesongen. Hos Lindum har de i hvert fall bena godt plantet på jorden.