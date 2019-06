Jentene bak Grenlands kanskje flotteste interiørbutikk

Vokst med årene

NORD har siden de åpnet dørene for snart fire år siden vært innom flere lokaler i byen ettersom de med årene har vokst.

- Den gangen vi åpnet hadde vi et lite lokale i Rådhusgata i Skien, før vi etterhvert utvidet og flyttet til et større lokale ved torget og trivdes veldig godt der, forteller Maren.

- Men bygget skulle pusses opp og vi måtte flytte ut. Så når vi fikk tilbud om lokaler her på Arkaden ble vi veldig glad og følte at det var et riktig skritt å ta.

- Vi er blitt tatt ekstremt godt imot her og det er gøy å jobbe på et senter med så mange blide og positive mennesker, forteller Christine. Ikke minst er det morsomt å få være en del av alt som skjer her på Arkaden.

NORD-stilen

INSPIRERER: På NORD er ingenting tilfeldig. Maren og Christine er nøye med fargepaletter og bruker god tid på å lage inspirerende utstillinger i butikken.

Etter snart fire år har NORD bygget seg opp til å bli en sterk og god merkevare i byen, og kunder kommer stadig innom og forteller at de ønsker seg «NORD-stilen».

- Det er veldig gøy at kunder refererer til NORD-stilen, det betyr at vi har gjort noe riktig, forteller Maren og smiler.

Så hva er egentlig NORD-stilen?

- Det er hovedsakelig en blanding av nordiske merker. Vi prøver å ta inn merker ikke alle har sett før, slik at vi kan inspirere til en unik stil. Samtidig som vi også har noen av de mer kommersielle merkene såklart, forteller Maren.

- Vi har merker som Cooee Design, Marimekko, House Doctor, Korridor Design, Bloomingville og mye mer, legger Christine til.

NORD inspirerer ikke bare til et finere hjem med sine flotte utstillinger i butikken, de gjør også boligstyling på forespørsel fra kunder.

- Tidligere hadde vi ikke så mye tid til å gjøre boligstyling, men nå som vi endelig har fått ansatt et par ekstrahjelper kan vi ta på oss noen oppdrag på forespørsel, forteller Christine.

- Vi hjelper også mange kunder med fargeprøver i butikken, forteller Maren. Vi kjenner hele fargekartet til Jotun og hjelper gjerne kunder med å finne interiør som passer til fargene i hjemmet deres, avslutter hun.

NORD sine topp 3 interiørtips!



INSTAGRAM: NORD bruker instagram som en inspirasjons- og salgskanal for kundene sine, og er flinke til å legge ut daglige inspirasjons-poster. På instagram heter de @nord.store.

Helt til slutt har vi vært så heldig å få tre av NORD sine beste interiørtips.

1. Om du ønsker å gjøre endringer i et rom kan du gjerne ta utgangspunkt i noe du er glad i. For eksempel et maleri eller et gulvteppe, for så å bygge farger og interiør rundt dette.

2. Finn din fargepalett. Ikke kast deg på alle trender, men velg en fargepalett du kan være fornøyd med over tid, enten det er livlige farger eller nedtonede naturtoner.

3. Lag stilleben. Det skaper stemning om du lager små utstillinger av noen fine ting som harmonerer. Velg gjerne tre ting i ulik størrelse og høyde, som for eksempel en vase og lysestaker på et bord, i en vinduskarm etc.

