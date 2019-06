Fremtidige LSK-skatter skjuler seg i den hemmelige konvolutten

11 klubber på Romerike er enige om å inngå en samarbeidsavtale med LSK, et langsiktig prosjekt der Lillestrøm Sportsklubb skal bidra til å gi breddeklubbene i regionen et gigantisk løft.

– Hver eneste klubb som ønsker å være en del av Lillestrøm-paraplyen skal vite at Åråsen også er deres hjem. Drømmen er å gjøre LSK til det naturlige målet for unge fotballspillere på hele Romerike, samtidig som vi hjelper klubbene rundt oss til å utvikle kompetansen på sine trenere.

Dette skal være et vinn-vinn-forhold for alle der vi sammen utvikler gode treningsmiljøer i vårt nærområde. Vi arrangerer trenerforum med klubbene der vi deler kunnskap, metodikk og ressurser.

Trenerne i samarbeidsklubbene er mer enn velkomne til å være en del av vårt miljø, og de kan diskutere fotball med oss når de vil. Samtidig er mitt ønske er at alle ambisiøse unge spillere på Romerike skal ha en drøm om å ende opp som profesjonelle spillere i LSK, sier Toni Ordinas.

FUVO, Fet, Fjellhamar, Løvenstad, Feiring og Dalen har allerede skrevet under på samarbeidsavtalen. Rælingen, Bjørkelangen, Hvam, Nittedal og Kurland er positive og vil trolig signere i løpet av kort tid.

En annen tyngde

Tom Hagen (FUVO) og Kjetil Moren Bråthen (Fet) har store forhåpninger til romeriksmodellen.

– En veldig ryddig og fin prosess. Det er ikke første gangen LSK tar initiativ til noe slikt, men nå føler jeg at det er en helt annen tyngde bak det. De første møtene og trenerforumene vi har hatt, har vært av veldig bra kvalitet. Vi er veldig positivt innstilt til et godt samarbeid. Det er mye faglig tyngde bak det Toni har lagt fram. Overbevisende og spennende, sier FUVO-leder Tom Hagen.

– Jeg synes det er veldig bra at Lillestrøm tar et initiativ til å spre kunnskapen sin uten forbehold. Skal Romerike og Lillestrøm bli bedre, er det viktig at Lillestrøm sår frø i breddeklubbene. Lillestrøm gir oss muligheten til å bli bedre ved å dele av sine ressurser. Dette ser veldig spennende ut, sier Kjetil Moren Bråthen, leder av sportslig utvalg i Fet.

– Tror du dette prosjektet vil samle Romerike i enda større grad rundt LSK?

– Jeg håper det. Tidligere har det vært et tema at Lillestrøm har slitt med å få gjennomslag hos en del lokale klubber. Men her føler jeg at det bare er gode hensikter. Jeg tror både Lillestrøm som toppklubb og Romerike som område blir bedre gjennom dette samarbeidet, svarer Fet-lederen.

Holdningsendring

Ordinas er krystallklar på at LSK ikke ønsker å hente de største talentene på Romerike før de er 15 år. Utviklingssjefen mener det er en klar fordel at de beste spillerne utvikler seg i sine lokale klubber fram til den tid. Og han føler at man er i ferd med å få til en holdningsendring i forhold til hvordan klubbene på Romerike ser på Lillestrøm Sportsklubb.

– Mange har sett på Lillestrøm som en klubb som bare er ute etter å hente de beste talentene. Dette samarbeidet skal bryte ned det inntrykket. Vi skal ikke hente noen spillere fra samarbeidsklubbene før de er 15 år.

Vi ønsker å utvikle spillerne i moderklubbene deres. Det er også en fordel for LSK at vi får god motstand i aldersbestemt fotball. Samtidig kan vi legge til rette for at talenter i andre klubber får hospitere hos oss, sier Ordinas.

Han bruker en eliteturnering i Molde i oktober for spillere født i 2006 som et eksempel på hvordan samarbeidet skal fungere.

