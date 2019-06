Her ser de frem til en solfylt sommer!

Sellebakk Synssenter

Sommer og ferietid står foran oss, med alt det vi liker å gjøre. Noen liker bare å være ute og kose seg i sola. Andre liker å bade, trene eller være aktive på alle mulige måter. Uansett kan være lurt å forberede øynene litt – enten du bruker briller eller linser.

Hos Sellebakk Synssenter får du solbriller som passer både dine øyne, ansiktsform og lommebok.

– Vi har det aller meste for folk flest, fra de mest trendy innfatningene til briller for noen få hundrelapper som også har høy kvalitet. Vi har til og med en egen svømmevest til solbrillene som gjør at de flyter hvis du mister dem i vannet på fisketur eller driver med vannsport, forteller optometrist og daglig leder Lene Johannesen.

Hos Sellebakk Synssenter får du ikke bare gode råd om hvilke solbriller du bør velge. De har også et stort utvalg kontaktlinser, både for deg som bruker månedslinser og dagslinser.

– Vi har stort sett alltid de fleste typer linser på lager. Hvis ikke, har vi god kontakt med andre optikere i distriktet. Er du hytteturist eller på besøk i byen og går tom for linser eller får andre problemer, kan vi helt sikkert hjelpe deg. Det er bare å komme innom, sier Johannesen.

Hun har lang erfaring i bransjen, og begynte som lørdagsvikar i en brillebutikk da hun bare var 16 år gammel. Det vekket en interesse for menneskets syn og øyehelse. I dag har hun nærmere 25 års erfaring med synsundersøkelser og tilpassing av ulike briller og kontaktlinser for både barn og voksne.

– Jeg har aldri hatt dårlig syn selv, men har alltid vært fascinert av at briller eller linser kan gjøre at vi ser så bra, sier Johannesen.

I 2003 tok hun en mastergrad i optometri fra PCO i Philadelphia, USA. Hun har også en tilleggsutdanning på utredning og behandling av tørre øyne. Foruten Johannesen består av Sellebakk Synssenter av tre optikere og en assistent. I samme lokaler har de også tilgang til øyelege.

– Det er nesten ingen andre optikere i distriktet som har øyelege på huset. Det gir oss all relevant kompetanse under samme tak. Noe som er veldig praktisk både for oss og kundene, sier Johannesen.

Solbriller er like viktig som solkrem om sommeren. Sellebakk Synssenter har et bredt utvalg for både store og små.

Solbriller – like viktig som solkrem

Det er viktig å bruke riktige solbriller for å beskytte øynene mot de farlige UV-strålene. Gode og riktige solbrilleglass er som høy solfaktor for øynene. Solbrillene er kort og godt øynenes solkrem!

– Solbriller uten UV-filter øker størrelsen på pupillen som en effekt av mørke glass og åpner opp øynene for direkte UV-stråling. Det finnes en rekke øyesykdommer som har en godt dokumentert sammenheng med UV-stråling, forteller Johannesen.

Den akutte og mest smertefulle formen for solskade, er snøblindhet som følge av at øyets overflate er solbrent. Det er også andre former for solskade som ikke rammer akutt, men som utvikles over tid – blant annet grå stær og Pterygium. Begge svekker synet på sikt.

– Grå stær rammer øyets linse, som fungerer som et filter mot UV-strålene. Ved høy eksponering mot sol kan du utvikle sykdommen tidligere. Det samme gjelder Pterygium, som ødelegger hornhinnen over tid. I tillegg er det ulike krefttyper som rammer den tynne huden rundt øynene, blant annet Basalcellekarsinom, sier Johannesen.

Det er enkle virkemidler for å unngå det sterkeste sollyset midt på dagen. Enten de er dyre eller billige, har alle solbriller som er CE-merket et filter som stopper de farlige UV-strålene.

Hvis solbrillen i tillegg også blokkerer noe av det blå lyset kan det også være med på å begrense utviklingen av aldersrelatert makuladegenerasjon, som er en av de vanligste synstruende øyesykdommer blant eldre i Norge.

– Jo gulere glassene er, jo større er effekten, sier Johannesen.

Bruker du kontaktlinser, er det også viktig å forberede seg til sommeren for å forebygge plager og problemer. Dette gjelder særlig hvis du bruker månedslinser og er glad i å bade.

Hvis du bruker kontaktlinser og liker badelivet, anbefaler optikeren at du velger dagslinser.

– Ved bruk av dagslinser begrenses faren for øyekatarr eller andre mer alvorlige øyeinfeksjoner, sier Johannesen.

Skal du til Thailand eller andre østlige land bør du være obs på Akantamøben, som finnes i badevannet. Blir du angrepet av denne, kan du i verste fall bli blind.

– Akantamøben formerer seg inne i kontaktlinsa, livnærer seg på hornhinner og gir en kraftig øyeinfeksjon. I verste fall kan du bli blind i løpet av få dager dersom du ikke kommer deg til lege raskt, advarer Johannesen.

Hun påpeker at dersom du av en eller annen grunn ikke kan bruke dagslinser, bør du være mye mer nøye med hygienen og hva du renser linsene i – enten du bader hjemme eller i utlandet.

Pass på barna i sommer!

Ifølge Norges Optikerforbund er 3 av 4 voksne uvitende om farene knyttet til dårlig solbrillebruk. De som er dårligst beskyttet er barn. De har fra naturens side utrustet med større pupiller, og er dermed mer eksponert for de farlige UV-strålene.

Likevel er det ikke bare dårlige solbriller som kan være en trussel mot barn og unges øyehelse. I sommerferien kan det for mange også bli i overkant mye tid foran nettbrettet eller mobiltelefon. De senere årene har forskning vist en økning i nærsynte barn.

– De blir både tidligere og mer nærsynte enn før. Arv spiller en rolle, men miljøet og hva vi utsetter øynene for spiller også en stor rolle i utviklingen av nærsynthet, sier Johannesen.

Forskning viser til at lek og aktivitet ute i frisk luft bremser utviklingen av nærsynthet. I tillegg roper andre faggrupper varsko om at barn har nesten helt glemt hvordan de leker. Med solfylte dager, lysere kvelder og skolefri burde egentlig alt ligge til rette for mer utetid og mindre bruk nettbrett.

– En viktig anbefaling er derfor at foreldrene må legge bort sin egen mobil eller nettbrett og stimulere barnet til lek og moro ved å delta selv. Det er viktig å være sunne, gode forbilder som også vil bra for øyehelsa til barnet ditt, oppfordrer optiker Johannesen.

Solbrillene trenger også egen svømmevest hvis du er mye på vannet!