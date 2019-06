Oppskriften på suksess

Skarre Øl og Mat AS

Han fikk sin første kokebok når han bare var 11 år gammel. I dag driver Magnus Ruud både sitt eget spisested og det eneste lokale bryggeriet i Moss. Du kan trygt si at dagene er hektiske for innehaveren av Skarre Øl & Mat.

– Jeg er både innkjøpsansvarlig, kjøkkensjef og hovmester. I tillegg står jeg bak alle arrangementer og events vi har i løpet av året. Og det begynner å bli ganske mange, sier Ruud.

Det han likevel synes er det aller morsomste er komponere sine egne menyer. Interessen har han hatt helt siden skoledagene, da han fikk en Mikke Mus kokebok i gave av foreldrene.

– Den kokeboken gikk rett i hjertet på meg! Jeg husker jeg stod mye på kjøkkenet og lekte meg med de enkle og morsomme oppskriftene. Fordi vi bodde nærme skolen på Skarmyra, inviterte jeg ofte klassekameratene mine hjem i storefri for å lage lunsj til dem, mimrer 37-åringen.

Det var starten på en lidenskap for mat som har fulgt han siden. Karrieren begynte i oppvasken på et hotell som 14 åring. Han tok fagbrev som kokk i 1998, før han dro til Paris og jobbet der en periode. Etter noen år i finansbransjen, var det på tide å gå tilbake til røttene.

– Min styrke er at jeg har god forståelse for økonomi og salg, kombinert med en ekte lidenskap for mat og drikke. Det gir gode forutsetninger for å kunne etablere et sted som er lønnsomt og populært blant gjestene, mener Ruud.

Han startet utestedet Ølgården i Fredrikstad, men den solgte etter noen måneder. Ønsket om å dra tilbake til hjembyen for å gi mossingene det beste innen øl og matopplevelser ble for sterkt! I mars 2017 åpnet dørene til Skarre Øl & Mat i den ærverdige Gudegården fra 1699.

– Selv om jeg personlig hadde stor tro på konseptet, var det mange som mente det ville bli tøft. Jeg brettet opp ermene, jobbet 300 timer i måneden og gikk med overskudd allerede første driftsår. Men jeg hadde ikke klart det uten dyktige medarbeidere og en samboer som håndterer alt det administrative, sier innehaveren stolt.

Magnus Ruud startet med å lage lunsj til klassekameratene i storefri. I dag driver han et av de mest populære spisestedene i Moss.

Alltid noe nytt på menyen!

Magnus Ruud komponerer alle menyene selv, og i løpet av året blir det hele ni nye av dem. Den store variasjonen er noe både kokken selv og ikke minst de mange gjestene synes er spennende.

– Det er inspirerende å hele tiden kunne utfordre deg selv kreativt. Jeg har ikke hørt om noen andre i Moss som har komponert like mange menyer på så kort tid. Det merker vi også at gjestene setter pris på. Enten de bor i Moss eller er på besøk i byen, sier Ruud.

Selv om det i disse dager er sommermenyen som gjelder, kan Skarre Øl & Mat friste med mange ulike konsepter i løpet av året. I august og september er det matmaraton, som går ut på at det er en ny meny fra ulike land hver mandag – blant annet meksikansk, spansk, fransk og italiensk.

– Matmaraton er kjempegøy fordi både gir en oss faglig utfordring samtidig som det opprettholder interessen hos kundene, mener Ruud.

Ellers har de gourmetkveld én gang i året, som regel i februar. Her er det kun 20 plasser med ventelister på tre år! I mars er det skalldyr-bonanza med besøkende fra hele Østlandet. Likevel er det kanskje høstmåneden oktober som står den drevne kokken nærmest.

– Da fokuserer på kjøtt av blant annet rein, hjort, elg og sopp fra skogen. Det er veldig populært blant utenlandske turister på besøk i byen, og vi får vist frem norsk matkultur på sitt aller beste, forteller Ruud.

Han er foreløpig også den eneste som har arrangert ølfestival i Moss. Her får du servert de siste nyhetene fra Skarre samt smaksprøver fra andre bryggerier.

– To ganger i årer arrangerer vi vår egen ølfestival, med fokus på egne produkter. I tillegg arrangerer jeg også Moss øl- og matfestival en gang i året, hvor vi får besøk av bryggerier fra hele landet, sier Ruud.

Magnus Ruud er en festlig fyr som er kjent for å finne på sprell og moro mellom all matlagingen.

Smaken av Moss

Restaurantens navn er godt forankret i Moss sin historie, og henviser til familien Skarre var en betydelig eiendomsbesitter i byen på 1700-tallet.

– Jeg er opptatt av å ha en lokal forankring, med et sted som mossingene kjenne seg igjen i. Dette spiller jeg også på i noen av ølmerkene, blant annet Bytårnet og Captain Helly, som er en hyllest til Helly Hansen. Kanskje det mest kjente varemerket fra Moss i utlandet, sier Ruud.

Som ekte mossing synes den erfarne kokken også det er morsomt å vise stadig nye generasjoner mossinger hva hjembyen og distriktet rundt har å by på. Derfor bruker han stor grad av kortreiste råvarer fra lokale leverandører, der variasjonen fra sesong til sesong er stor.

– Moss har mye god mat å være stolt av. Vi samarbeider med blant andre fra en gård på Jeløya, Utne gård i Rygge og Pollestad gård på Dilling, som for øvrig er en av Østfolds største jordbærbonde, forteller Ruud.

Han forteller at de er veldig stolte av å kunne sette Moss på kartet når det gjelder mat og gastronomi, noe byen ikke har vært kjent for tidligere.

– Moss er en liten by, og vi har jobbet beinhardt for å komme dit vi er i dag. Nå opplever vi stadig at det kommer folk helt fra Oslo for å spise hos oss. Det er veldig motiverende og gir oss stor motivasjon til å fortsette i samme ånd, forteller Ruud.

Han mener selv at Skarre Øl & Mat har du truffet en nerve hos folk, mye grunn av den store variasjonen i menyene. Du kan komme dit veldig ofte og likevel få nye matopplevelser hver gang. Lokalene i Gudegården som er den eldste bygningen i Moss, skaper også en helt unik atmosfære.

– Kombinasjonen av de ulike temaene vi jobber med og bygningen vi ligger i, skaper en fantastisk ramme. Vi er også den eneste restauranten i Moss med bakgård, noe som gir en unik atmosfære og sjarm, særlig nå om sommeren, sier Ruud.

Daglig leder Elin Joensen driver Skarre Øl & Mat med samboeren Magnus Ruud.