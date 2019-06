Selve definisjonen på skjærgårdsidyll

Foten Café

Barndommens sommerminner til mange Fredrikstad-folk vil for alltid være knyttet til Foten. Det er de også for Trond Christensen. Selv om han er født og oppvokst i Oredalen i Hurum, var han veldig ofte på Foten som guttunge.

– Vi hadde nær familie i Hubukta, som vi ofte besøkte om sommeren. Da var det veldig populært å sykle bort til Foten for å kjøpe pølser og pommes frites i kiosken, minnes Christensen.

I dag er pølsekiosken historie. Det gamle bygget er revet, men i fjor sommer åpnet en splitter ny kafeteria ved en av Østfolds mest besøkte badestrender. Da eierne søkte i avisa etter noen som kunne drifte det, var Christensen ikke i tvil.

Nå kunne han realisere guttedrømmen om å drive sitt eget sted i et område som har betydd mye for ham i oppveksten!

– Helt siden jeg som guttunge lå på svabergene og kjente den deilige duften av pommes frites, har jeg tenkt at hvis jeg skal drive en café så må det være her, forteller Christensen.

55-åringen fra Oredal har lang erfaring innen restaurantbransjen, og har i mer enn 30 år bodd i Hemsedal med familien. De siste ti årene har han drevet Hemsedal Burger sammen med Espen Mathiesen. Sammen skal de drive Foten Café.

Nå flytter han om ikke direkte hjem til der han vokste opp, så i hvert fall til tilbake til byen som har betydd mye for ham, for å satse på et sted han har stor tro på.

– Jeg tror alle som er fra Fredrikstad eller har en tilknytning her før eller senere vil tilbake! Folk her er glade i byen sin, og mange har også et sterkt forhold til Foten, sier Christensen.

Med på lasset blir også familien, som også har et godt forhold til Fredrikstad og Østfold.

– Jeg pendler litt til og fra Hemsedal, men neste vår flytter hele familien til Fredrikstad for godt. Kona gikk i sin tid på lærerskolen i Halden, og datteren min har alltid sagt at hun har lyst til å gå på videregående i Fredrikstad, forteller Christensen.

Daglig leder Trond Christensen inviterer til ekte skjærgårdsidyll i den nye, flotte kafeteriaen på Foten.

Tradisjonsrik mat i moderne lokaler

Selv om det i oktober 2015 var foreløpig slutt på en årelang tradisjon med kafédrift på Foten, åpnet et splitter ny kafé dørene i juni 2018. Naturen og omgivelsene er fortsatt de samme, men fasilitetene er betydelig modernisert.

– Fra å være en liten pølsekiosk har det utviklet seg til et veldig flott sted. Bygget har til og med vært med i en konkurranse om å blir en av de flotteste byggene i Østfold, forteller Christensen.

Det nye bygget ligger på samme plass som den gamle kafeteriaen, og tar seg flott ut i det terrenget. Foten er skjærgårdsidyll av beste sort, og er definitivt noe alle som oppholder seg i distriktet sommerstid burde besøke.

Du trenger ikke være Fredrikstad-patriot eller lommekjent i området for å se at dette er en perle!

– Cafeen er veldig stilig, og det er mange som kommer for å se hvor flott det har blitt. Men vi kan også by på veldig god mat, sier Christensen.

Selv om menyen er enkel, har den litt av hvert for noen og enhver som er sultne på mer enn bare sol og bading.

– Vi kjører god gammeldags husmannskost som kjøttkaker i brun saus, flesk og duppe. Etter hvert skal vi også tilby hjemmelagde fiskekaker. Her er noen for alle, og du skal aldri gå sulten fra Foten, understreker Christensen.

I det splitter nye lokalene står hyggelige servitører klare til å servere deg mat laget av dyktige kokker. For Christensen er det viktig å satse på lokal arbeidskraft.

– Vi har dyktige kokker som har vært kjøkkensjefer på flere større restauranter i distriktet. I tillegg har vi jobber mye med å rekruttere unge servitører og ryddehjelper for å gi dem en god start på arbeidslivet, sier han.

Saftige kjøttkaker med tradisjonelt tilbehør er blant delikatessene på den velsmakende menyen til Foten Café.

Byens beste badeplass

Foten er et av Østfolds flotteste steder for en dag ved sjøen, med alt fra stupetårn og badebrygge sandvolleyballbane og andre aktivitetsmuligheter. Det er mange fine stier for turgåere i området, og Foten er også et populært sted for klatrere.

Friområdet er i bruk hele året, men er særlig mye besøkt om sommeren.

– Besøker du Foten en varm sommerdag, er det vanskelig å ikke få lyst til å bade. Det er kort sagt byens beste badeplass og en skjærgårdsperle av de sjeldne! Av noen har det til og med blitt kåret til Norges beste badeplass, mener Christensen.

Som den eneste badestranden i Fredrikstad, er Foten kvalitetsstemplet med den internasjonale sertifiseringen Blått flagg. Det betyr at de tilfredsstiller strenge krav innen alt fra sikkerhet og service til vannkvalitet og avfallshåndtering.

– Vi jobber iherdig for å sørge for at alt er rent og ryddig her til enhver tid. I tillegg til at vi har satt opp mange avfallsdunker, er vi rundt og passer regelmessig, sier Christensen.

Når det er 2000 mennesker her på det meste, er det viktig å ha alt på stell. Christensen mener at fordi det de alltid har det rent og ryddig, føler folk seg mer «hjemme».

– Jeg synes folk er flinke og ta ansvar! Når de kommer til et sted hvor det er rent, så gjør de fleste sitt for å bevare det slik, mener han.

Christensen forteller også om et sted som er godt tilrettelagt for de med spesielle behov. Dette omfatter blant annet handikap-parkering, toaletter tilrettelagt for rullestolbrukere og egen badeflåte for bevegelseshemmede.

Alt av fasiliteter er gratis.

– Foten skal være et sted for hele familien, der alle skal føle seg velkommen. Her er det plass til alle, enten du er 7 måneder, 77 år eller har et handikap, understreker Christensen.

Sandvolleyballbanen er veldig populær blant ungdommen om sommeren.