Selger kvalitetsvarer til lavpris

Vi finner Olav mellom de mange reolene i butikken i Bjerkvik. Han er opptatt med å serve de mange kundene som er innom. Noen er ute etter fjellsko, andre skal ha arbeidshansker, kjeledress eller nye turklær til ungene.

Og Olav har det meste som etterspørres. Den 500 kvadratmeter store butikken inneholder over 1000 ulike vareslag. Fellesnevneren er at alt selges til fordelaktige priser, langt under vanlig butikkpris. Her finner man pallevis med fritidsklær og sko, barnebekledning, møbelstoffer, ullklær og ikke minst arbeidsklær og vernesko fra Venaas.

Bidne etablerte seg i Narvik i 2012 med Narvik Lagerutsalg. Etter et par års drift trengte han større lokaler og flyttet til Bjerkvik og etablerte Bjerkvik Outlet.

- Beliggenheten i Bjerkvik er fantastisk. Midt i sentrum og med stor gjennomgangstrafikk av både turister og fastboende. De første årene var det faktisk turisttrafikken jeg overlevde på, forteller han.

Nå er det lokalmiljøet som gir de største inntektene. De har funnet ut at Bjerkvik Lagerutsalg er stedet å dra til hvis man ønsker kvalitetsvarer til særdeles gode priser.

- Jeg har gode kontakter og blir kontaktet av leverandørene fordi de vet at jeg er trygg og solid aktør. Ofte kjøper jeg 5-10 paller varer i slengen, og da får jeg svært gode priser, som igjen gir gode utsalgspriser tilkundene.

- Teorien min er å selge god kvalitet til rimelig pris, og alltid ha fornøyde kunder. Det er nøkkelen, forteller Olav Bidne.