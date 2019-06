Islandsk fyrverkeri med lidenskap for norske hager

-Visste du at mint kommer med mange forskjellige smaker, som sjokolade og grapefrukt? Og den mest populære blomsten i fjor var slyng Pelargonia?

Lilja Marteinsdottir, butikksjef ved Lier Planteland, slår ut med armene i det hun går forbi fargerike reoler med blomster og spiselige planter. Over henne henger amplene på rekke og rad i taket, og det dufter som den nydeligste sommerdag inne i den grønne oasen på Lierstranda.

Lilja Marteinsdottir viser vei inn i blomsteroasen der det bugner av egenproduserte blomster fra eget gartneri.

-Grønnsaker og matplanter er veldig populært nå. Før dyrket vi dette i kjøkkenhager, men nå planter vi grønnsaker og krydder i potter, i kasser, i store hager eller på den minste balkongen. Trenden er å dyrke mer selv. Nå har vi over 40 ulike tomatplanter fordi det er så populært, sier Lilja med karakteristisk islandsk aksent. Hun viser vei rundt på anlegget, som er hele 3000 kvm med planter, eget gartneri og alt til uterommet samlet på ett sted. Og det er her du finner den sprudlende, kunnskapsrike og engasjerte butikksjefen få har sett maken til.

Opptatt av blomster og farger

Lilja kom til Norge for åtte år siden og har store deler av livet jobbet med planter og blomster. Hun begynte å jobbe i gartneri allerede som 14-åring. Lidenskapen for blomster fikk hun allerede som liten jente. Da hos oldemoren, som dyrket både roser og grønnsaker.

- Oldemor hadde to drivhus, ett med bare roser og et med Georginer, samt at hun dyrket gulrøtter i store kasser. Jeg husker hver eneste blomst den dag i dag. Oldemor solgte gulrøttene og la pengene i en blå boks. Hvert tredje år reiste hun til Gran Canaria for pengene. Den blå boksen har jeg i dag, sier hun med et smil.

Lilja fortsatte på den grønne bølgen som voksen; gikk gartnerskole på Island og tok blomsterdekorator i Danmark i 2005. Hun tok også stylistfag som kveldsskole. Ikke for å bli personlig stylist, men for å lære hvordan farger fungerer sammen. Det er masse teknikk, som kommer godt med for å skape et godt uterom. Denne kunnskapen benyttes flittig i dag.

-Her kaller de meg «2-millimeteren», ler hun og forklarer; Jeg er nøye på hvordan produktene settes frem - at de står på lik avstand fra hverandre. Jeg er også veldig opptatt av farger og hvordan blomstene er utstilt. Det handler om å skape en balanse, sier hun med glimt i øyet. Det er ikke uten grunn at så mange gir komplimenter for den flotte butikkutstillingen du finner ved Lier Planteland.

Lilja Marteinsdottir kjenner hver plante ved Lier Planteland. Her viser hun det store utvalget av krydderplanter, som har blitt så populært de siste årene.

Skulle kjøpe blomster - fikk jobb

Det er helt tilfeldig at Lilja i dag er butikksjef. Hun emigrerte til Norge etter finanskrisen som traff Island hardt.

- Det var tøffe tider og veldig negativ stemning. Jeg har alltid drømt om å bo utenlands. Norge var aldri det landet jeg skulle flytte til, men slik ble det, sier hun og ler. Et tilfeldig besøk ved Lier Planteland for fire år siden førte til jobb, og for to år siden ble hun butikksjef.

- Egentlig skulle jeg bare kjøpe blomster, men møtte eieren. Han ville ha meg til å jobbe. Jeg liker utfordringer og takket ja, forteller hun. Som butikksjef ved Lier Planteland tar hun bestillinger, snakker med kunder, setter sammen utstillinger og reiser på messer.

-Her får jeg masse ansvar og selvstendighet til å ta gode valg for butikken. Til enhver tid har jeg butikken i hodet. Det er litt som tetris. Hvor skal ting plasseres? Hvordan kan jeg skape de beste butikkutstillingene, sier hun. Den erfarne damen fra Island kjenner hver krik og krok, hver plante, hver potte og hva som skal til å for å skape et fantastisk hagerom.

Det bugner av farger i butikken til Lier Planteland. Her får du alt du trenger til uterommet.

En arbeidsplass der folk trives

Men det aller beste med jobben er de gode kollegene.

I alt er det 29 ansatte i sommersesongen. De er i seg selv et fargerikt fellesskap. De som jobber her kommer fra Norge, Island, Danmark, Latvia, Polen, Bosnia, og Tyrkia, for å nevne noen.

Og som butikksjef er hun opptatt av at alle skal trives. Det er viktig å gi ros.

-Jeg krever mye av de ansatte, men det er viktig at de trives. Jeg må finne hva de er gode på og la de dyrke dette. Vi må være et team. Du får ikke til en scoring om ikke alle føler seg bra, understreker hun.

Egenproduserte planter fra eget gartneri

I disse dager er det høyt tempo. Kundene ruller inn og lar seg begeistre av den grønne oasen på Lierstranda. Det er høytid og folk i Drammen og omegn skal ha hagen på stell.

Gartneriet produsere planter og blomster med omhu, som har kort vei til kunden. Tusenvis av ulike sorter finner veien til lokale hager. Sesongen varer fra midten av mars til ut oktober, men det største trykket er fra 20. april til 20. juni. Og i denne bransjen er de ekstremt væravhengig.

- Jeg sjekker sikkert værmeldingen 15 ganger om dagen. Er det fint vær i Norge, så handler vi blomster. Når det regner drar folk utenlands og bruker mindre tid på hagen, forteller hun.

Ved Lier Planteland har de eget gartneri. Her dyrkes planter og blomster med omhu for å gi kundene best mulig forutsetning for å lykkes i hagen.

Lettstelte og organiske trender

Miljøperspektivet har vokst seg stort de siste årene. Det merker de på etterspørselen ved Lier Planteland.

- Vi skal leve mer organisk i dag. Vi skal redde biene når vi velger planter. Vi skal dyrke grønnsaker. Vi skal bo mindre, men mer grønt. I år har vi kjøpt inn resirkulerte potter. Vi ser også at bambus-møbler er i ferd med å bli en trend, sier Lilja.

Det aller nyeste som dukker opp i norske uterom i disse dager er vannplanter. Rett og slett planter som lever i vann. Og i takt med tiden som jager avgårde, ønsker folk det så enkelt som mulig.

-En hage krever tålmodighet. Det har ikke ikke mange tid til i dag. Folk vil helst ha alt«readymade» - også planter og blomster. Og da tilpasser vi oss det. Vi selger mer robuste planter som klarer seg selv, forteller hun.

Et av hennes mange tips for lettstelte planter er Pelargonia Zonale, som tåler litt tørke og fås i mange farger. I tillegg har slyng Pelargonia fått en enorm opptur de siste årene.

-I fjor var disse helt utsolgt i hele Norge. Jeg tror den blir like populær denne sesongen, så denne har vi produsert mer av i år. Vi er en av få som produserer selv i Norge og tilbyr kortreiste planter, sier Lilja.

Og trenger du flere tips, er det bare å ta turen til Lier Planteland. Her har de kunnskap og kan hjelpe deg å finne plantene som passer til ditt bruk, om du er hobbygartner eller nybegynner i hagen. Og det beste er, du finner alt du trenger til en grønnere tilværelse - for både ute -og innerom.

Lier Planteland har også et stort uteområde som byr på kortreiste blomster og planter fra eget gartneri, samt busker og trær som tåler det norske klimaet.

