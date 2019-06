Gode Fredrikstad-løsninger med grønne strømninger

Fortum Markets

Roy Østen Henriksen er Fortums mann i Fredrikstad. Født og oppvokst i Plankebyen ser han nå frem til å hjelpe østfoldingene i møtet med endringene i kraftmarkedet.

Selv om Fredrikstad EngergiSalg (FES) nå blir til Fortum, vil det aller viktigste fra FES beholdes.

– Vi skal bidra til lokalmiljøet, men vi skal også videreføre den gode tonen, tjenestene og serviceånden vi alltid har hatt. Vi skal fortsatt ha de gode Fredrikstad-løsningene. Den personlige dimensjonen i FES skal være tilstede i Fortum også, sier Henriksen.

Dette er ikke slutten på visa for Fredrikstad EnergiSalg. Snarere en naturlig utvikling i et strømmarked som lenge har vært overmodent for digitalisering.

Henriksen forteller at varemerket endres, men at de fortsatt skal være en konkurransedyktig og trygg strømleverandør.

Alliansen var en nødvendighet for å sikre kundenes beste. Fortum er store nok til å ta vare på og utvikle alle godene FES ikke hadde ressurser til å videreutvikle. Det inkluderer bærekraftige eller digitale løsninger som krever større midler enn det FES hadde.

For kundene vil dette bety et bredere tjeneste- og produktvalg fra deres strømleverandør. Skiftet innebærer også en annerledes logo.

– Vi i Fortum skal også videreføre den gode ungdomssatsningen vi har hatt i Buzz-fondet der vi årlig har bidratt med 250.000 kroner til idretten. Fortum skal sørge for å bidra til Fredrikstad, forteller Henriksen.

Røy Østen Henriksen er Fortums mann i Fredrikstad. Han ser frem til å ivareta kundene og jobbe videre for at Fortum blir en enda sterkere strømleverandør innen bærekraftige løsninger.

Nye energiløsninger

Fortum skal tilby fremtidens strømavtaler og energiløsninger som skal gjøre livet enklere for kundene.

Henriksen understreker at dette er noe han personlig kommer til å engasjere i.

– Mange tjenester er allerede digitalisert, og jeg tror vi vil se den samme utviklingen i årene fremover. De digitale verktøyene skal bli enklere og oversiktlig for kundene fordi jeg tror at vi i fremtiden ønsker å forstå, lære og ha bedre oversikt. Vi lever hektiske og kompliserte liv, og derfor skal vi levere tjenester som er trygge og gode, forteller han.

Fortum satser på sterkt vekst innen grønne og rene løsninger. Det kan være hjemmelading, ladebonus eller solcelleanlegg.

Etter å ha jobbet i mange år med energirådgivning har Henriksen selv gjort hjemmet til et lavforbruks-hus med solceller, varmegjenvinning, smarthus-løsninger, LED-lamper og kakkelovn.

– Jeg tror flere vil bli "prosumere", altså forbrukere og produsenter av strøm, der flere grønne løsninger blir en del av hverdagen. Konsernet er svært opptatt av å få frem de nye digitaliserbare og miljøvennlige løsningene, sier Fortums mann i Fredrikstad.

De digitale verktøyene skal bli enklere og mer oversiktlig med Fortum med på laget.

Miljøvennlig bak rattet

Fortum er en pioner innen ladeløsninger for elbil i Norge. Deres første ladestasjon ble satt opp i 2012. I dag står de for 1300 offentlige ladestasjoner her til lands, og forsyner 85.000 elbilister med miljøvennlig "drivstoff".

Dette er bare noen av Fortums tjenester Henriksen selv gleder seg over.

– Klimaendringer gjør at vi må leve mer bærekraftige liv. Jeg kjører i dag en hybridbil som bruker strøm på småkjøring, men har bestilt en elektrisk Kia Niro, sier han.

For Henriksen er det viktigste av alt i denne å ta vare på de eksisterende kundene.

– Vi skal få Fredrikstad-personlighetene inn i Fortum. Sammen skal vi sørge for et personlig og godt forhold til kundene. Samt være en bærekraftig strømleverandør for fremtiden, avslutter han.

Bli med Fortum på veien mot en renere verden. Ved å bruke jordas ressurser på en mer bærekraftig måte skal de begrense klimaendringene og ta vare på miljøet.

Strømmen fra Fortum er grønnere enn noen gang!

Fortum er en pioneer innen ladeløsninger for elbil.

Slik kan du bidra til en renere verden Fjernvarme

Snart blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i norske boliger. Dette er en god grunn til at du bør vurdere å bytte ut oljefyren med fjernvarme.

Med fjernvarme får du varme og varmt vann du kan stole på året rundt!



Avfall og energigjenvinning

Velg våre tjenester for avfallshåndtering. Her vil materialer benyttes igjen og igjen. Bli med å bidra til forbedret bærekraft i samfunnet vårt.

Forbrenningstjenester

Behandlingav farlig avfall