Resepten på en god sommer

Apotek 1

Apotek 1 er Norges ledende kjede i bransjen, med over 300 apotek over hele landet. Kjernen i virksomheten er kompetanse og kvalitet, der kunnskapsrike medarbeidere gir gode råd og oppfølging av kundene. Målet er å skape bedre helse og økt velvære for alle, med utgangspunkt i slagordet «Vår kunnskap – din trygghet.»

– Vår ambisjon er å leve opp til det i alle møter med kundene. I år har vi fokus på at vi skal bry oss! Det betyr gi litt ekstra service til de som trenger det, forteller Hege Amundsen.

Hun er apoteker og farmasøyt ved Apotek 1 i sentrum, som er ett av to i Moss – det andre holder til på Mosseporten. I tillegg til å være det eneste apoteket på kjøpesenteret, er de også det eneste i regionen som har åpent til kl. 21 på hverdager. Apotek 1 i Moss sentrum åpnet i 2017, og er byens nyeste apotek.

– Apoteket på Mosseporten har vært der i mange år. Etter hvert ble det ønskelig med Apotek 1 også i sentrum. Fordelen med at de ligger såpass nærme hverandre er at vi enklere kan hente alt fra produkter til personell hos hverandre ved behov, sier Amundsen.

Hos Apotek 1 får du alt av legemidler på eller uten resept. Her får du også et bredt spekter av andre produkter for bedre helse og økt velvære. Det kommer stadig noe nytt, noe som krever at de hele tiden er oppdaterte for å kunne veilede kundene på best mulige måte.

– Våre medarbeidere kurses månedlig og deltar på fagdager flere ganger i året. Hver gang det kommer nyheter, får vi opplæring av leverandørene. Fordelen ved å være en del av stor kjede er vi får god oppfølging hele veien, særlig når det gjelder opplæring, sier Amundsen.

Selv om begge apotekene i utgangspunktet tilbyr de samme produktene og tjenestene, får du enda litt mer på Apotek 1 i Moss sentrum – nærmere bestemt vaksiner og hudpleie.

– Med vår egen hudpleier kan vi tilby drop-in for gratis hudanalyse. Det gjør at vi kan finne de riktige produktene for optimal pleie av akkurat din hud. Enten du ønsker hjelp til å forebygge tørr hud og rynker eller finne riktig solkrem, forteller Amundsen.

Vær forberedt til ferien!

Sommerferien står for tur. Da er det viktig å beskytte huden mot solen. Det er viktig å bruke mye nok og ofte nok solkrem. I tillegg er det viktig å tenke på at solkremen inneholder et kjemisk filter, som ikke begynner å virke før det har gått minst 20 minutter.

– Mange smører seg for sent og bruker for lite solkrem. Regelen er en håndfull solkrem til en voksen person. Du bør også smøre på nytt hver tredje time hvis det er sterk sol. Har du vært ute hele dagen er det også viktig å bruke after sun eller body lotion for å roe ned huden, understreker Amundsen.

Hos Apotek 1 får du et bredt spekter av solkremer og andre produkter tilpasset alle hudtyper. Det finnes egne solkremer for barn – noen er tilpasset de aller minste, andre for de litt større barna.

– Solkremene for de minste blokkerer for solen og er helt fri for kjemikalier. For de litt større barna finnes det milde, uparfymerte kremer som tåler mer bading og aktivitet, forteller Amundsen.

For mange som skal reise utenlands i ferien, er det også viktig å ta de riktige vaksinene. I samarbeid med nettbaserte legetjenester som Eyr, Nettlegevakten, Helsetelefonen og Dr. Dropin kan Apotek 1 tilby alle de vaksinene du trenger før du drar til utlandet.

– Kunden kan bestille resept hos en av disse, komme til oss å hente resepten og få vaksinen samtidig. Du kan komme til oss å ta vaksine uten å måtte bestille time i forveien, sier Amundsen.

I tillegg til typiske reisevaksiner som difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Hepatitt A og Hepatitt B, tilbyr de også vaksiner mot influensa, lungebetennelse og HPV. Aldersgrense for vaksinering i apotek er 12 år, og utføres av kvalifisert helsepersonell.

– Skal du ut på reise, bør du vaksinere deg i god tid for å få optimal beskyttelse. De fleste vaksiner skal tas minst 4 uker før reise. For noen er det 6 uker, påpeker Amundsen.

For mange er myggen en plage om sommeren. Hos Apotek 1 får du du både forebygger myggstikk og demper kløe ved myggstikk. Likevel er myggen harmløs i forhold til flåtten. Selv om det er mest vanlig å bli smittet med boreliose, kan du skogflåttencefalitt (TBE) smitte ved flåttbitt.

– TBE-viruset er en form for hjernehinnebetennelse som det ikke finnes noen kur mot. Skal du oppholde deg mye i skogen i sommer, bør du vaksinere deg, oppfordrer Amundsen.

Gjør hverdagen litt enklere

Hos Apotek 1 i Moss får du også en del andre tjenester som gjør hverdagen litt enklere. Blant annet tilbyr de gratis sjekk av inhalasjonsteknikk for folk med astma.

– Studier viser at så mange som 80 % av astmatikere ikke bruker inhalasjonen sin riktig. Da får du ikke maksimalt utbytte av medisinen. Vi hjelper både nye brukere og eksisterende brukere, forteller Amundsen.

For hjertepasienter som skal starte på nye medisiner, tilbyr de privat samtale og oppfølging fra farmasøyt.

– Vi gir deg gode råd om hvordan du skal ta medisinen, mulige bivirkninger og andre ting som er viktig å tenke på. Det er et fint tiltak for de som er kanskje er litt bekymret eller usikker på sin nye situasjon, sier Amundsen.

Bruker du en eller flere medisiner fast, har Apotek 1 også en gratis ordning for deg som ønsker at alle medisinene er klargjort for henting når du trenger dem.

– I dag samles alle resepter elektronisk i en felles database. Vi klargjør alle dine medisiner og gir deg beskjed på SMS, slik at du kan hente dem når det passer deg. Vi gir deg også beskjed når det ikke er mer igjen på resepten, slik at du kan kontakt legen for å få en ny, sier Amundsen.

Hun forteller at de har de aller fleste vanlige reseptbelagte medisiner på lager til enhver tid. Skulle du trenger mer spesielle medisiner, skaffer de som regel disse innen kort.

– Noen ganger må vi spesialbestille medisiner, men normalt sett har vi disse innen 24 timer. Du vil alltid få beskjed når disse er klar for henting, sier Amundsen.