Norsk mat med en dose sørafrikansk smak!

Kystkroa Skjæløy



WELKOM!

Afrikaans, ett av mange språk i Sør-Afrika, er like lett å forstå som det norske ”velkommen”. Kjøkkensjef Bonga smiler bredt og ønsker deg nettopp welkom inn i hans paradis: Kystkroa Skjæløy. Det er ikke mange måneder siden han startet opp, men sørafrikaneren har allerede rukket å vinne gjestenes hjerter med sine velsmakende retter.

– Jeg er så glad for at jeg fikk mulighet til å åpne en restaurant her ute. Det kommer til å ta litt tid, men det skal bli så bra, forteller Bonga entusiastisk.

Han har nemlig bestemt at menyen skal bestå av norske retter – med en liten smak av hans hjemland; Sør-Afrika.

Kjøkkensjefen forteller at siden de åpnet dørene i april har han prøvd seg frem på hva nordmenn foretrekker å få servert på tallerkene. Med en ny rett som ”dagens” i flere uker, kom han frem til at vi nordmenn foretrekker både kjøtt og fisk.

Da ble det slik. Menyen til Kystkroa inkluderer ovnsbakt steinbit, pannestekt kveite, grillet kalv, kremet fiskesuppe og hamburgere. For å nevne noe.

– Du skjønner. Jeg elsker å lage mat og å eksperimentere. Jeg klarer ikke å bestemme meg for én ting. Det er det som er problemet, smiler Bonga.

Den gode stemningen på kjøkkenet forplanter seg lett ut i restauranten. Bonga Marenene sender ut den ene smakfulle retten etter hverandre til servitør

Stemningsfullt og velsmakende

Han har jobbet som kokk i 14 år, hvorav de siste syv i Engelsviken. Her har han nå bosatt seg med sin norske kone, og kommer ikke til å flytte på seg.

– Nei, jeg liker meg veldig godt her. Det er ikke kaldt som andre steder i Norge. Så er det vakkert her, med masse natur og mange snille og hyggelige mennesker. Alle har hjulpet meg. Uten dem så hadde jeg nok gitt opp, fortsetter han.

Kystkroa ligger flott til – det er det ingen tvil om. Det ligger helt ved vannkanten, med tilknytning til en moderne båthavn og et flott bryggeområde. Fra restauranten kan du se utover vannet, hvor båtene tøffer inn og ut eller er ankret opp.

Inne i restauranten er det en avslappet og hyggelig atmosfære. Kjøkkenet er åpent slik at du kan se maten forberedes. Bonga ønsker å ha en rustikk og uformell restaurant, hvor alle føler seg velkommen.

Med seg på laget har han syv medarbeidere, som ser frem til en hektisk sommer med mange fornøyde gjester. Så langt er Bonga overveldet av alle de positive tilbakemeldingene han og kollegene får fra mette og fornøyde gjester.

Kystkroa satser altså på god, enkel og smaksrik mat med fokus på råvarer fra lokale leverandører.

Kjøkkensjefen legger ikke skjul på at han elsker å reise rundt til bøndene for å velge ut grønnsaker og frukt som skal brukes til maten.

– Jeg føler meg så velsignet som har tilgang til norsk kjøtt og fisk. Det er ingen land i verden som har så gode varer som her. Jeg kan få grønnsakene rett fra bonden og ikke fra et marked. Da vet jeg hva jeg får, sier han.

Et mer perfekt sted for å nyte pannestekt kveite skal du lete lenge etter!

Hemmeligheten ligger i krydderet

Hvilke råvarer som er tilgjengelig bestemmer hva som kommer på menyen. Når han trenger inspirasjon til nye retter så tar Bonga like godt med seg penn og papir og forsvinner ut i skogen for å tenke og komme opp med nye retter.

Bonga har også en egen urtehage hjemme, hvor ulike urter brukes til å marinere kjøttet som serveres på Kystkroa.

I Sør-Afrika er nemlig grillet mat alt. Her er det ikke snakk om å tilbringe tiden på kjøkkenet. Det er det altfor varmt til skal vi tro Bonga. Sørafrikanere foretrekker nemlig å grille. Da er det viktig at kjøttet tilsettes riktig krydderblanding og marineres godt slik at det kjennes på smaken.

Bonga deler gjerne en liten krydderhemmelighet, som han bruker for å at kjøttet skal smake ekstra godt:

Ta olivenolje, bakt hvitløk, søt chilli, soya og turmeric og miks det sammen. Husk at blandingen ikke skal bli for tykk, men heller litt rennende. Miksen passer utmerket for alle typer kjøtt, særlig okse og kylling.

Kjøttet skal marineres i blandingen i 12 timer før det legges på grillen. Da får du mørt kjøtt som smaker fortreffelig.

Bonga har også introdusert gjestene sine til hamburgere fra hjemlandet. De er blitt en stor hit.

– Jeg lager en blanding med koriander, turmeric, paprika og ingefær. Det er en egen teknikk for å blande dem i en stekepanne slik at aromaen slippes ut. Denne bruker jeg i stedet for pepper på kjøttet. En annen metode er paprika som knuses i pannen. Det også smaker fortreffelig på kjøtt, forteller Bonga. Som ikke akter å røpe teknikken bak det hele.

La deg friste av kamskjell!

En liten perle ved bryggekanten

Den erfarne kokken har brukt lang tid på å sette sammen sommerens meny. Det har ikke unnsluppet hans årvåkne øyne at nordmenn er glad i hamburgere. Derfor er det to typer å finne på menyen: Beyond meat cheeseburger og Biff Cheeseburger.

– Hamburger gjør alle menn glade. Særlig når de kan nyte den sammen med en kald øl. Det er enkel mat å ta med seg også. For oss er det populært for båteiere som tar med seg maten og spiser i båten. Men vi har også salater og marinert kjøtt på menyen. Også sjømat selvfølgelig, sier Bonga.

Kystkroa er klar for sommerens sultne gjester – både fastboende og tilreisende. Fokuset er å servere velsmakende mat, med noe godt i glasset til. Så skal gjestene være fornøyde når de forlater restauranten.

– Når de er fornøyde, så er jeg fornøyd. Men vi skal jobbe sammen for å gi dem den beste opplevelsen slik at de kommer tilbake, fastslår Bonga.

Welkom til Kystkroa – en liten perle ved bryggekanten som serverer smaksrik norsk mat – med en dose sørafrikansk smak. Tilberedt av en mann med brennende lidenskap for faget!