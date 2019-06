Setter pris på det lille ekstra

Strømmen Sparebank Telefon: kl 07:00 (helg fra kl 09:00) til kl 23:00. Bankens lokaler er åpne på hverdager: 09:00-15:00 (17:00 på torsdager). Besøksadresse:

Støperiveien 40

2010 Strømmen www.strommensparebank.no

Det hele startet med en sparekonto, da Jan-Erik Pedersen hadde fått seg en ekstrajobb som 9-åring og trengte et sted å putte sparepengene sine. Det var starten på et langt forhold til lokalbanken.

Siden den spede begynnelsen har det blitt huskjøp, refinanisering, sparing og fond. Familien Pedersen er totalkunder i banken, og barna Birger og Marthe har fulgt i foreldrenes fotspor. De er også totatlkunder i banken, begge med huslån - og med foreldrene som kausjonister.

– Det begynte med at faren min var fornøyd med banken, og anbefalte sin kunderådgiver. Vi hadde Kjell Martinsen som rådgvier i mange år, fram til Øivind overtok, sier Jan-Erik.

Øivind Johannesen har jobbet som kunderådgiver i Strømmen Sparebank i 10 år, og er nå rådgiveren til alle i familien Pedersen.

– Det er veldig praktisk med Øivind som vi har hatt så lenge nå, vi blitt her blant annet på grunn av han, forteller Jan-Erik.

Personlig oppfølging

Familien forteller at det er flere fordeler med å ha et såpass nært forhold til banken og kunderådgiveren sin.

– I lokalbanken har man personlige møter og konkakt med kunderådgivere sin, og ikke bare over telefon. Øivind følger oss opp personlig. Det første boliglånet mitt tok lang tid, og han fulgte opp underveis og hjalp til under budrunder. Også på kveldstid, og det var en lang prosess, forteller Marthe, datteren i familien.

Siden den gang har det blitt nok et boligkjøp, og yngstemann i familien, Birger, har også tatt opp boliglån i banken.

– Der gikk det veldig fort, han la inn et bud og fikk boligen til den prisen om han kunne ta over på to uker. Han ringte Øivind, som måtte kaste seg rundt, men han fikset det også, sier Jan-Erik.

Graver dypere

Marthe, Birger, Trine og Jan-Erik er gode kunder i Strømmen Sparebank.

Øivind Johannessen i Strømmen sparebank sier at han trives best med kontakten han får med kundene sine de møtes.

– Økonomi er jo personlig, og når man blir kjent med kundene sine blir vurderingsprosessen enklere. I mange av de store bankene foregår det meste over nett, mens vi har kundene hos oss og kan grave litt dypere for å finne en løsning sammen, sier han.

Gjennom 10 års samarbeid med familien Pedersen, som også bare bor et steinkast unna rådgiveren sin på Volla, er det lett å tenke at det kan bli for nært.

– Ulempen er jo at hvis man kommer i en situasjon der man må si nei, kan det føles vanskeligere. Men de fleste har jo forståelse for at vi vil deres beste, og familien Pedersen er en veldig grei familie å jobbe med.

Familien sier at de har stor tiltro til Øivind når han gir sine råd basert på deres økonomi.

– Selv om vi kjenner han godt er han veldig profesjonell i sin jobb. Vi stoler på de rådene vi får, og setter pris på den servicen han gir. Vi føler oss trygge med han, sier Trine.

– Men han kan være ganske streng, skyter Birger inn med et smil.

Vil være løsningsorienterte

Det er ikke bare familien Pedersen som har et godt forhold til rådgiveren sin. Strømmen Sparebank jobber etter at alle kunder skal få den ekstra servicen.

– Vår nisje er det personlig preget og oppfølgingen, og vi prøver å hjelpe kunden så godt det lar seg gjøre og å være løsningsorienterte, sier Dan Borgersen, markeds- og kundekonsulent.

Det har de mange eksempler på, og selv om de jobber etter normal arbeidstid, forteller Øivind om den gangen en kunde hadde vært på privatvisning og lagt inn bud en fredag etter jobb.

– Megleren tvilte på at banken kunne bekrefte budet så sent. Jeg var i butikken og handlet etter jobb, men jeg svarte da de ringe og fikk bekrefta. Det er det lille ekstra for kunden, sier han.