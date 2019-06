Lenge leve campinglivet!

Perry og Williams Caravan AS

Campingferie har fått en kraftig oppsving de siste årene. Det merkes hos Perry & Williams Caravan i Råde. Her selger de godt over 300 campingvogner og bobiler i året. Enkel matematikk viser at det er nesten én om dagen.

– Det er nok blitt stuerent med camping nå, og kundene er alt fra vanlige folk til de med god råd. Dessuten tror jeg flere har fått opp øynene for fantastisk det er å feriere hjemme i Norge, sier butikksjef Flemming Isnes.

Med fartstid siden 70-tallet har Perry & Williams både kunnskapen og erfaringen som trengs for kunne ivareta kundene og gi gode råd om hvilken løsning som passer best for den enkelte.

– Det er ikke alltid like enkelt å vite hva du bør tenke på når du skal kjøpe campingvogn eller bobil. Vi vet hva du trenger og hjelper deg å finne frem til den beste løsningen, sier Isnes.

I de nye, flotte lokalene hos Perry & Williams i Mosseveien 60 er det er lite som minner om de brune, trange og litt kjedelige campingvognene som dominerte markedet da de startet opp på 70-tallet. I dag går det mye i blanke flater, eksklusive materialer og flotte bad.

– Folk er opptatt av komfort. Noen vil ha aircondition og vannbåren gulvvarme. Andre foretrekker eksklusivt interiør og topp moderne hvitevarer. Og så er det det selvfølgelig noen vil ha full pakke, sier Isnes.

Han har også løsningen for de som ønsker å campe «der ingen skulle tru at nokon bu».

– De mest friluftsinteresserte ønsker gjerne muligheten til å kunne campe hvor som helst. Da er det praktisk å være selvforsynt fra solceller på taket av campingvognen eller bobilen, forteller Isnes.

Hos Perry & Williams Caravan finner du lekre bobiler på rekke og rad. Atle Lorentzen (f.v.), Daniel Olsen og Thor Oskar Bråthen står alltid klare til å hjelpe deg.

Campingferien starter her!

Tar du turen til Perry & Williams er det lett å drømme seg bort til sol og sommer – også når det snør eller regner.

I den flotte utstillingshallen på to etasjer står rundt regnet 40 bobiler og 100 campingvogner oppstilt på rekke og rad.

– Vi har alt innendørs i lune og trivelige omgivelser. Her er du alltid velkommen uansett vær og årstid, sier Isnes.

Med et stort utvalg som omfatter både nytt og brukt, er det noe for enhver smak og lommebok.

– Mange av våre kunder er veldig merkebevisste. Med merker som Hobby, Dethleffs, Sunlight, Fendt og Kabe har vi til enhver tid de siste nyhetene fra markedets ledende produsenter. Mange velger også å ta sin gamle vogn i innbytte, som gjør at vi også har et stort utvalg brukte campingvogner og bobiler, forteller Isnes.

Når utvalget er så stort, kan det nesten være en opplevelse i seg selv å finne en passende campingvogn eller bobil. Uansett skal det litt til å ikke finne det du er på utkikk etter. Her finner du løsningen for alle fra barnefamilier til den kvalitetsbevisste campingentusiasten!

– Det er viktig å tenke på hva du skal bruke den til og hvor mye plass du trenger. Campingvogn er det beste hvis du ikke er glad i å farte rundt og har en fast campingplass med alle fasiliteter og aktiviteter i nærheten. Det blir nesten som en mobil hytte, sier Isnes.

For den mer rastløse campingturisten som liker å farte fra sted til sted, er bobil nok det beste valget. Er du i tillegg av det mer urbane slaget, er en bybobil sannsynligvis løsningen for deg.

– Bybobil er mindre og lettere å ta seg frem med enn en vanlig bobil eller campingvogn. Du kan kjøre og parkere stort sett overalt – også midt i storbyen, forteller Isnes.

Anne-Marie Wiseth er veldig fornøyd med hjelpen hun får av Flemming Isnes, og ikke minst det store utvalget av ekstrautstyr hun får kjøpt til sin campingvogn.

Full pakke – null stress

Der andre har begrensede åpningstider om sommeren, kjører Perry & Williams motsatt vei. De har akkurat utvidet åpningstidene på hverdager til kl. 20. Det betyr at du har god til å ta turen innom etter at du er ferdig med både jobb og middag.

– I en travel hverdag er det ikke alltid lett for alle å komme midt i arbeidstiden. Det er jo også gjerne slik at hele familien skal være med å bestemme når valget skal tas, sier Isnes.

Hos Perry & Williams har de ikke bare et stort utvalg av campingvogner og bobiler. Med distriktets største utstyrsbutikk på 600 kvadratmeter, får du også alt det andre du trenger for å gjøre ferien komplett. Dette omfatter alt fra telt, stoler og griller til vannpumper, kjøkkenutstyr og toalettartikler.

– Vi har også gassautomat så vel som tømmestasjon for toalett og spillvann. Hos oss får du kort og godt alt du trenger til campingferien, forteller Isnes.

Som om ikke det var nok, har de også et eget verksted som utfører alt av reparasjoner og service på campingvogner og bobiler. De har også egne servicefolk som drar ut til campingplasser i distriktet slik at du slipper å flytte campingvogna hvis noe må fikses.

– Det er 11 campingplasser som ligger innen en halvtimes kjøring fra oss, så det er helt klart behov for denne tjenesten, sier Isnes.

Når du kjøper en campingvogn eller bobil, blir den klargjort av folkene på verkstedet til Perry & Williams, slik at alt fungerer som det skal. De samarbeider også med kranfirma som kan løfte campingvognene på plass der det er vanskelig å komme til.

– Folk vil gjerne ha alt klappet og klart. Fordi vi leverer full pakke fra A til Å, gjenstår det bare for deg å planlegge selve ferien, sier Isnes.

Perry & Williams har også en egen serviceavdeling som sørger for bobilen eller campingvognen din er klar til ferien.