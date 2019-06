Her er dine tenner i trygge hender!

Klinikken ble i sin startet av tannlege Gunnar Wang Hansen. I 1986 kjøpte Lars Walle praksisen, som den gang lå i Torggaten 4. De arbeidet sammen i flere år, før Hansen pensjonerte seg.

I juni 2005 flyttet klinikken til Gudes gate 1, noe de fleste mossinger kjenner som Pia-senteret. Siden har den tradisjonsrike tannklinikken i hjertet av Moss vokst til et moderne odontologisk kompetansesenter med fem dyktige og erfarne tannleger.

Kathrine H. Simonsen og Morten Krøvel Wang er allsidige allmenntannleger med bred erfaring. Rune Sollin er spesialist i oral protetikk og bittfunksjon. Trond Telje og Lars Walle er spesialister i periodonti.

– Alle vi som jobber her har kompetanse utover vår tannlegeutdanning og er spesialister på våre respektive fagområder. Hos oss møter du også et team med dyktige og hyggelige tannhelsesekretærer som alltid står klar til å hjelpe deg, forteller Lars Walle.

Hos Tannlege Walle har de fokus på å forebygge tannsykdommer og fremme en god munnhelse. Det er tross alt dine tenner og ditt smil det handler om.

– Vi ønsker å gi deg som pasient det aller beste. Derfor er du alltid velkommen for en samtale eller sjekk før en eventuell behandling. Det kan ofte være lurt å starte med en uforpliktende prat for å avklare dine plager eller ønsker, sier Walle.

Spør tannlegen om råd

Tannkjøttsykdommer og karies er noe du selv kan forebygge – blant annet ved tannpuss med fluor morgen og kveld, mindre inntak av sukker og regelmessig sjekk hos tannlegen. Men for noen er det slik at tennene på et tidspunkt blir så dårlige at de faller ut. Tapte eller manglende tenner erstattes gjerne av implantater.

– Vi gjør alt for å bevare tennene du har! Det er definitivt mye bedre å ha sin egne tenner enn implantater. Dessverre er det slik at noen har tenner som ikke kan reddes. Da er implantatbehandling et godt alternativ. Over 40 års erfaring viser at implantatbehandling oftest gir et forutsigbart og langvarig resultat, sier Walle.

Deler av implantatbehandling er ofte stønadsberettiget i henhold til Folketrygdloven. Hvis du er berettiget stønad, er det en forutsetning at arbeidet utføres av tannleger med offentlig godkjenning. Alle behandlerne hos Tannlege Walle har direkte oppgjørsavtale med HELFO. Har du du krav stønad, betaler du kun egenandel.

– Fordi vi har godkjente spesialister på alle aktuelle fagfelt kan få utført all implantatbehandling på ett sted. En behandling i utlandet, kan fort ende opp med å koste mer fordi du ikke har de samme stønadsrettighetene, understreker Simonsen.

Hun mener alle bør tenke seg om to ganger før de legger turen til utlandet for å utføre kostbar behandling som, overraskende for mange, ofte ikke blir dyrere om den utføres i Norge. Du kan heller ikke gå til en norsk tannlege å få rettet opp eventuelle feil i etterkant.

– Vurderer du implantatbehandling i utlandet anbefaler vi å komme til oss først for å få en vurdering og et kostnadsoverslag. Da får du vite hvilke rettigheter du har og gode råd om hvilken behandling som er den beste for deg, oppfordrer Simonsen.

Ta knekken på tannlegeskrekken!

For mange er det å gå til tannlegen forbundet med sterkt ubehag. For noen er det så ille at de fått diagnosen odontofobi – såkalt tannlegeskrekk. Disse får behandling av TOO-team i den offentlige tannhelsetjenesten. Det finnes likevel mange som ikke har diagnosen, men som likevel kvier seg for å gå til tannlegen.

For disse tilbyr Tannlege Walle behandling under lystgass. Dette er en skånsom måte å berolige pasienten, og få utført tannbehandling han eller hun antakelig ikke hadde gjort uten.

– Vi har veldig gode erfaringer med lystgass. Mange blir kvitt frykten og tannlegebesøket blir i stedet en positiv opplevelse. Fordi virkningen slutter i det øyeblikket behandlingen er over, kan du sette deg i bilen og kjøre hjem. Noe du ikke kan hvis du får narkose eller med beroligende medikamenter, påpeker Simonsen.

Det er ikke tannlegeskrekk som gjør at noen ikke oppsøker tannlegen før det er absolutt nødvendig. Økonomi kan også være en årsak. Frem til du er 18 år, dekker det offentlige 100 % av ditt tannlegebesøk. Er du mellom 18 og 20 år får du dekket 75%. Fra du fyller 20 år må du betale hele regningen selv.

– Vi er opptatt av alle skal kunne ha råd til å gå til tannlegen. Derfor tilbyr vi røntgen og undersøkelse til halv pris og 20% på behandling. Det er bare å vise frem studiebevis, sier Walle.

Selv om ungdom kanskje har dårlig råd, er de kjent for stort inntak av brus og energidrikker – begge deler inneholder mye syre og sukker, som ikke akkurat er bra for tennene.

– Særlig brusflasker med skrukork er en trussel mot tennene. Det fører til at mange drikker av flasken jevnlig gjennom dagen, noe som gjør at du også får en jevnlig tilførsel av sukker hele dagen. Det øker sjansen for å utvikle både karies og syreskader. Derfor er det ekstra viktig å gå regelmessig til tannlegen, sier Simonsen.