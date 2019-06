Kan bli storkommunens første ordfører: NY KOMMUNE – STERKERE FELLESSKAP

STERKERE FELLESSKAP

Jørgen Vik og Lillestrøm Arbeiderparti går i høst til valg med slagordet “sterkere fellesskap”. Det kan ha flere betydninger, blant annet sammenslåingen av tre sterke kommuner.

– Nå samler vi kreftene, og ved å bli store har vi noen fordeler. Vi blir den niende største kommunen i landet, og vi kommer derfor til å bli sett og lyttet til på en helt ny måte, sier Jørgen. Sammen med nummer to og tre på lista, Heidi Westbye Nyhus og Yngve Lofthus Teigen, gruppelederne fra Sørum AP og Fet AP, har de funnet fram til en god samarbeidsmodell.

– Vi jobber godt sammen innad i partiet med flinke folk fra de forskjellige lokallagene. Med sammenslåingen er det en stor fordel at vi kan tenke helhetlig for både byer og tettsteder. En av kjernesakene Lillestrøm Arbeiderparti jobber for, er gode tjenester nær der du bor. De vil blant annet innføre to barnehageopptak i året.

– Vi vil at barna skal få barnehageplass i nærheten av der de bor. Det samme gjelder jo for de eldre også. Vi vil jo at folk skal føle seg trygge der de bor og vite at de får hjelp når de trenger det. Denne omsorgen skal de få av flinke folk i hele, faste stillinger, sier Jørgen. De tre kommunene som blir til Lillestrøm har alle sterke tradisjoner for kultur og idrett, og dette er noe partiet ønsker å styrke ytterligere.

– Vi vil fortsette å øremerke penger til barn, unge, kultur og idrett. Det skal bygges flere anlegg, og idretten skal støttes, slik at alle barn får mulighet til å delta i aktiviteter, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener. Se for eksempel den flotte skateparken bak rådhuset i Lillestrøm. Det yrer av liv! Satsingen kultur og idrett må fortsette, sier Jørgen. – Vi må satse videre på det som lager fellesskap og glede i livet: Møteplassene, og at folk føler tilhørighet og stolthet over stedet de kommer fra.

EN VANLIG KAR

Da han meldte seg inn i AP for 14 år siden hadde han ingen bakgrunn fra politikken fra før. Ingen familiehistorie i partiet eller engasjement som ungdomspolitiker.

– Jeg er en vanlig kar fra Skjetten, en typisk lokalpolitiker som har tro på fellesskapet. Solidariteten og troen på det gode i mennesket er en helt grunnleggende del av den jeg er og ønsker å være, og er også en av grunnene til at jeg meldte meg inn i AP. Skulle han få ordførerjobben, er det en spennende tid som går Jørgen Vik i møte.

– Ordførerjobben er en stor og viktig rolle, særlig fordi det er så mye nytt nå. Det å styre etter verdier som fellesskap, tilhørighet og stolthet opplever jeg som veldig meningsfullt og viktig.