Kragerø Resort for den aktive

På to hjul

Nordmenn er blitt et syklende folk. Det har Kragerø Resort tatt høyde for, og et sett med sykkel løyper med ulik vanskelighetsgrad er anlagt i området. Her er det muligheter både for den som søker krevende utfordringer på to hjul, og for store og små til å nyte sykkelturer gjennom skogkledde områder via glattskurte svaberg.

Om du ønsker å bruke sykkelen til å oppleve enda mer av Kragerøs vakre skjærgård enn de tilrettelagte løypene kan tilby, er det kort vei ned til fergekaia. Der kan du starte øyhopping med sykkel og besøke flere av skjærgårdens populære øyer.

Beach Club for alle

Kragerø Resorts Beach Club syder av aktivitet hele sommeren. Her møtes de dristige ved stupetårnet eller i klatreveggen, mens den solhungrige finner seg en solstol etter svømmeturen. Ved tennisbordet spiller et par godt voksne karer i intens konkurranse, mens en gjeng gutter og jenter spiller strandvolleyball.

Men klubben er også stedet for fest og kultur. I fjor deltok over 1000 gjester på det årlige Beach party. Det er god grunn til å tro at sommerens råeste Beach party med kjente artister 6. juli trekker enda flere.

For den som søker kulturopplevelser, åpner Kragerø Resort Beach Club scenen for Ina Wroldsen, en artist og låtskriver i verdensformat.

– Vi får også besøk av Vamp, et band som i møtet mellom lyrikk og musikk har truffet den norske folkesjelen, forteller Line.