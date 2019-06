Rekordsalg av billetter - og flere nye konsepter

- Per nå har vi slått alle rekorder hva gjelder billettsalg, det ser ut til å bli en kjempefest til jubileet vårt, opplyser en strålende fornøyd Christian Winther Farstad i Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest.

Faktaboks: Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest arrangeres for 15 år den 8. - 13. juli. For billetter klikk her. For program klikk her.

Gjennom femten år har det i tillegg til de klassiske konsertopplevelsene blitt testet ut forskjellige vrier og ideer på hvordan man kan gjennomføre festivalen. I år er det mange ting som tidligere ikke har vært på programmet.

- For å ta det tradisjonelle først, så har vi satt opp et program med konserter slik vi kjenner dem, i kirker og kulturhus. Det som er flott er at Svolvær kirke er med på programmet igjen etter å ha vært fraværende noen år, sier Winther Farstad.

Nye konsepter

Allerede i 2005 kom nyvinningen med en frokostkonsert, som virkelig har blitt en populær del av programmet. Den byr på en litt uformell stil med frokost og musikk i Henningsvær.

Wolfgang Plagge står for flere innholdsrike musikalske foredrag og konsertintroduksjoner under festivalen. Han leder også vår nye frokostquiz på Lysstyøperiet.

- Helt nytt av året er derimot frokostquiz! Her får vi tre elementer, musikk, quiz og frokost i ett. Og selvsagt vanker det premie til vinnerne.

Ett av de nye påfunnene som sikter på å gi maksimal avslapping vil foregå i Henningsværkirke. Her kommer alle stoler og sitteplasser til å fjernes fra kirken. Inn kommer det matter og puter.

- Ta gjerne med egne puter. Så kan man legge seg på gulvet og meditere, eller ligge helt strak ut for å slappe av, sove og nyte musikken. Rett og slett en meditasjonskonsert hvor man slumrer og nyter stemningen, forteller Winther Farstad spent, og legger til:

En helt ny greie som vi håper kan tiltrekke seg et nytt publikum i tillegg til de som normalt sett kommer.

I tillegg til dette, kommer vi til å underholde på kafeer, varehus, gater og torg med klassisk musikk. Vi har engasjert et ungt, norsk stryker-ensemble som dukker opp der folk minst venter det. Kanskje til og med på en fjelltopp?

Høytflyvende stjerne

Det største navnet som spiller i Lofoten i sommer er ungarsk-britiske Sir András Schiff, som er en av verdens største klassiske pianister.

- En virkelig verdensstjerne som egentlig skulle komme flyvende inn over Lofoten i privatfly, men det var for stort til å lande her, smiler han.

Sir András Schiff er den største stjernen som kommer til Lofoten i sommer.

Utover konsertene vil det være anledning til å delta på tre foredrag av Wolfgang Plagge. Og hvis du frykter kompliserte og uforståelige foredrag har du ingenting å frykte.

- Disse vil ikke være for kompliserte og ha forholdsvis lette tema. Lavterskel og lærerikt for å si det på den måten, noe som egentlig passer for hvem som helst. Plagge er kjent for en veldig humoristisk og engasjerende fortellermåte, og vil gjennom dette gi litt kunnskap om klassisk musikk. I tillegg kommer han til å bruke piano under foredraget. Her blir det både toner og tale.