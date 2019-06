Økonomien skal ikke holde deg unna gressmatta!

Fortum Markets

Når familiens minste ønsker å spille fotball betyr det forpliktelser for foreldrene.

Utstyr og medlemskontingent koster penger. Kioskvasker, pølsekoking, vaffelsteking og dopapirsalg – dugnadsarbeid som tar tid.

Fortum har gått inn som partner i all barnefotball i regi av NFF Østfold. Det gjelder alle fotballspillende barn fra syv til tolv år.

Avtalen som er inngått mellom strømleverandøren Fortum og Norges Fotballforbund (NFF) Østfold gjør at fotballforeldre kan bidra på en litt annen måte til økonomien i klubbene. Dette igjen vil bidra til at flere potensielt kan snøre på seg fotballskoene og innta gressmatta.

Begge aktørene er fornøyd med avtalen, som er gunstig for de to samarbeidspartnerne: Fortum får nye kunder og barneklubbene, i regi av NFF Østfold, får mulighet til å tjene gode penger til lagene.

Trener Tommy Sporsheim gleder seg over entusiasmen og fotballegenskapene til Filip Røymark Hermansen og Nikolai Saenger.

Kan bidra til at flere får spille fotball

– For hver kunde klubben leverer som ender i et abonnement hos Fortum får klubben 400 kroner. Hvis en klubb skaffer Fortum 100 kunder, utløser det 40 000 kroner. Det bør være realistisk. Dette er en svært god mulighet for begge parter, sier Øyvind Strøm, daglig leder i NFF Østfold.

Han legger til at klubbene kan rekruttere folk fra hele landet, og at kunden selv kan oppgi hvilken klubb de ønsker å støtte. Med andre ord kan farmor i Svolvær støtte Gressvik IF om hun ønsker det.

– Jeg tror Fortum har en god posisjon i våre lokalmiljøer. Selskapet og fotballklubbene har mange felles og på mange måter et felles verdigrunnlag, fortsetter Strøm.

Gressvik IFs gutter 12-lag er i full gang med treningen. Fotballen spilles ivrig mellom midtbane, back og senter. Det løpes, ropes, skytes og jubles når ballen endelig går i mål. Entusiasmen og engasjementet er det ingenting å si på ute på banen. Fellesskapet er sterkt og guttene trives sammen – både på og utenfor banen.

Trener Tommy Sporsheim sier at klubben alltid er interessert i nye inntektskilder som kan hjelpe, uten at det krever for mye av foreldrenes tid.

Men det koster med skikkelig utstyr og å dra på cuper. Derfor er det viktig å jobbe for å få ned kontingenten så flest mulig kan spille.

For å få ned medlemskontingenten har klubben selv gjort tiltak.

– Opp gjennom har det vært alt fra loddsalg og bøttelotteri til pakking for bedrifter. Nå har vi i stedet én stor dugnad årlig i form av en cup, hvor både foreldre og spillere må bidra. Det har minsket dugnadstimene og gir noe inntekt. Hos oss i Gressvik-klubben kan du som foreldre og redusere medlemsavgiften ved å ta kioskvakter og selge lodd, sier Sporsheim.

Målet er å få flere lagkamerater på gressmatta for Filip Røymark Hermansen og Nikolai Saenger. Trener Tommy Sporsheim synes avtalen mellom Fortum og NFF Østfold er en meget god løsning.

Alle monner drar

Blant de som er har bidratt til sønnens fotballklubb er Trond Hermansen.

– Vi har vært gjennom det meste av dugnadsarbeid, sier han og ler.

Hermansen legger til at de absolutt er positive til nye måter å bidra til at barna får spille på.

– Dette høres lovende ut for fotballen i Østfold, understreker han.

Trener Sporsheim nikker og er enig.

– Vårt motto er at vi skal ha flest mulig spillere lengst mulig, og at de blir best mulig. Økonomien skal ikke styre om du sparker fotball eller ikke. Derfor er alle inntekter som reduserer kostnaden for barna er veldig flott for oss, avslutter han.

Så blåser han i fløyta. Gutta samles rundt treneren for en gjennomgang av de nye øvelsene de skal i gang med.

Med den nye avtalen mellom Fortum og NFF Østfold kan de fortsette å spille fotball. Forhåpentlig kan de snart også nye lagkamerater velkommen også!