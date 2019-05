Glommafestivalen feirer 30 år: – Ingen grunn til å reise på ferie i sommer!

Vi er i full fart på vei inn i sommeren 2019, og kalenderen viser en Fredrikstad-sommer tettpakket med festivaler og aktiviteter.

Folkefest: Glommafestivalen har arrangementer og underholdning for hele familien, og byen syder av liv denne helgen.

Glommafestivalen-sjefen, Knut Hansen, stråler ved tanken på et Fredrikstad med yrende liv i sentrum.

Se den stemningsfulle videoen i toppen av saken!

– Vi får en sommer med et ekstremt høyt aktivitetsnivå, og det er jo en stor fordel for Fredrikstad som by. Store arrangementer er med på å gjøre byen attraktiv! Vi i Glommafestivalen er opptatt av næring- og besøksutvikling i byen, sier han.

– Du tror ikke det blir for mange festivaler i år?

– Nei, det tror jeg ikke! Tall Ships Races er ikke hver år, så 2019 er en spesiell sommer. Arrangementene kommer jo som perler på en snor. Oppfordringen til folkene i byen er klar: Bli hjemme i sommer og delta på alt det morsomme som skjer i Fredrikstad! Det er ingen grunn til å reise på ferie.

Les mer om årets utgave av Glommafestivalen her!