Kun én time fra Oslo: Jenny (6) fikk drømmedag med Mummi

Om Kistefos-Museet Kistefos-Museet ble stiftet i 1996, og består av industrimuseum, kunsthall og en stadig voksende skulpturpark. Gaver fra Christen Sveaas og Jevnaker kommune gjorde at museet kunne åpne. Sveaas sin farfar Konsul Anders Sveaas grunnla nemlig tresliperiet A/S Kistefos Træsliberi. Fabrikkanlegget på Kistefoss befinner seg på Riksantikvarens liste over bevaringsverdige teknisk-industrielle kulturminner. Årets utstilling i kunsthallen: Wilhelm Sasnal. Sesongen 2018 varer 27. mai - 7. oktober. Åpningstider i juli: Hver dag 11-17. Ordinære åpningstider: Tirsdag til søndag 11-17. Mandager stengt. Les mer her!

Størst i Skandinavia

Et besøk til Hadeland Glassverk kan perfekt kombineres med en tur innom Kistefos-Museet, som kun ligger et par minutter bortenfor med bil. Industrimuseet ligger faktisk i Skandinavias eneste intakte tresliperi. Der har Jenny vært tidligere, og hele ansiktet lyser opp på 6-åringen når vi snakker om det unike museet.

- Hun vil alltid tilbake hit når vi har vært her, sier mamma Stine og smiler.

- De har en stor fontene der hvor det kommer masse vann, og jeg tørr faktisk å gå helt inn til midten, forteller Jenny like før vi går inn på museet.

Skulpturparken blir betegnet som Skandinavias største for samtidskunst, og fontenen Jenny beskriver er et veldig populært element for de minste - men også for de voksne. Den heter "Veien til Stillhet" og er laget av Jeppe Hein.

Ikke gå glipp av Instagram-favoritten

Hvert år kommer nye skulpturer til parken. Nå er det i alt 39 skulpturer og fra og med 2009 er alle nyankomne skulpturer stedsspesifikke - altså skreddersydd til det stedet de er. Årets nye skulptur er Lynda Benglis’ «Face Off».

LEK I FONTENEN: Jenny vil alltid tilbake til Kistefos, og elsker denne fontenen. (Foto: Marthe Stenberg)

Ifølge informasjons- og medieansvarlig for museet, Lena J. Brune, er det spesielt én skulptur som går igjen på sosiale medier, Marc Quinn sin "All of Nature Flows Through Us".

- «Øyet» tror jeg må være vår mest fotograferte skulptur. Jeg tror det har med at man blir fascinert over at noe så storstilt, spektakulært og menneskeskapt står midt i naturen. Samtidig gir det rom for å tenke "hva er det", forteller hun.

Kistefos-Museet består i tillegg til skulpturparken av industrimuseum og en kunsthall. Årets utstilling er den polske kunstneren Wilhelm Sasnal, som har latt seg inspirerer av alt fra politikk, familien, gutterommet og sykkelen sin. Om et år vil også en spektakulær ny kunsthall over Randselva stå klar, tegnet av den internasjonalt kjente arkitekt BIG.

For de minste er det også en klatrepark og mange opplevelser i tresliperiet som kombinerer lek med læring, blant annet en hoppebinge som kalles «Hoppe i restavfallet».

- Det er viktig for oss å også legge til rette for at barnefamilier syns det er fint å komme hit, sier Brune.