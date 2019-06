Hos REMA 1000 Olsrød Park er det matglede som står i fokus

Matglede i fokus

Elisabeth Halvorsen er utdannet lærer innen helse- og ernæring og jobbet mange år som heimkunnskapslærer. Det ble det derimot slutt på når mannen hennes tok over REMA 1000 Olsrød Park.

- Når jeg fikk vite at Olav skulle ta over bestemte jeg meg for å si jeg opp jobben og flytte skolekjøkkenet inn i butikken, forteller hun og kikker på mannen sin.

- Ja, jeg ble litt stressa med en gang, men det har gått over all forventing. Elisabeth har virkelig gitt butikken noe ekstra, forteller kjøpmannen.

For Elisabeth er matglede viktig og hun brenner for å kunne gi kundene inspirasjon til matlaging. Det trenger ikke være vanskelig og hun forteller at det viktigste er all den gleden maten bringer med seg.

- Det er mye som skal gjøres i en så stor butikk, men jeg prøver alltid å få laget mat i butikken hvert fall tre ganger i uka, forteller hun. Jeg står der først og fremst for å spre matglede og inspirasjon til kundene, ikke for å selge eller presse produkter på dem. De kommer selv bort om de er interessert.

- Vi er begge to opptatt av å spre god stemning i butikken vår og bidra til en god handleopplevelse, legger Olav til.

- Vi er et stort TEAM

Selv om de er en familiebedrift er ikke Olav sen med å poengtere at de ansatte også er en stor del av suksessen til butikken.

- Vi får veldig mye skryt av de ansatte her, og det er virkelig fortjent, de er utrolig flinke alle sammen. Vi hadde ikke vært der vi er i dag om det ikke hadde vært for deres gode innsats, forteller kjøpmannen.

- Vi er et stort TEAM alle som jobber her, og vi gjør hverandre gode, legger han til.

REMA 1000 ønsker at kjøpmennene skal være den lokale matbutikken for menneskene i nærmiljøet, og det føler kjøpmann Olav og kona Elisabeth at de har fått til ved Olsrød Park.

- Jeg føler vi har blitt den lokale butikken, og et sted folk drar innom ikke bare for handelen sin skyld, men også for menneskene som jobber her, forteller Elisabeth.