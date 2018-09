Mye penger å spare på refinansiering

Enten det er sommerferien som ble dyrere enn planlagt, huset som måtte pusses opp eller bilen som måtte på verksted, er det mange årsaker til at man ender opp med å bruke kredittkort eller ta opp smålån.

Forbrukslån og kredittkort kan virke som en enkel løsning der og da, men har du flere kort og lån, er det lett å miste oversikten. Ulike innbetalingsdager, forskjellige renter og gebyrer kan fort skape trøbbel, og den lettvinte løsningen ble plutselig dyrere enn forventet. Da kan refinanisering være løsningen.

– Refinansiering er et godt produkt for de som har kredittkortgjeld eller ett eller flere forbrukslån. Den største grunnen til å refinansiere er at man kan få en lavere rente, som gir lavere kostnad per måned slik at man kan betale ned gjelden sin raskere eller få lavere utgifter. I tillegg så kan man spare penger på gebyrer og få en mye enklere oversikt over sin gjeld, sier markedsansvarlig i STK Finans, Ole Petter Molvig.

Markedsansvarlig i STK Finans, Ole Petter Molvig.

Gjør jobben for deg

STK Finans er en agent mellom deg som kunde og banken, som hjelper deg med å få orden på økonomien. Du sender søknaden din om refinanisering til STK Finans, som gjør jobben for deg og finner de beste og gunstigste lånetilbudene.

– Vi er en tjeneste som er laget for kundene, med kundene i fokus. Du sender inn søknad - vi sender inn din søknad til bankene. Så velger du selv hvilket lånetilbud som passer deg og din økonomi best, sier Molvig.

*Låneeksempel: Nominell rente fra 5,99% til 21,95%. Effektiv rente fra 7,4% til 24,4%. Eksempel eff.rente 15,84%, 65.000, o/5 år, etabl.geb. 950, Totalt: 92.334,-.

Uforpliktende og gratis

Fordelen ved refinansiering er først og fremst bedre oversikt over gjelden. Du får en nedbetalingsplan, og kan se at gjelden blir mindre for hver måned som går. Har du gjeld opp til 500.000 kroner, kan du refinansiere uten sikkerhet.

Du kan også søke selv om du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker, da ved å stille sikkerhet i for eksempel hytte eller bolig.

– Skulle du være usikker på hva som passer for deg så har vi noen svært hyggelige lånekonsulenter som gjerne tar en prat på telefon eller epost med deg. Dette er selvfølgelig helt uforpliktende og gratis for alle å bruke, og vi har et sterkt fokus på kundetilfredshet og spesielt kundeservice, sier Molvig.