– Det er den beste turneringen i Norden for 13-åringer med blant annet Manchester United, Liverpool, Hertha Berlin, Molde, Stabæk og Lillestrøm. Da vil vi sende et lag bestående av seks LSK-spillere og seks spillere fra samarbeidsklubbene.

I fremtiden vil klubbene som er med på romeriksmodellen få anledning til å sende sine beste spillere på utvalgte turneringer som LSK er invitert til.

– Men kan ikke LSK miste mange talenter når Vålerenga og Stabæk prøver å hente 13-14-åringer fra Romerike?

– Det bekymrer meg ikke. Foreldrene til unge spillere må forstå at vi ønsker deres beste, og at vi har en plan for dem. Vi trenger spillere som virkelig ønsker å spille for Lillestrøm.

Da må spilleren og foreldrene vise oss at det er drømmen. Da skjønner de også at det er best å være i den lokale klubben frem til man er 15 år. De kan hospitere hos oss før den tid, men dette er noe som vi må avgjøre i samråd med de lokale klubbene.

Vil prioritere

Selv om foreløpig bare 11 klubber på Romerike har sagt ja til å være en del av LSK-paraplyen, håper utviklingssjefen at flere vil følge etter.

– Jeg respekterer fullt ut de som har sagt nei, men de må også forstå at vi ønsker å bruke tid og ressurser på de klubbene som vil være med på samarbeidet. Vi vil også prioritere spillere som ønsker å hospitere hos oss fra de klubbene som er med på samarbeidet, sier spanjolen, som selv vil bidra aktivt ute i felten.

– Etter sommerferien vil jeg blant annet besøke Fet og FUVO. Da vil vi gjennomføre trenerforum, jeg vil observere treningene for å gi tilbakemeldinger på hvordan de gjennomføres – og vi legger en plan på mulig hospitering hos oss.

Den tidligere Stabæk-treneren, som begynte i LSK ved årsskiftet, har en ambisjon om at det hvert eneste år vil etablere seg én ny lokal spiller i LSKs startoppstilling.

– Da vil jeg si at vi har lyktes. Samtidig har vi et mål om at vi hvert tredje år selger én spiller fra Romerike – som er utdannet på LSK-akademiet – til en europeisk klubb.

Toni Ordinas har skrevet ned seks navn fra spillere på LSK-akademiet og lagt arket i en konvolutt som henger på kontorveggen på Åråsen. Han vil selvsagt ikke røpe navnene på de spillerne han tror vil ende opp som eliteseriespillere. Om fem år skal han åpne konvolutten og vise den til omverdenen…

Morgendagens helter

Til årets talentleir i Porsgrunn er syv gutter og fem jenter fra LSK-systemet tatt ut, og Toni Ordinas tror flere av morgendagens helter på Åråsen vil være lokale spillere. 8. mai ble han utfordret av en trenerkollega i utviklingsavdelingen om hvilke av dagens unggutter han tror vil gå hele veien fra LSK-akademiet og til Lillestrøms A-lag.

– Jeg ble spurt om hvilke spillere jeg tror kommer til å lykkes. Da skrev jeg ned seks navn på spillere født mellom 2002 og 2007, og la arket i en konvolutt.

Om fem år skal vi åpne konvolutten. Hvis alle seks spillerne blir eliteseriespillere, så skal vi ha en felles middag – på klubbens regning, sier Toni Ordinas og ler.

– Men for å være ærlig: Jeg blir skuffet hvis ikke minst fire av de seks ender opp som spillere i Eliteserien. De har både fotballtalent, lidenskap, treningskultur, personlighet og mentalitet. Og det må du ha for å lykkes.

I tillegg har de en drøm om å spille for Lillestrøm. Og det er viktig at de har den lidenskapen. Du må være forelsket i drømmen din. Da tror jeg du lykkes – enten du er fotballspiller eller har en annen jobb, sier Toni Ordinas.