Skal løse utfordringer for norske idrettslag: - Vil hjelpe oss veldig mye

- Akkurat nå er arbeidet mitt som klubbleder litt tungvint, og jeg ser frem til å få samlet alt jeg gjør i Spond. Det kommer til å hjelpe oss veldig mye, for da kan jeg bruke mindre tid på det som har med administrasjon å gjøre, og bruke mest mulig tid på våre medlemmer, sier Alexander Aamodt som er klubbleder for Ippon judoklubb.

Aamodt er veldig fornøyd med løsningen Spond har for lag og årganger, og bruker den daglig i sin klubb. Likevel ser 44-åringen behovet for å få effektivisert mer enn organisering av treningsoppmøte. Det behovet ser også Spond-gründer Per-Otto Wold som skapte tjenesten for å sel spare tid i hverdagen som far til to aktive fotballgutter.

- Vi vil hjelpe de som har tatt på seg den viktige og krevende oppgaven med å drive klubbene. Det er tidkrevende arbeid med oppdatering av medlemslister, informasjonsspredning og gjennomføring av betalinger, og de trenger å effektivisere organiseringen sin, sier Wold.

Judolederen ønsker Sponds klubbløsning hjertelig velkommen, og tror tjenesten er nettopp det alle klubbledere trenger.

- Alle ser etter en løsning som gjør at man får samlet den store mengden informasjon på ett sted. Med Sponds nye klubbløsning vil vi slippe å bruke flere systemer til å gjøre de samme tingene, og vi kan dermed bruke tiden mye mer effektivt, sier Aamodt.

Spond skal lage Norges beste klubbløsning.





Og judolederen tror at Spond kan være med å hjelpe hele klubber, ikke bare enkelte lag og lagledere. 44-åringen ser dermed frem til lanseringen av Sponds egne klubbløsning.

Skal bruke titalls millioner

På grunn av at mange klubbledere, som Aamodt, sliter med mange arbeidsoppgaver og lite tid, har nå Spond hatt en omfattende finansieringsrunde og hentet inn titalls millioner. Pengene skal brukes til å ferdigstille og videreutvikleen klubbløsning som er sårt tiltrengt i norske idrettslag.

-Vi er veldig fornøyd med at vi har kunnet invitere inn nye eiere som også bringer med seg viktig kompetanse og erfaring. Pengene som kommer inn skal brukes til å lage en etterlengtet klubbløsning, slik at vi kan hjelpe stadig flere klubber, lagledere, trenere og foreldre, sier Wold.

I tillegg til å satse på nye utviklinger, lanseres Spond i flere land. I løpet av den neste måneden skal Spond utvide til markeder i Frankrike, Nederland, Spania, Italia, samt videreutvikle tjenesten sin i Tyskland og England.

- En hjelpetjeneste

Det var da Wold inntok rollen som fotballpappa at han merket at lagledere brukte for mye tid på organisering, planlegging og dugnadsarbeid. Det sentrale for Spond er dermed at tjenesten skal være enkel og tidsbesparende.

- Jeg opplevde selv at mye tid gikk tapt på at vi brukte e-post og Facebook til å avtale oss foreldre og trenere i mellom. Med Spond har vi samlet alt dette i én tjeneste, enten man ønsker å bruke appen, e-post eller sms, sier Wold.

Og Spond har blitt tatt i mot med åpne armer landet rundt. Med mer enn 300 000 aktive brukere i Norge har også Wold og Spond funnet en enkel måte å drive kollektivt dugnadsarbeid på. De registrerte lagene kan nemlig bruke «Cashback», som gjør at en andel av kjøp hos Sponds partnere, går tilbake til lagets egne kasse.

Tjenesten gjør at hvert enkelt lag ikke står alene om å få aktørers oppmerksomhet, men at de sammen som en stor enhet tiltrekker sponsorpenger til hvert av lagene. Spond ønsker også å få på plass en slik løsning for hele klubber.

- Når klubbløsningen vår kommer vil hovedproblemet med å få hjelp til effektiv organisering bli løst. Da vil vi gå løs på det nest største problemet, nemlig at klubbene skal få endene til å møtes. Vi skal fremover jobbe beinhardt for å lage effektive løsninger for klubber å samle inn penger på. Den etablerte Cashback-løsningen vil være en mange muligheter for de som i fremtiden kommer til å bruke av Spond klubbløsning, avslutter Wold.