Husets helsejournal

- Som forbrukere er vi ofte sløve. Skal du kjøpe en bruktbil, så har du den på NAF-test, sparker i dekkene og sjekker alt mulig. Men en bolig? Den kjøper du over natta fordi det var fin farge på stua. Uten å ha satt deg inn i noe som helst. Som kjøper har du undersøkelsesplikt, og som selger har du opplysningsplikt. Så hvis du får opplyst at badet er pusset opp i ‘94 av ufaglærte og du overser det, da får du ikke igjen for det hvis du oppdager feil og mangler etterpå.

Hamdullah Adrimzay, elektriker

Alle dokumenter på ett sted

Ordene kommer fra en engasjert Frank Gabrielsen, serviceleder ved Haaland VVS. Han er opptatt av at ting skal være på stell, og av å fortelle folk hvor viktig det er å ha dokumentasjonen i orden den dagen du sitter med et ødelagt bad eller et kjøkkengulv som må byttes på grunn av lekkasje.

Alle som eier bolig har en boligmappe, og du kan finne din ved å gå på boligmappa.no og logge deg inn med bank-ID. Boligmappa følger gårds- og bruksnummer, og når du kjøper et hus får du med boligmappa til det huset. Her kan man legge inn alt av dokumentasjon på arbeid som er utført. Alt fra sjekklister, kvitteringer, datablad på varer som er benyttet under oppussing, bilder av rørarbeid i vegger og gulv, til fargekoder som kan brukes ved senere oppmaling av huset. Mappa er oversiktlig organisert med faner og linker, men du kan også lage mapper selv og organisere slik du ønsker, f.eks. sortere på de forskjellige rommene.

Magnus Høgås, rørlegger

Finn seriøse fagfolk

I boligmappa kan du også søke etter håndverkere innenfor mange forskjellige kategorier som for eksempel elektriker, rørlegger og snekker. Da finner du kontaktinfo og et kart som viser hvor håndverkeren holder til. Boligmappa setter krav til kompetanse, økonomi og selskapsform slik at du kan være trygg på at de som er representert der er seriøse bedrifter. Bedriftene betaler for å være representert i boligmappa, men den er helt gratis for forbrukeren. Alt dette er nyttig for deg selv, ikke minst i en forsikringssak men også når boligen skal selges.

- Hvis du ikke kan dokumentere ovenfor takstmann eller den som lager tilstandsrapporten at badet er pusset opp av fagfolk, så får du dårlig gradering på rapporten. Du får heller ikke noen verdiøkning i taksten selv om du har brukt 300.000 på oppussingen, sier Frank.

Håkon Gaup Remmen, rørlegger

Ikke gjør det selv

Med stadig strengere krav til dokumentasjon på arbeid utført av fagfolk og den nye avhendingsloven som Stortinget vedtok 16. mai, er det kanskje ikke lenger så kult med “gjør-det-selv”-løsninger. De fleste vil gjerne spare tid og penger, men det er lettere sagt enn gjort dersom du skal pusse opp et bad. På Haaland Bademiljø har du ett kontaktpunkt å forholde deg til mens de koordinerer alt som trengs av håndverkere innen de forskjellige fagfeltene.

Når du kommer hjem klokka ti om kvelden, skal du da begynne med oppussingen? Hvem har tid til det?

- Det har blitt slik at i en familie så har man ofte krevende jobber, lange dager og en fritid fylt opp med aktiviteter. Når du kommer hjem klokka ti om kvelden, skal du da begynne med oppussingen? Hvem har tid til det? Helst skal man jo ha et familieliv også etter at badet er ferdig, og om du skal gjøre det selv tar det ofte tre måneder. Og det er jo ikke så veldig lenge du gidder å gå på potte og dusje hos naboen, ler Frank og legger til at når det gjelder oppussing av bad så er det ikke mye av arbeidet han vil slippe kunden til på selv.

Haaland Bademiljø

- Mange spør om de kan ta rivinga selv. Det kan vi godt la dem gjøre. Men økonomisk utgjør det lite i den totale sammenhengen, og også der bør man vite hva man gjør. Det er jo ikke så kult hvis håndverkeren kommer og forteller deg; dette skulle du jo ikke rive. Og så går vinninga opp i spinninga fordi vi må bygge opp igjen en halv vegg. Dessuten tar vi med oss søppelet og kaster det, istedet for at det blir liggende i innkjørsla di eller stående i garasjen i et halvt år, sier Frank med glimt i øyet og mye erfaring liggende bak.

Haaland Bademiljø

Den følelsen

Haaland Bademiljø bruker i snitt fire uker på et bad. Det kan virke lenge når rørleggeren bærer toalettet ut på dag èn, men når det er ferdig så vet du at alt er gjort etter forskriftene, det er dokumentert og lagt inn i boligmappa di og du kan bare lene deg tilbake i badekaret og slappe av. Den følelsen er gull verdt, og man vil gjerne dele den.

- Hvor spent er man ikke når folk kommer på besøk etter at badet er ferdig? Da sitter man jo bare og venter på at noen må på do. - Velkommen, vil dere se på badet?