Herligste stedet på Hvaler!

– Vi har en lang tradisjon med leirvirksomhet og generell hygge. Hos oss er alle velkomne. Mange tror at vi ikke tar imot ikke-kristne, men hos oss spiller religion ingen rolle. Vi tilpasser oss våre gjester, både når det gjelder arrangement og mat, sier bestyrer Helge Lilleheier.

Normisjon region Østfold

Hver eneste sommer kommer ivrige og spente barn og ungdom til Sauevika Leirsted for å tilbringe noen spennende dager, eller uker, her.

Sauevika ligger vakkert til ytterst i Skjelsbosund. Alt er tilrettelagt for innholdsrike og flotte leirdager.

Her er det strand og brygge med gode bademuligheter. Det er også fine utearealer for strandvolleyball, fotballbane, tråbiler og noen lekeapparater. Den store utepeisen gir mulighet til grillhygge. Kanoer er også på plass slik at deltagerne kan utforske den vakre skjærgården. En båt sørger for litt mer fartsfylte aktiviteter som vannski og tubing.

Helge har også kontakt med et lokalt firma som tilbyr turer med rib. Denne aktiviteten egner seg utmerket for grupper som ønsker en aktivitet mellom møtene.

Leirdager på Sauevika innebærer gøy på vannet. Stupetårnet er alltid populært. Her får du virkelig testet stupeegenskapene!

📷 Jörgen Grenebrandt

Bli med til Amerika!

Utsikten er det heller ikke noe å si på. Vakre svaberg, frisk sjøluft og en rekke turstier gir gode muligheter for naturopplevelser. Ett av de mest populære stedene for både barn, ungdom og voksne er odden Amerika.

– Turen til Amerika er en fin gåtur på rundt 20 minutter fra Sauevika. Navnet har odden fått av noen lokale som følte at de kunne kikke over mot det virkelige Amerika. Det er et kjent utsagn her på Hvaler at vi "går til Amerika", humrer Helge.

Sauevika har kapasitet til å ta imot rundt 100 personer, fordelt på 19 rom, hvorav de fleste har dusj og toalett.

Helge forteller at de har to sovehus samt sovehus i andre etasje i hovedhuset. I tillegg er det et par hytter til utleie.

Det er også lyse trivelige fellesrom i form av spisesal, møtesal, peisestue og flere grupperom. Dermed er Sauevika tilgjengelig for møter og konferanser også.

Grupperommene og møtesalen har prosjekter og audiovisuelt utstyr.

Vandreturen ut til odden Amerika er en flott tur, og faller i smak hos både barn, ungdom og voksne.

📷 Åsmund Bjørnstad

Full aktivitet nesten hele året

På Sauevika holder de åpent fra mars til november, med høysesong fra mai til september. Konfirmasjonsleire, sommerleir, skoleklasser på tur og grupper som ønsker å samles for felles samvær og aktiviteter utgjør flertallet i høysesongen.

Sauevika Leirsted drives av Normisjon region Østfold, som er én av 13 regioner tilknyttet Normisjon, en evangelisk luthersk organisasjon.

Normisjon ble stiftet i 2001 da Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Den norske Santalmisjon og Langesundsfjordens Indremisjonsselskap fusjonerte. Organisasjonen er en selvstendig bevegelse med tett samarbeid med Den norske kirke og andre lutherske kirkesamfunn.

Fra juni har Normisjon egne grupper her ute på idylliske Sauevika. I 10 dager samles konfirmanter til et uforglemmelig opphold.

Resten av sommeren er det lagt opp til leir for barn i alle aldre: Tenleir, Tweens Action, Minileir, Sommerleir fordel på ulike aldersklasse, Familieleir, Aktivitetsleir og Dyreleir.

Om høsten arrangeres det Høstleir og i slutten av november Juleverksted og Adventsleir.

Sommerleir på Sauevika byr på en rekke spennende aktiviteter - inkludert de som er litt opp i høyden!

📷 Jörgen Grenebrandt

Alle er velkomne!

– Man kan også komme hit på dagsbesøk. Det er jo en rekke flotte naturopplevelser, som fotturer og lån av kano. Vi kan også sørge for bespisning, men da er det fint om vi kan få beskjed i forkant så kokkene er forberedt, smiler Helge.

År etter år ankommer spente barn og ungdom hit til Sauevika for å være med venner og få nye.

Det er også en rekke faste brukere, som Fjellhamar Menighet og Hannestad Skole, kommer tilbake år etter år. Førstnevnte har sendt konfirmanter hit de siste 15 årene, og Hannestad enda lenger.

– Vi får ikke annet enn positive og hyggelige tilbakemeldinger. Det er jo alltid gøy å høre "vi vil være her lenger" når det er på tide å reise hjem. Slikt er godt å høre for oss som jobber her, sier Helge.

Hensikten med Sauevika er å skape et sted hvor barn, unge, familier, grupper og bedrifter kan samles for å senke skuldrene, danne nye vennskap og slappe av. Et sted hvor alle kan kose seg og nyte den vakre naturen. Et sted hvor det er godt å være.

Nå er de ansatte klare til å ta imot sommerens gjester i naturskjønne omgivelser og inviterer alle sine besøkende til å bli med til Amerika!

Sommer på Sauevika Sauevika leir, herligste sted på jord.

Sommersolen skinner over fjell og fjord.

Frem for Gud vi kommer kledd i hellig pryd,

bringer ham vår lovsang og vår frelsesfryd.

Samling i møterommet og lesing av Trosbeskjennelsen.

Sauevika Leirsted Sauevika Leirsted ligger i naturskjønne omgivelser i skjærgårdskommunen Hvaler. Stedet er åpent fra mars til november. Kapasitet

Overnatting og bespisningskapasitet for cirka 80 personer, fordelt på 19 rom. Det er dusj og toalett på de fleste rommene. Fellesarealer

Stedet har lyse trivelige fellesrom i form av spisesal, møtesal, peisestue og flere grupperom. Audiovisuelle hjelpemidler finnes. Utearealer og muligheter

Sauevika har tilliggende strand og brygge med gode bademuligheter. Forøvrig fine utearealer med strandvolleyball, fotballbane, tråbiler og noen lekeapparater. Stor utepeis med grillmulighet. Kanoer finnes også på stedet. Fine turmuligheter blant vakre svaberg med frisk sjøluft. Slik kommer du til Sauevika

Kjør riksvei 108 fra Fredrikstad over Kråkerøy mot Hvaler. Når du kommer over brua fra Vesterøy til Spjærøy (over Skjelsbosund), ta første vei til høyre mot Spjærøy kirke. Følg veien forbi kirken til du kommer til et stort stativ med postkasser. (Denne strekningen fra hovedveien er 2,6 km). Ta av til høyre og følg veien fram til parkeringsplass på venstre side 700 meter framme, på toppen av fjellet. Parkér bilen her og gå ned til kaia hvor du blir hentet med båt fra Sauevika (som ligger på andre siden av sundet).



VELKOMMEN TIL SAUEVIKA LEIRSTED