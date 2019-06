Møt gartneren som brenner for dine hagedrømmer

Fargene tar pusten fra deg. Deilige dufter kiler i nesen. I drivhusene til Lier Planteland på Lierstranda, står begonia, nemesia, tvillingblom og flittiglise blant mange og sprer blomsterglede på rekke og rad. Det største smilet har gartner Per Elkjær Stentsøe som har viet livet sitt til planteriket og elsker jobben sin.

De bugner av flotte blomster og planter i drivhusene ved Lier Planteland. Per Elkjær Stentsøe gleder seg over at disse plantene snart finner veien til mange flotte hager i nærområdet.

- Vårt mål er at kundene skal lykkes med våre planter. Da er det viktig at plantene hos oss får den beste jorden og godt stell. Det å skape hagedrømmer gir meg masse begeistring i hverdagen, sier Per og lar blikket gli over blomsterhavet rundt seg.

Tre gode plantetips fra Per 1.Du får mye mer for pengene om du er flink til å gjødsle. Om du kun vanner, så er det som å fø ungene uten å gi dem mat. Gjødsling gir flottere og sterkere planter, både inne og ute. 2. Det er flere planter som dør av overvanning enn tørke. Ikke småvann hele tiden. Ta en ordentlig omgang med vanning, så gi de en pause. 3. Vær raus med bruk av saks. Mange er redde for å klippe plantene eller gjøre noe. Er du raus med med saksen får du finere planter. Dette gjelder både ute og inne.

Planter inn med morsmelken

Per har ansvar for tusenvis av sesongplanter i Lier Plantelands eget gartneri. Med lang erfaring og riktig kunnskap, sørger Per for at de kortreiste plantene får en god start på livet, riktige vekstforhold og de beste forutsetninger for å dekorere hus og hager i sommerhalvåret.

- Jeg ble begeistret for blomster og planter allerede som liten. Du kan si jeg fikk det inn med morsmelken siden jeg kommer fra en hageinteressert familie. 12 år gammel fikk jeg min første jobb ved en planteskole i Danmark. Jeg hadde bedt faren min om mer lommepenger, men han fikset en jobb til meg istedet, humrer han på noe utvannet dansk etter 20 år i Norge.

Husk å gjødsle og ikke vann for ofte. Da har får du gode forutsetninger for å lykkes med plantene, i følge Per Elkjær Stentsøe, yrkesgartneren ved Lier Planteland.

Kortreiste og velholdte planter

Mange forbinder en gartner med stråhatt, som tusler rundt og vanner litt. Det kan Per avkrefte med en gang.

- Det er mye teknikk for å få blomstene til å trives, til å blomstre. De må overvåkes slik at alle plantene får rett stell til rett tid. Noen blomstrer tidlig, noen seint, noen trenger mer og mindre vann. Også er min bransje ekstrem væravhengig, sier Per, som er utdannet gartner, med tilleggskompetanse i gartnerteknikk fra høyskole.

For er det noe vi alle vet, så er norske værforhold uforutsigbare. Ved Lier Planteland sjekker de værmeldingen oftere enn folk flest. Når slår sommeren til i år? Blir det mye sol? Og hva slags planter vil folk ha i stuer og bed?

- Det er et lite puslespill å få alt på plass og klart til sesongene. Om våren kommer tidlig, så må vi ha noe klart tidlig for å dekke etterspørselen. Også må vi få det til å vokse i takt med etterspørselen. Det er en balansegang, forteller Per.

SE VIDEO: Per viser gartneriet og gir hagetips



Tilbyr et stort plantemangfold

Per kom til Lier Planteland for 2,5 år siden. Før det har han jobbet ved mange ulike gartneriet opp gjennom årene, både i Norge og Danmark. Per lot seg tidlig fascinere av den norske naturen, som han ser på som unik og vakker. Og plantenes egenart er noe han fokuserer på.

Lier Planteland AS startet opp sin virksomhet i april 2009, men har solid erfaring i bransjen siden 2005. Våre dyktige og engasjerte medarbeidere gjør en flott innsats hver dag, for å gi våre kunder gode råd og tips om våre produkter og hagestell generelt.



-Jeg er opptatt av mangfoldet av planter og kvaliteten. De skal ikke vokse etter en viss mal for å passe inn i logistikken for transport og butikkplass. Lier Planteland er opptatt av å dyrke frem de beste produktene og derfor trives jeg så godt her, sier Per.

De lokalproduserte plantene ved Lier Planteland dyrkes i nabobygget til utsalgsstedet. Her kan du få tak i blomstersorter man ikke finner andre steder.

- Hos oss handler det om å dyrke frem det folk vil ha, samtidig som sortimentet er stort og plantene forblir unike. Vi ser stadig mer at planter hurtigdyrkes i mindre potter og og ved bruk av billigjord. Resultatet blir en plante som har mindre forutsetninger for å blomstre når den kommer hjem til kunden. Den er kanskje ikke skapt for å tåle uterommet den settes i, påpeker Per.

Lier Planteland er opptatt av kvalitet og at plantene folk kjøper skal gi mye glede.

- Vår visjon er at de som kjøper hos oss skal lykkes med å skape den hagen eller innerommet de drømmer om. Kundene skal sitte igjen med gode opplevelser, sier Per.

Lier Planteland er opptatt av å dyrke frem de beste produktene slik at folk lykkes med å skape fine inne - og uterom.

Planter er en tålmodighetsprøve

I disse dager har folk det travelt. Vi skal pynte ute på terrassen, i hagen, til grillfesten eller andre merkedager. Da skal gjerne hagen og uteområdet blomstre på kommando, og det er viktig at plantene er kvalitetssjekket for sitt bruk.

- Vi velger kun sorter som er godt utprøvd for norske forhold. Mange av våre plantesorter er testet over flere år, flere steder i Norge, sier Per.

I gartneriet bruker de ikke masse kunstig lys. Stemorsblomstene utsettes for kulde og herdes tidlig.

Det står i full blomst ved Lier Planteland i disse dager. Her dyrkes planter og blomster med omsorg for best kvalitet.

- Når en kunde spør om stemoren vår tåler kulde, kan jeg se de rett i øynene og si ja. Vi vet nemlig det, understreker Per.

Men å få en flott hage tar tid. Mange vil ha det som blomstrer her og nå. Man tenker kanskje ikke på at plantene da kan se litt triste ut utenom blomstringstid,

- Skal du ha en fin hage, så kan det være lurt å tenke mer langsiktig. Sett ut planter med ulike blomstringstider. Et flott staudebed består av mange planter, som ikke nødvendigvis blomstrer likt. Kjøp 1/5 del av gangen og porsjoner utover, så slipper du å få et litt trist bed mot slutten av sesongen, er Pers tips.

Og trenger du flere tips, er det bare å ta turen til Lier Planteland. Her har de kunnskap og kan hjelpe deg å finne plantene som passer til ditt bruk, om du er hobbygartner eller nybegynner i hagen. Og det beste er, du finner alt du trenger til en grønnere tilværelse - for både ute -og innerom.

Lier Planteland har kvalitetsplanter til både inne - og uterom. I tillegg har de hagemøbler, potter, frø og alt av utstyr til hagen.