Lokal leverandør av premium  garasje- og industriporter i Narvik

Enter Service AS er markedsleder på industri- og garasjeporter samt lastesystemer, dører, rullegitter og områdesikring i Nordland i dag.

-Vi er Nordlands ledende leverandør av industri- og garasjeporter, dører og områdesikring. I tillegg til kontoret i Narvik, så har vi også avdelinger på Stokmarknes, Fauske og Bodø, sier Holtmo.



Enter Service er stolt forhandler i hele Nordland fylke for Hörmann Norge AS. Hörmann er Europas ledende leverandør av blant annet industri- og garasjeporter, lastesystemer, ytterdører, brannskyvedører, områdesikring og mye annet.

-Vi skal være det ubestridte valget for ettermarkedet uansett om du har port- og lastesystemer fra oss eller noen andre leverandører. Dette løser vi blant annet med å tilby 365 dagers vakttelefon 24 timer i døgnet, samt at vi har et stort og lokalt delelager i Bodø fylt med deler til de fleste merker og modeller av porter. Herfra sender vi på kort varsel til hele fylket, forteller Holtmo.

Montør Kristian Holtmo hos Enter Service AS.

Enter Service AS består av 100% dedikerte ansatte som har som mål er å levere de beste produktene fulgt opp med den ubestridt beste servicen, så vel i tilbudsfasen som under levering og frem til overtakelse. Foruten Hörmanns produkter, så er Enter Service også komplett leverandør av dukporter, kjøle- og fryseromsporter, foldeporter, bommer, grinder og pullerter fra andre leverandører. Enter driver også områdesikring.

-Kontakt oss i dag for et knakende godt tilbud på industriporter, garasjeporter og ytterdører, oppfordrer Kristian Holtmo.

• Dedikert • Kunnskap • Lokal

Tre viktige stikkord for det vi holder på med. Hos oss møter du ansatte som hver dag går på jobb med det mål for øyet å levere verdensledende kvalitet til våre kunder.