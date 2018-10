Slik får du den beste familieferien i Berlin

Det fins masse ungene vil gjøre store øyne av, og mange steder der de kan forbruke energioverskuddet. Å kjede seg er umulig, den tyske hovedstaden er full av spennende opplevelser for gjester i alle aldre.

Over 1850 lekeplasser, Europas mest moderne planetarium, Tysklands største trampolinehall, zoologiske hager med de fleste dyrearter i verden og mye, mye mer gjør at det fins mye moro for alle.

Det kommer ikke som noen overraskelse at Berlin regnes for å være den mest familievennlige byen i Europa.

All verdens dyr

To dyrehager, der det bor ca. 26.000 dyr gjør Berlin attraktiv for dyreelskere i alle aldre. Barna lærer om verdens dyremangfold, og de får overvære når de mates. Berlin Zoo har også et område der de får kose med og klappe dyrene – og en diger lekeplass for de aller yngste gjestene.

Gå heller ikke glipp av de to pandaene som bor i innhegningen som ble bygd i sommer. Akvariet vegg-i-vegg rommer 9000 eksotiske fisker, reptiler og amfibier. Besøkende kan oppleve fantastiske undervannsverdener på AquaDom & Sea Life Center på Alexanderplatz.

Hvis ungene helst vil klappe dyr, fins det mange farmer de kan besøke. I Alte Fasanerie Lübars i bydelen Reinickendorf kommer de tett på det ekte bondelivet.

Eventyrlige lekeplasser

Fantastiske lekeplasser som Forcki og eventyrlige ”Charlottenburg für Kids” gir rike muligheter til utendørs moro.

Jump House er en trampolinepark i bydelen Reinickendorf med 120 trampoliner. Klatre-tilhengere føler seg som i himmelen i Berlins høyeste tau, midt ute i grønn skog og bare fem minutter fra City West. 13 ruter mellom tretoppene gjør det gøy å klatre for alle. Skulle det regne, får du avløp for iveren på mange innendørs lekeplasser, som f.eks. Jolo’s Kinderwelt.

Lærerikt? Gjett om! Også er det så gøy! Med over 180 museer er det umulig å kjede seg. Mange barnemuseer og interaktive utstillinger retter seg spesielt mot unge besøkende. Labyrinth Kindermuseum Berlin på Fabrik Osloer Strasse er en av de ledende museene i Tyskland.

Ungene utforsker verden på et tidligere oppsamlingssted for fabrikkdeler som ble satt sammen. På ”Machmit”, barnemuseum i bydelen Prenzlauer Berg, sier navnet ”bli med” det hele: Barn over fem år får være med på kunstnerisk utfoldelse ved å besøke en hall full av speil, en original såpebutikk og trykke navnene sine med fargede bokstaver i trykkeriet.

Barn og foreldre kan gå på en interaktiv tur og oppdage en verden av digitale spill på Computerspielemuseum (pc spill museet). Det 12 meter lange skjelettet av Tristan Otto, på Museum für Naturkunde, er det eneste originale T-Rex skjelettet i hele Europa.

For slikkmunner

Det fins mer enn 11.200 restauranter, kafeer og iskremutsalg i Berlin, så det er alltid mulig å stille sulten. Charlotten er et populært sted med stor lekeplass og barneteater, mens Café Olé i UfaFabrik har en profesjonelt overvåket farm for barn.

Et paradis for virkelige slikkmunner er Ritter Sport Schokowelt og Berliner Bonbonmacherei – begge ligger i distriktet Mitte. Du får lage din egen sjokoladeplate, eller se på mens det produseres 30 sorter sjokolade etter gamle oppskrifter. Curry Wurst Museum Berlin, med tilstøtende snackbar, er også et ettertraktet sted for matelskere.

Familiehoteller

Familievennlige hoteller i Berlin er ideelle for et avbrekk med ungene. Det er lett å trives, barn ønskes velkommen uansett alder. I familierommene er det god plass til å leke, her finnes barneseng og barnestoler. På badet er det badebalje for de aller yngste.

På familiehotellene fås alt dette uten ekstra kostnader:

Barneseng og barnevennlig baderom – med for eksempel skamler som ikke sklir – toalett-sett og badebalje. Det er muligheter for å varme babymat, og her ligger det adresser til barneleger, - klinikker og apoteker, samt informasjon om lekeplasser og andre aktiviteter.

Og dette er ikke alt. Voksne kan nyte trøfler og spinat, mens ungene koser seg med egen barnemeny. Mange hoteller tilbyr den ekstra servicen du og dine barn fortjener.

I tillegg: Book hotellet ditt hos visitBerlin, da får de søte små en liten presang**

