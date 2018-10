Opplev Tysklands nordkyst: Michelin-stjerner og den tyske riviera

Mange skandinaver har prøvd å lage currywurst og schnitzel, men tysk matkultur byr på mye, mye mer. Mat- og reiseblogger Maria Gammelgaard fra TravelJunkie har oppdaget at tyskere har et helt spesielt forhold til sine lokale råvarer. De er ekstra stolte av retter fra området de bor i. Det preger Tysklands nordlige Østersjøkyst, som er kjent som den tyske riviera.

I årets Michelin-guide, som deler ut en til tre stjerner for eksepsjonell matkunst, har 300 tyske restauranter fått én eller flere stjerner. Aldri før har så mange tyske restauranter mottatt stjerner fra denne eksklusive matguiden. Tyskland er for alvor blitt anerkjent for sitt nasjonale kjøkken – til tross for at det for oss skandinaver er mest kjent for retter med pølser og kål som hovedingredienser.

- Jeg ble overrasket over utvalget. Som så mange andre, har jeg forbundet tysk mat med kantiner og kafeer på rasteplasser langs motorveiene. Men det gikk opp for meg at de har uendelig mye mer å by på, sier mat- og reiseblogger Marianne Gammelgaard, som driver bloggen TravelJunkie.

Områdets topp-tre-spesialiteter Det er en mengde retter å velge mellom, her kommer tre spesialiteter du ikke bør unnvære. Fersk fisk er delstatens absolutte lekkerbisken. Alt fra sild til rovfisk blir servert stekt, syltet, marinert, røkt eller innbakt i frityr lagd med øl. Tindved, også kjent som Nordens sitron, er små, syrlige bær som brukes i mange retter – for eksempel desserter som kompott. Det has også i produkter som oljer, kremer og såper. Delstaten er kjent for sitt gode øl. Regionen har brygget øl i 700 år og gjør det fortsatt etter tradisjonsrike oppskrifter fra 1500-tallet. Du finner bryggerier bl.a. i Rostock og Stralsund.

Selv om kål og pølser ikke er de to ingrediensene som fyller mest på tallerkenen på landets Michelinstjerne-restauranter, kan man i delstaten Mecklenburg-Vorpommern – også kalt den tyske Riviera – finne både tradisjonell, tysk matkunst og nye, spennende retter. For Marianne Gammelgaard ga reisen ny innsikt i tyskernes matkultur.

Middelhavskysten er flyttet til Tyskland



Med 2000 km kystlinje og utallige ferskvannssjøer er du garanter å finne fisk og skalldyr på restaurantenes menyer. Kysten i Mecklenburg-Vorpommern kalles ikke den tyske Riviera for ingenting.

- Det så mindre tysk ut enn jeg hadde forestilt meg, det lignet mest på Middelhavskysten da vi kom til Rostock med ferge. Det kryr av fiskerestauranter, selv i de mindre byene. Utvalget av mat er enormt mye større enn det vi ser på hjemlige trakter, sier Marianne Gammelgaard.

Da Marianne besøkte den nordtyske kysten, passerte hun Greifswald, Schwerin og Rostock. Alle tre byene har sitt særpreg, det opplever hun hver gang hun reiser til Tyskland.

- Det er tydelig at hver by har både egne spesialiteter i matveien og egne tilberedninger. I Greifswald er de for eksempel kjent for å produserer seil til skip, hvilket innebærer at de har en stor, internasjonal kundekrets som kommer for å få seil til skipene sine. Det medfører at maten der holder høyt, internasjonalt nivå, sier Marianne Gammelgaard.

Rockstock ligger ved Tysklands nordkyst. Derfor er fisk og skalldyr en viktig spesialitet der. Foto: © Sebastian Krauleidis, Rostock Marketing

Matkunst med stolthet



Som alle nasjoner er man også i Tyskland spesielt stolt av det nasjonale kjøkkenet og sine egne retter – både restauranter og kunder er trofaste når det gjelder å benytte lokale råvarer.

Tre opplevelser på nordkysten Mecklenburg-Vorpommern byr på alt fra strender til historiske slott. Her kommer tre ting du må oppleve når du ferierer her. Schwerin Slott

I tre dager i juli forvandles slottsparken i Schwerin til en matfestival der du kan smake på lokale spesialiteter. Slottet er i seg selv et besøk verdt, det er her parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern holder hus. Vil du oppleve gastronomien rundt Schwerin, kan du med fordel stikke innom Weinhaus Uhle – og selvsagt selve Schwerin Schloss’ egen restaurant, Schweriner Schloss Localitäten. Warnemünde

Dette er kyststrekningen der det beste er strandpromenaden og spisestedene langs vannet. Om høsten legges det opp til stort julemarked. Rostock

Bare ett kvarter fra Warnemünde ligger Rostock, som er en stor universitetsby med barer og restauranter. Her kan du gjenoppleve Hansatiden og den årlige Hanse Sail, når flere hundre historiske skip legger til havn. Hvis du vil nyte gastronomien i Warnemünde og Rostock, kan du med fordel stikke innom Borwin Hafenrestaurant i Rostock –unn deg også en kveld på strandrestauranten Blaue Boje i Warnemünde.

- Restaurantene støtter opp om sine lokalt produserte råvarer. De brukes av de fleste. Tyskerne er tydelig stolte av sine råvarer og retter, samtlige mener de at akkurat deres lokale varianter og de stedlige restaurantene er de aller beste. Jeg synes det er beundringsverdig at de er så lojale overfor sine restauranter og kunder, sier Marianne Gammelgaard.

Selv om tysk gastronomi har utviklet seg og absolutt kan måle seg med det nordiske kjøkkenet, kan det lønne seg å sette tennene i mer klassisk tyske retter – hvis man har lyst til å oppsøke små, lokale steder.

- Jeg hadde gode opplevelser på alle restaurantene jeg besøkte i Greifswald, Schwerin og Rostock – også på småstedene utenfor byene, der lokalbefolkningen vanker. Der serverer de enkle retter, for eksempel schnitzel. Det er absolutt smart å avlegge besøk her også, mener Marianne Gammelgaard, som også har fått smaken på det store utvalget av tyske viner.

- Jeg har sluttet å tenke at tysk vin må unngås, nå tenker jeg at den må man smake på. De kan sine ting når det gjelder vin også!