Hun tok karrieren i egne hender!

Osteopat Karoline Bye-Johnsen

Hun har alltid vært lidenskapelig opptatt av idrett, og begynte å spille håndball allerede som seksåring. Et stykke inn i tenårene begynte hun å merke det på kroppen i form av blant annet nakkesmerter og hodepine.

De mange skadene hun pådro seg gjorde at Karoline Bye-Johnsen bestemte seg for å ta problemene i egne hender – bokstavelig talt.

– Jeg gikk til mange terapeuter og prøvde mange ulike behandlingsformer. Det var først etter at jeg begynte å gå til en osteopat at jeg fant en behandling som fungerte for meg. Det inspirerte meg til å ville gjøre det samme, sier Karoline Bye-Johnsen.

Da hun var 21 la hun håndballkarrieren på hylla, slik at hun kunne fokusere på det som skulle bli hennes levevei. Fire år senere, sommeren 2017, gikk hun ut av Høyskolen Kristiania med en bachelorgrad i osteopati.

Siden har 28-åringen fra Vestby jobbet som osteopat i Son, der hun tar imot mennesker med alle typer plager.

– I tillegg til at ble interessert i faget som følge av egen skader, har jeg alltid syntes det har vært veldig givende å hjelpe andre mennesker. Pasienter jeg møter i hverdagen er i alle aldre, med ulike tilstander eller diagnoser. Det kan være alt fra idrettsskader og hodepine til smerter i rygg og nakke, forteller Bye-Johnsen.

Osteopati er en manuell behandlingsform der terapeuten bruker hendene aktivt ved å massere, trykke eller tøye i ulike varianter for å stimulere nervesystemet. Målet er finne årsaken til pasientens smerter eller plager, heller enn behandling av symptomene, for at personen skal blir raskest mulig frisk.

– Det er ikke alltid det hjelper å bare behandle symptomene der smertene oppstår, fordi det ikke nødvendigvis er der smertene kommer fra, påpeker Bye-Johnsen.

Hun mener at det som skiller osteopaten fra andre terapeuter som blant andre kiropraktor og naprapat, er at osteopaten jobber med hele kroppen – fra muskulatur og nervesystem til mage og tarm.

– Som osteopat gir jeg også gode råd om hva du selv kan gjøre hjemme for å bidra til en raskere effekt av behandlingen. I forkant tar jeg også nevrologiske tester og undersøkelser for å utelukke alvorlig sykdom. Finner jeg noe på disse testene, henviser jeg til lege eller spesialist for en annen vurdering, sier Bye-Johnsen.

Osteopaten har fokus på å finne årsaken til pasientens smerter eller plager heller enn å behandle symptomene.

Fra rugby til rakettforskning

Karoline Bye-Johnsen én av tre terapeuter i Norge som tilbyr behandlingsformen InterX, som faktisk ble utviklet av den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.

– Konseptet ble utviklet med tanke på at astronautene skulle ha muligheten til å behandle seg selv på en rask og effektiv måte dersom de skulle få plager mens de var ute i verdensrommet, forteller Bye-Johnsen.

Selv om InterX er relativt ny på det norske markedet, har behandlingsformen eksistert på verdensbasis i godt over 15 år, med mye god dokumentasjon. Metoden er blant annet hyppig brukt for å behandle idrettsskader innen grener som rugby, alpint og ishockey.

– Behandlingsformen er stor både i USA og flere europeiske land, og brukes av både på alt fra offentlige sykehus til store idrettslag. Den benyttes også i forbindelse med rehabilitering for raskere å komme tilbake etter skade, forteller Bye-Johnsen.

InterX er et såkalt nevrostimulerende apparat, der det settes elektroder på huden som kommuniserer direkte med nervesystemet. Dette gjør det mulig å behandle spesifikke hudområder hvor nerveender viser respons på skade eller smerte, slik at stimuleringen leveres nøyaktig der hvor kroppen trenger den.

