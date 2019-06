Med hjertet på rett sted

Gamle Helgeroa Marina

Nede ved vannkanten i solrike Helgeroa, finner du det som kanskje er et av Larvik-distriktets mest populære treffsteder. Hit valfarter både fastboende, campinggjester, båtturister og hytteeiere når de virkelig skal kose seg om sommeren.

– Mange av de som bor i området kommer hit når de skal spise middag med familien eller nyte noe godt i glasset med gode venner. Selvfølgelig er det også veldig populært blant turister og tilreisende som ønsker å oppleve norsk skjærgård på sitt aller beste, sier Tove Marthinsen.

Sammen med Raymond Bjerkholt driver hun Gamle Helgeroa Marina. Det populære stedet er eid av Marthinsens mor, som i startet opp med drift her i 1992. Hun drev det i sju år, før datteren overtok. I januar 2018 kom Bjerkholt inn som medeier.

– Vi er begge født og oppvokst på Helgeroa, og har en sterk tilknytning til stedet. Vi kjenner mange folk her, og synes det er veldig moro å kunne drive et sted som betyr så mye for så mange, forteller Bjerkholt.

Med nyoppusset restaurant og oppgradert gjestehavn i sommerlige omgivelser, er Gamle Helgeroa Marina et nytt bekjentskap for stadig flere turister og tilreisende som har hørt mange lovord om stedet.

– Det formelig koker her om sommeren, og vi har fullt kjør gjennom hele turistsesongen fra juni til september. Men det er de mange fastboende som besøker oss også ellers i året som virkelig gjør at stedet virkelig har blitt en viktig del av Helgeroa sin identitet. Med unntak av julaften og 1.juledag har vi åpent hele året, sier Bjerkholt.

Raymond Bjerkholt har mye godt på menyen for de som liker å kose seg litt ekstra om sommeren.

Mer enn bare mat på menyen

For å få plass til stadig flere gjester, valgte vertskapet i fjor å utvide og oppgradere restauranten. Med totalt 60 sitteplasser innendørs og 50 plasser på uteterrassen blir det både folksomt og trivelig på de varmeste sommerdagene.

– Vi har en utrolig fin beliggenhet, og sola skinner på bygget hele dagen. På varme sommerdager med mye folk åpner vi opp slik at alle har muligheten til å se utover det fantastiske havgapet helt ned mot Brevik og Langesund nesten uansett hvor du sitter i restauranten, sier Bjerkholt.

På menyen står det som folk liker å spise når de skal kose seg – enten det er ulike typer pizza, saftige hamburgere eller deilig biffsnadder. I tillegg har vi god tilleggsmeny med stor variasjon – fra hjemmelaget fiskesuppe og pepperbiff av indrefilet til scampi og kylling i pita.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har greid å ha ulike menyer som utfyller hverandre på en utmerket måte. Vårt mål har vært å tilby variert og velsmakende mat med noe for hele familien, sier Marthinsen.

Den trivelige restauranten er også mye besøkt på de mange arrangementene og aktivitetene de holder – ikke bare om sommeren, men også resten av året.

– Vi har quiz-kvelder en gang i måneden, der det vanker premier til vinnerne fra lokale aktører. I tillegg arrangerer vi alt fra julebord til temakvelder flere ganger i året. Her skjer det noe stadig vekk, forteller Marthinsen.

I tillegg til fulle hus på quiz og andre arrangementer, koker det også på den årlige Bryggeslengen hver sommer. I fjor var det rundt 1100 entusiastiske publikummere som sørget for stor stemning.

– Bryggeslengen har blitt en tradisjon, og lørdag 13.juli braker det løs igjen. I år får vi besøk av blant andre Trine Rein og Valentourettes. Det er bare å ta turen, oppfordrer Bjerkholt.

I butikken hos Tove Marthinsen får du kjøpt av fra is til det mest nødvendige for en dag på sjøen.

Gjestfri gjestehavn

Er du ute etter skjærgårdsidyll, har du definitivt havnet på rett sted i Gamle Helgeroa Marina. Her er det både campingplass og en ny, moderne gjestehavn med to flytebrygger med plass til litt i underkant av 50 fritidsbåter.

– Gjestehavnen er veldig populær blant tilreisende og andre båtfolk i distriktet om sommeren. Med campingplass på begge sider av havnen, bidrar det til å skape en god skjærgårdstemning med mange glade mennesker og fritidsbåter, sier Bjerkholt.

Inntil den den nye gjestehavnen er det også en kiosk med alt fra is og brus til de mest vanlige dagligvarene. Her får du også kjøpt bensin og det mest nødvendige tilbehøret til båten.

– Vi har også sanitærfasiliteter med blant annet toalett, dusj og vaskemaskin. Langs bryggekanten er det også benker med plass til rundt 200 personer, forteller Marthinsen.

På Gamle Helgeroa Marina møter du alltid en blid og hyggelig betjening. Totalt er det rundt 25 personer som hver sommer gjør sitt beste for at ditt opphold skal bli så trivelig som mulig.

– Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, der alle er genuint opptatt av å yte god service. Fordi synes det er hyggelig å jobbe her, og dette smitter også over på gjestene våre. Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger på at servicen her er god, sier Bjerkholt.

De flotte omgivelsene og den gode stemningen har gjort at Gamle Helgeroa Marina har blitt et populært sted for folk i alle aldre.

– Det er få andre restauranter i området som er åpent hele året. Derfor har vi blitt et naturlig møtested for mange som bor på Helgeroa, sier Bjerkholt.

Ingen sommer er komplett uten en Softis - heller ikke på Gamle Helgeroa Marina!