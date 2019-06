Ønsker nye beboere velkommen til Snipetorp!

Anette Storli Andersen er styreleder i Snipetorp og omegn velforening. Selv flyttet hun til Snipetorp for under tre år siden og tok over styrevervet for snart ett år siden. For henne er det derfor ekstra viktig å ønske de nye beboerne velkommen til nabolaget.

- Jeg ønsker at de nye beboerne skal føle seg like godt tatt imot som det jeg gjorde da jeg flyttet til Snipetorp, forteller hun og fortsetter. Jeg ble virkelig tatt imot med åpne armer. Det er en grunn til at jeg valgte å ta et verv i velforeningen - det er på grunn av alle de gode folkene som bor her.

Småbyidyll i Snipetorp

VELFORENINGENS BENK: Her sitter leder av velforeningen, Anette Storli Andersen, på velforeningens egen benk. Bak henne ser man Snipetorplia er i full gang med byggingen og får en fantastisk utsikt over byen.

Snipetorp har en lang og kjent historie, det er det ikke tvil om, men det er ikke bare historien som gjør Snipetorp til et spesielt sted å bo, det er folkene og samholdet der, mener Andersen.

- Snipetorp er et flott sted å bo. Det er utrolig mange hyggelige og inkluderende mennesker som bor her.

- Ikke minst bor man både bynært og tilbaketrukket på en og samme plass, med sjarmerende brosteinsgater og gatelykter. Jeg vil gå så langt som å kalle det en slags småbyidyll, forteller hun og smiler.

Snipetorp har nærhet til det meste og er et område som kan passe både barnefamilier, unge par, pensjonister og enslige.

- Brekkeparken ligger et steinkast unna, det samme gjør barneskolen. Vil du gå på kafé eller ta deg en handletur bruker du ikke mer en tre minutter ned til byen, og ønsker du urbane turmuligheter har du Folkeparken like i nærheten, forteller Andersen og fortsetter.

- Det er summen av alle disse tingene som gjør at jeg synes Snipetorp er et av Skiens koseligste nabolag.