– InterX hjelper mot både kroniske og akutte plager. Den er også fin mot betennelser, fordi den demper de betente områdene og gir bedre blodsirkulasjon, forteller Bye-Johnsen.

Behandlingsformen InterX fungerer ikke bare for amerikanske idrettsstjerner og astronauter. Den kan også brukes med godt resultat dersom du for eksempel har hatt prolaps og sliter med nedsatt førlighet eller benfunksjon.

– En av mine pasienter våknet opp lam i det ene benet etter en prolapsoperasjon. Etter den andre operasjon fikk han tilbake funksjonen, men benet var fortsatt numment og bevegelsen var dårlig. Han har nå har gått til meg 6-7 ganger, og fått tilbake førligheten i øvre del av leggen og kan bevege flere av tærne, forteller Bye-Johnsen.

Hun forteller at hun stort sett har hatt positive tilbakemeldinger på Inter X som terapiform, der mange har slitt med plager i lang tid og aldri helt har funnet ut av problemet.

– Det er mange som sier at de føler seg mye bedre etter hver behandlingstime. For meg som osteopat er det veldig givende å se at pasientene opplever gradvis bedring fra gang til gang, sier Bye-Johnsen.

InterX er en behandlingsform som kan vise til gode resultater, og benyttes blant annet av amerikanske toppidrettsutøvere.

"Motion is lotion!"

Selv om osteopaten tidligere har stått litt i skyggen av terapeuter som fysioterapeut, kiropraktor og naprapat, opplever Bye-Johnsen at stadig flere av fått øyene opp for behandlingsformen. Blant annet er det mange med kroniske smerter som har prøvd "alt" og ikke har funnet noe som fungerer.

– Selv om veldig mange er fornøyde, er det selvfølgelig ikke alle du kan hjelpe. Det er også veldig individuelt hvordan folk reagerer på behandlingen. Noen blir raskt friske, for andre tar det mer tid. For andre igjen er kanskje ikke osteopati det rette. Det handler om å finne den behandlingsformen som passer for deg, mener Bye-Johnsen.

Som terapeut ønsker hun å hjelpe så mange som mulig til en hverdag med mindre smerte med så normal funksjon som mulig. Målet er å kunne hjelpe alle som trenger det, uansett hvilke plager det gjelder. Alle er velkomne, enten det er en ny skade eller en smerte eller en tilstand som har pågått en stund.

– Selv om det er flest pasienter som har mer eller mindre kroniske ryggsmerter og hodepine, er det også mange som kommer med akutte plager, for eksempel hvis de har tråkket over. Jeg har også et samarbeid med Vestby Håndballklubb om idrettsrelaterte plager, forteller Bye-Johnsen.

I disse ferietider er det mange som ser frem til rolige dager med avslapning og familieliv. Likevel er det mange som har bygget opp et høyt stressnivå i forkant. Når de endelig tar ferie, kan disse spenningene "sette" seg og før til låsning i nakke og rygg.

Osteopat Karoline Bye-Johnsen har medisinen på hva du selv kan gjøre for å forhindre dette. Hun sikter til et ordtak de hadde på osteopatutdanningen, som sier "motion is lotion".

– Selv om føler deg stiv og har smerter, er bevegelse faktisk den beste medisinen. Bevegelse smører musklene, får i gang systemet og holder kroppen i gang. Får du vondt, ikke sett deg ned og vær passiv! Innenfor rimelighetens smertegrense kan du gjøre stort sett hva du vil, oppfordrer den unge osteopaten.

Hva er osteopati? Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel- og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert – og egner seg for pasienter i alle aldre. Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for. Dersom du velger å gå til en av våre registrerte medlemmer (Osteopat MNOF), så vil du møte en godt utdannet og faglig oppdatert osteopat. Medlemmene er også forpliktet til våre yrkesetiske retningslinjer. Kilde: Norsk Osteopatforbund