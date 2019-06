I andre enden av røret sitter et menneske: – Det hender folk glemmer det

– Taxi, hva kan jeg hjelpe deg med?

Anja Dragvold (36) sitter innerst i kroken ved vinduet med headsettet over hodet. Hun er fra rett utenfor Harstad, kaller seg klimaflyktning, og fra sitt lille hjørne har hun besvart telefonen på Taxisentralen i over fire år.

Sammen med gode kollegaer som jobber skiftordning sitter de i et rom med 7 kontorplasser, alle adskilt med en skillevegg. De fire jentene som er der denne onsdags formiddagen sitter alle foran datamaskinene sine med headsettene på hodet. Det ringer i telefonene, det tikker når det kommer inn en tur, det prates - men det oppleves ikke støyete.

– Vi er til sammen 18 ansatte på sentralbordet. Det er litt artig, for vi som sitter her har alle forskjellige måter å besvare telefonen på. Vi legger nok til oss forskjellige vaner når vi snakker så mye i telefonen, smiler hun.

SE VIDEO FRA SENTRALBORDET ØVERST I ARTIKKELEN

Mange ringer for å ha noen å prate med

Men kundene som ringer Taxisentralen har også veldig ulike vaner når det kommer til å snakke med en stemme i røret. Ikke alle ringer for å bestille taxi en gang.

– Nei, mange telefoner dreier seg faktisk om veldig mye annet. Vi opplever at enkelte har et behov for å snakke med noen, og den noen kan i enkelte tilfeller bli oss. Det gjelder for oss å besvare hver enkelt telefon med tålmodighet og forståelse, slik yter vi god service og er behjelpelige med det vi kan.

GODE KOLLEGAER: I fire år har Anja og Sylvia jobbet sammen på sentralbordet til Taxisentralen. De trives godt i jobben og setter pris på gode kollegaer. – De er særlig gode å ha om man har hatt en kunde på telefonen som ikke har vært spesielt hyggelig.

– Hender det at det oppstår misforståelser på telefonen?

Anja drar på smilebåndet, lener seg bakover i stolen og henvender seg til kollegaen bak skilleveggen. De ler.

– En gang ringte det inn en person som skulle bestille taxi for å frakte noen kartonger til postkontoret. Kollegaen min oppfattet det som om personen skulle sende kattunger i posten og ble bekymret for om det i det hele tatt var lov. Men misforståelsen ble raskt oppklart, og både kunden og sentralbordoperatøren fikk seg en god latter, ler Anja.

Gjør taxibestillingen enklere - last ned svippr-appen her!

– Jeg håper at jeg utgjør en forskjell for noen

Anja sin jobb på sentralbordet skiller seg noe fra kollegaene sin jobb. Hun jobber hver dag fra 07 til 15 med ansvar for alt av skolekjøring blant annet. Hun har daglig kontakt med både taxisjåfører, skoler og foresatte. På starten av skoleåret legges det alltid en plan for hver enkelt elev, men det skjer stadig endringer underveis.

– Vi kjører mellom 250 og 300 barn til og fra skole og barnehage daglig i Fredrikstad og Sarpsborg. Det er barn med spesielle behov - det kan bety alt fra lang skolevei til rullestolbrukere. Mange har også en fast sjåfør, og det betyr nok mye for barna.

Det virker som om folk glemmer at vi som sitter i andre enden faktisk er mennesker. Mennesker med følelser.

Anja forteller at taxisjåføren og barna ofte får veldig god kontakt, og de utvikler ofte en helt spesiell måte å kommunisere på siden mange av barna ikke har språk. For å bedre forstå hvilke behov de enkelte barna har, har også Anja vært ute på noen skoler og møtt flere av barna.

– Det er godt å få et ansikt på et navn, og det er veldig fint når taxisjåføren ringer inn om noe mens barnet sitter i bilen sammen med dem. Da hender det ofte jeg hører både musikk og sang fra bilen, smiler Anja og legger til:

– Det er nettopp denne daglige kontakten med barn og foresatte som gjør jobben givende for meg. Jeg håper at jeg gjør hverdagen enklere for noen og utgjør en forskjell i noens liv.

SE VIDEO ØVERST I ARTIKKELEN

Kan være utfordrende å være stemmen i røret

Vi har nok alle vært der. Den dagen hvor vi kanskje har hatt en dårlig opplevelse, og frustrasjonen går utover en helt uskyldig stemme i den andre enden av tråden. En stemme som gjør så godt hun eller han kan for å gjøre hverdagen enklere for oss.

Å UTGJØRE EN FORSKJELL: Anja jobber mest med skoleskyssordningen til Taxisentralen. Hun er i daglig kontakt med både sjåfører, skoler og foresatte og har også truffet noen av barna som er en del av ordningen. Hun håper hun utgjør en forskjelle for noen i jobben sin.

– Det er veldig enkelt å tømme frustrasjonen over på noen man ikke ser. Jeg er en stemme i røret og har en jobb som mange ser ned på, i likhet med kassadamer og renholdere. Det virker som om folk glemmer at vi som sitter i andre enden faktisk er mennesker. Mennesker med følelser. Og de glemmer også at om vi ikke er her, da blir ikke jobben gjort!

Men selv om noen velger å ta frustrasjonen utover Anja og de andre på sentralbordet, er det også mange som viser takknemlighet.

– De fleste er veldig fornøyde med både oss og taxisjåførene. Vi får ofte høre at kunden ikke hadde klart seg uten oss. En dag før jul et år kom også en av skoleelevene innom her med en julegave til meg, det var rørende, forteller Anja og smiler ved tanken på det.

– Hva bør vi som ringer inn tenke mer over?

– Jeg tror at vi alle bør lære oss å uttrykke vår takknemlighet oftere. Når vi er fornøyd med noe er det ingenting i veien for å si takk. Det øver også jeg på.

Har du spørsmål angående taxi - kontakt oss her.

Godt miljø og gode kollegaer

Sylvia Johansen (38) har jobbet på Taxisentralen i 14 år. Hun setter stor pris på jobben sin og de gode kollegaene hun har der.

MENNESKEKJENNERE: I løpet av en dag snakker damene på sentralbordet med mange forskjellige mennesker. De blir etterhvert gode menneskekjennere og lærer seg å tilpasse seg til hver enkelt telefon.

– Det her blir jo som mitt andre hjem, ler hun og legger til:

– Og det er jo hyggelig å kunne hjelpe folk som ringer inn og som tydelig trenger oss.

Tidligere denne onsdagen fikk Sylvia en telefon fra Vy om et tog på vei til Gøteborg som fikk stans i Halden. Da var det noen hektiske minutter på sentralbordet hvor alle bidro for å sende nok biler i retning Halden.

– Han var veldig fornøyd og takknemlig etterpå han fra Vy. Det føles godt å kunne hjelpe!