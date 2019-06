Holder motoren i gang hele båtsesongen

Marine Montering AS

Da Chris André Østergren i 2017 fikk muligheten til å gjøre det han alltid hadde drømt om, var det bare å hoppe i det.

– Jeg hadde jobbet i Marine Montering noen år, da jeg fikk et tilbud jeg ikke kunne si nei til. Daværende eier Per Arne Theodorsen skulle pensjonere seg, og mente jeg var rett mann til å overta, sier Østergren.

Han er utdannet bygningsingeniør, men har alltid hatt en lidenskapelig interesse for båt og motor. Da han var ferdig med på ingeniørhøgskolen ble han tilbudt jobb i byggebransjen i Oslo. Men for den båtglade Stavern-gutten fristet det mer med en jobb i båtbransjen – selv om det var i Larvik.

– Jeg har alltid drømt å jobbe med båt. Det var en viktig del av oppveksten min i Stavern, og det er det fortsatt. For meg er det veldig givende å bo og jobbe der jeg aller mest føler meg hjemme, sier han.

Marine Montering har ikke eksistert som firma i mer enn drøyt 10 år, men tidligere eieren Per Arne Theodorsen har vært i bransjen hele livet. Det gir en ekstra trygghet for den nye eieren.

– Jeg kunne ikke hatt en bedre læremester! Nå har jeg drevet Marine Montering i drøyt halvannet år, og stortrives, forteller Østergren.

Bedriften han eier og leder har spesialisert seg på montering av motor og klargjøring av nye båter for forhandlere. Blant annet har de kontrakt med to av landets største båtimportører – Brunswick og Erling Sande.

De har spesialisert seg på kvalitetsmotorer fra ledende produsenter som Mercury og Suzuki, men jobber også andre merker.

– Brunswick er vår største kunde. Så godt som alle båtene av typen Quicksilver blir rigget og klargjort hos oss i Larvik. For Erling Sande jobber vi blant annet mye med Barracuda, forteller Østergren.

Jan-Erik Korneliussen i full gang med å montere en lanterne på en Brig.

Klar, ferdig, kjør!

Men den båten som kanskje er aller mest populær akkurat nå, er typen Brig fra Brunswick. Dette er en rib-båt som siden lanseringen i fjor allerede har rukket å bli veldig populær. Østergren er tydelig på hvorfor.

– En Brig kan brukes til alt mulig, enten du skal ut på badetur eller drive med vannsport. Båten er veldig populær blant hytteeiere i distriktet, sier Østergren.

Ellers jobber de med alle typer store og små fritidsbåter som passer til enhver bruk. Østergren mener det er viktig å tenke på hva du skal bruke båten til og hvor mye du skal bruke den, før du eventuelt går til innkjøp.

– Det er mange som absolutt skal ha båt, men som bare bruker den noen få timer i året. Andre bruker den flere hundre timer i året. Spranget er stort, sier Østergren.

Uansett om båten er liten eller stor, tar Marine Montering gjerne ansvar for klargjøringen for forhandleren. Ved sitt store verksted på Hegdal har gode fasiliter for det som trengs for å gjøre jobben skikkelig.

– Vi tilbyr alt fra stoffing av bunnen utvendig til montering av motor og alt annet utstyr. Det kan være alt fra ankervinsjer og thrustere til stereoanlegg, lys og andre instrumenter. Vi støper også tunneller for thrustere, forteller Østergren.

Deretter blir båtene testet, klargjort og pakket for utkjøring til forhandlere. Marine Montering leverer over hele Norge – fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

– Verkstedet vårt er spesialtilpasset for vår virksomhet. Forhandlerne velger på bruke oss, fordi de hverken har utstyret og fasilitetene til å gjøre det selv, påpeker Østergren.

Julio Tiguino Foster sprayer bunnstoff på båtene med laserpresisjon.

Kvalitet av beste merke

Marine Montering ønsker å gjøre prosessen mest mulig effektiv for forhandlerne, noe som igjen bidrar til enda mer fornøyde båtkjøpere. Fra Østergren og kollegene får båtene inn til verkstedet på Hegdal, tar det kun få dager før den er sendt tilbake til forhandleren.

– Ved å overlate hele klargjøringen til oss, kan de i stedet konsentrere seg om å selge båt. I tillegg slipper kunden som har bestilt båt å vente unødvendig etter at handelen er gjennomført, sier Østergren.

For Marine Montering er kvalitet og effektivitet i alle ledd alfa og omega i hverdagen.

– Vi er en av få i distriktet som driver med stoffing. Fordi vi bruker produkter med kort tørketid, rekker vi både å grunne og stoffe båten samme dag. Det gir oss enda bedre leveringsdyktighet, sier Østergren.

Han vil oppfordre båtforhandlere som ønsker å overlate montering og klargjøring av båtene sine til å ta kontakt.

– Vi har stor kapasitet, og ta gjerne flere andre merker enn de vi allerede har. Vi har lang erfaring med alle typer båter og størrelser, enten det 10 eller 32 fot.

De tilbyr også vinteropplag for private båteiere, og klargjør båten din for sesongen.

– Mange vil gjerne ha ting fiks ferdig til båtsesongen med motorservice, polering og annet vedlikehold. Vi tar den også opp igjen etter sommeren når de ikke skal bruke den mer, forteller Østergren.

Det er viktig å være på riktig kurs i skjærgården. Geir Østergren har løsningen for navigasjonsutstyret.